Венеция
2:1
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Реджана
13' Желтая карточкаФьордилино Антонио
0:1
20' ГолЛибутти Лоренцо
45' Желтая карточкаКоста Андреа
45' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
45' Желтая карточкаЛариби Карим
1:1
45' ПенальтиАраму Маттиа
49' Желтая карточкаМале Юссеф
2:1
74' ГолАраму Маттиа
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
20
Гьямфи
Брайт
93
Айети
Арлинд
15
Коста
Андреа
23
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
-
93 Айети АрлиндЗащитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Кирван НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
20'
45'
45'
45'
1:1
49'
74'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|12
|0.46
|2.
|Араму Маттиа
|6 (2)
|0.23
|3.
|Фьордилино Антонио
|4
|0.15
|4.
|Джонсон Деннис
|3
|0.12
|5.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.04
|6.
|Мале Юссеф
|1
|0.04
|7.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.04
|8.
|Чрнигой Домен
|1
|0.04
|9.
|Модоло Марко
|1
|0.04
|10.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.04
|11.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.04
|12.
|Карлссон Отар
|1
|0.04
|13.
|Свобода Михаэль
|1
|0.04
|14.
|Тогордо Антони
|0
|0
|15.
|Дези Якопо
|0
|0
|16.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|17.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лариби Карим
|2
|0.08
|2.
|Мураторе Симоне
|2
|0.08
|3.
|Ардеманьи Маттео
|1 (1)
|0.04
|4.
|Айети Арлинд
|1
|0.04
|5.
|Яо Элож
|1
|0.04
|6.
|Либутти Лоренцо
|1
|0.04
|7.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
|8.
|Силигарди Лука
|0
|0
|9.
|Пеццелла Сальваторе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|8
|0
|2.
|Мале Юссеф
|6
|0
|3.
|Вакка Антонио
|5
|0
|4.
|Модоло Марко
|4
|0
|5.
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|6.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|7.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|8.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|9.
|Араму Маттиа
|3
|0
|10.
|Тогордо Антони
|3
|0
|11.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|12.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|13.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|14.
|Форте Франческо
|2
|0
|15.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|16.
|Феличоли Джанфилиппо
|2
|0
|17.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|18.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|19.
|Леццерини Лука
|1
|0
|20.
|Риччи Джакомо
|1
|0
|21.
|Карлссон Отар
|1
|0
|22.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|23.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|24.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|4
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|4
|1
|3.
|Лариби Карим
|3
|0
|4.
|Родзио Паоло
|3
|0
|5.
|Дель Пинто Лоренцо
|3
|0
|6.
|Ардеманьи Маттео
|2
|0
|7.
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|8.
|Либутти Лоренцо
|2
|0
|9.
|Каргбо Аугустус
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|6.25% (2)
|9.38% (3)
|25% (8)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|Реджана
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|0
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +8 =8 -4Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе
Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция
Реджана Последние 20 матчей: +7 =3 -10Реджана 0:0 Салернитана Читтаделла 0:3 Реджана Реджана 1:0 Асколи Кьево 1:0 Реджана
Реджана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция
Последние игры между собой
Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Реджана: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 19
|43
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|37 - 25
|40
|5.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|6.
|Кьево
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 21
|39
|7.
|Лечче
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|44 - 32
|39
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 29
|37
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 29
|33
|10.
|Порденоне
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|28 - 22
|33
|11.
|Пиза
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|34 - 38
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 29
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|35 - 40
|27
|17.
|Козенца
|Заявка
|25
|4
|14
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 34
|22
|19.
|Пескара
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|19 - 42
|19
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|2.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|16.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Козенца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|16.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|17.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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