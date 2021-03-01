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  3. Италия
Венеция
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Реджана
0'
14' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
0:1
20' Гол
Либутти Лоренцо
27'
22
Помини
Альберто
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
31
Риччи
Джакомо
16
Фьордилино
Антонио
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
70
Эспозито
Себастьяно
20
Ди
Мариано
Франческо
11
Форте
Франческо
22
Вентури
Джакомо
17
Либутти
Лоренцо
20
Гьямфи
Брайт
93
Айети
Арлинд
15
Коста
Андреа
18
Дель
Пинто
Лоренцо
8
Вароне
Иван
11
Лунетта
Габриэль
23
Лариби
Карим
16
Пеццелла
Сальваторе
10
Маццокки
Симоне
Венеция
4-2-3-1
Реджана
4-2-3-1

Ход матча

14'
Фьордилино Антонио
 
20'
0:1
Либутти Лоренцо
(Пеццелла Сальваторе)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 12 0.46
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.15
3. Фьордилино Антонио 4 0.15
4. Джонсон Деннис 3 0.12
5. Ди Мариано Франческо 1 0.04
6. Мале Юссеф 1 0.04
7. Маццокки Паскуале 1 0.04
8. Чрнигой Домен 1 0.04
9. Модоло Марко 1 0.04
10. Бокалон Риккардо 1 0.04
11. Чеккарони Пьетро 1 0.04
12. Карлссон Отар 1 0.04
13. Свобода Михаэль 1 0.04
14. Тогордо Антони 0 0
15. Дези Якопо 0 0
16. Капелло Алессандро 0 0
17. Феррарини Габриэле 0 0
Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лариби Карим 2 0.08
2. Мураторе Симоне 2 0.08
3. Ардеманьи Маттео 1 (1) 0.04
4. Айети Арлинд 1 0.04
5. Яо Элож 1 0.04
6. Дель Пинто Лоренцо 0 0
7. Силигарди Лука 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 7 0
2. Вакка Антонио 5 0
3. Мале Юссеф 5 0
4. Модоло Марко 4 0
5. Джонсон Деннис 2 1
6. Капелло Алессандро 3 0
7. Бокалон Риккардо 3 0
8. Араму Маттиа 3 0
9. Маццокки Паскуале 3 0
10. Тогордо Антони 3 0
11. Чрнигой Домен 2 0
12. Кремонези Микеле 2 0
13. Ди Мариано Франческо 2 0
14. Форте Франческо 2 0
15. Чеккарони Пьетро 2 0
16. Феличоли Джанфилиппо 2 0
17. Свобода Михаэль 2 0
18. Молинаро Кристиан 1 0
19. Леццерини Лука 1 0
20. Риччи Джакомо 1 0
21. Карлссон Отар 1 0
22. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
23. Эспозито Себастьяно 1 0
24. Феррарини Габриэле 1 0
Реджана
# Игрок      
1. Дзампаро Лука 4 1
2. Коста Андреа 3 1
3. Родзио Паоло 3 0
4. Дель Пинто Лоренцо 3 0
5. Ардеманьи Маттео 2 0
6. Лариби Карим 2 0
7. Лунетта Габриэль 2 0
8. Либутти Лоренцо 2 0
9. Каргбо Аугустус 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 6.67% (2) 10% (3) 23.33% (7) 23.33% (7) 6.67% (2) 30% (9)
 Реджана 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 0

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе
Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция
Реджана Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Реджана 0:0 Салернитана Читтаделла 0:3 Реджана Реджана 1:0 Асколи Кьево 1:0 Реджана
Реджана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция

Последние игры между собой

Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Реджана: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Реджана 2:1 Венеция Серия B Реджана 0:3 Венеция Лега Про Венеция 1:1 Реджана Лега Про Реджана 1:0 Венеция Про Прима Дивизионе
Венеция 2:1 Реджана Про Прима Дивизионе Венеция 1:1 Реджана Серия C1 A Реджана 2:1 Венеция Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Монца Заявка 25 11 10 4 33 - 19 43
3. Венеция 0:1 Заявка 26 11 9 6 35 - 24 42
4. Читтаделла Заявка 25 11 7 7 37 - 25 40
5. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
6. Кьево Заявка 25 10 9 6 30 - 21 39
7. Лечче Заявка 25 9 12 4 44 - 32 39
8. СПАЛ 2013 Заявка 25 9 10 6 33 - 29 37
9. Фрозиноне Заявка 25 8 9 8 24 - 29 33
10. Порденоне Заявка 25 7 12 6 28 - 22 33
11. Пиза Заявка 25 7 12 6 34 - 38 33
12. Реджина Заявка 25 8 8 9 27 - 29 32
13. Реджана 1:0 Заявка 25 9 4 12 24 - 32 31
14. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
15. Виченца Виртус Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
16. Брешия Заявка 25 6 9 10 35 - 40 27
17. Козенца Заявка 25 4 14 7 21 - 24 26
18. Асколи Заявка 25 5 7 13 21 - 34 22
19. Пескара Заявка 25 4 7 14 19 - 42 19
20. Виртус Энтелла Заявка 25 4 6 15 24 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
2. Кьево Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
3. Венеция 0:1 Заявка 13 7 2 4 20 - 12 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана 1:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
15. Фрозиноне Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
16. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция 0:1 Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
11. Козенца Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Реджина Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
14. Реджана 1:0 Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
16. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
17. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Реджана
1.76
3.60
6.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.67 3.60 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.44 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.45 6.20

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Реджана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Реджана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.04 6.65 1.08 2.99 1.37 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.85 1.05 7.40 1.00 11.00
9.60 1.04 6.70 1.09 2.95 1.37 2.37 1.63 1.95 1.85 1.73 2.11 1.36 3.15 1.23 3.85 1.08 6.40 1.07 7.60 1.02 12.50 1.01 13.00 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
1.73 2.11 1.33 3.15 1.08 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
2.33 1.57 1.57 2.26 1.21 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.76
Букмекер Да Нет
5.50 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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