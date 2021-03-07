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Эмполи
1:1
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
2' Желтая карточка
Оливьери Марко
1:0
23' Гол
Байрами Недим
45' Желтая карточка
Гарджуло Марио
1:1
63' Гол
Проя Федерико
80' Желтая карточка
Йори Мануэль
90'+5
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
16
Казале
Николо
3
Терзич
Алекса
27
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
32
Хаас
Николас
11
Байрами
Недим
9
Оливьери
Марко
7
Манкузо
Леонардо
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
92
Бальдини
Энрико
20
Гарджуло
Марио
9
Цаджу
Франк
Эмполи
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 14 (1) 0.52
2. Ла Мантия Андреа 8 0.3
3. Оливьери Марко 5 (1) 0.19
4. Хаас Николас 4 0.15
5. Морео Стефано 4 0.15
6. Байрами Недим 3 0.11
7. Матос Ридер 3 0.11
8. Штулац Лео 2 0.07
9. Риччи Самуэле 2 0.07
10. Журковски Шимон 2 0.07
11. Паризи Фабьяно 1 0.04
12. Романьоли Симоне 1 0.04
13. Бандинелли Филиппо 0 0
14. Фьямоцци Риккардо 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Крочата Джованни 0 0
17. Терзич Алекса 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 7 0.26
2. Проя Федерико 5 0.19
3. Огунсай Роберто 5 (1) 0.19
4. Тавернелли Камилло 3 0.11
5. Бенедетти Амедео 2 0.07
6. Д'Урсо Кристиан 2 0.07
7. Цаджу Франк 2 (1) 0.07
8. Паван Никола 2 0.07
9. Доннарумма Даниэле 1 0.04
10. Йори Мануэль 1 0.04
11. Бранка Симоне 1 0.04
12. Гирингелли Лука 1 0.04
13. Розафио Марко 1 0.04
14. Сиссе Карамоко 1 0.04
15. Беретта Джакомо 1 0.04
16. Бальдини Энрико 1 0.04
17. Адорни Давиде 1 0.04
18. Фраре Доменико 1 0.04
19. Пертиконе Романо 0 0
20. Камильяно Агостино 0 0
21. Вита Алессио 0 0
22. Кассандро Томмазо 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 3 2
2. Хаас Николас 6 0
3. Фьямоцци Риккардо 3 1
4. Манкузо Леонардо 4 0
5. Бандинелли Филиппо 4 0
6. Матос Ридер 3 0
7. Ла Мантия Андреа 3 0
8. Штулац Лео 3 0
9. Николау Димитрис 3 0
10. Риччи Самуэле 3 0
11. Казале Николо 2 0
12. Паризи Фабьяно 2 0
13. Фурлан Якопо 0 1
14. Морео Стефано 1 0
15. Бриньоли Альберто 1 0
16. Оливьери Марко 1 0
17. Терзич Алекса 1 0
18. Андреа Камбиасо 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Пертиконе Романо 8 0
2. Проя Федерико 6 0
3. Адорни Давиде 6 0
4. Гирингелли Лука 5 0
5. Огунсай Роберто 3 1
6. Йори Мануэль 4 0
7. Бранка Симоне 4 0
8. Бенедетти Амедео 4 0
9. Розафио Марко 4 0
10. Гарджуло Марио 4 0
11. Цаджу Франк 4 0
12. Камильяно Агостино 3 0
13. Паван Никола 3 0
14. Тавернелли Камилло 3 0
15. Беретта Джакомо 2 0
16. Доннарумма Даниэле 2 0
17. Маньеро Лука 2 0
18. Вита Алессио 2 0
19. Кассандро Томмазо 2 0
20. Кастари Элхан 1 0
21. Фраре Доменико 1 0
22. Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 8.16% (4) 10.2% (5) 18.37% (9) 20.41% (10) 22.45% (11) 20.41% (10)
 Читтаделла 13.16% (5) 13.16% (5) 7.89% (3) 15.79% (6) 21.05% (8) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +7 =12 -1
Реджина 0:3 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Пиза 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Эмполи
Эмполи 2:2 Пескара Монца 1:1 Эмполи Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Читтаделла 0:1 Пескара Монца 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:3 Реджана Порденоне 0:1 Читтаделла
Читтаделла 1:1 Козенца Брешия 3:3 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Читтаделла 2:2 Эмполи Серия B Читтаделла 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Эмполи 0:3 Читтаделла Кубок
Читтаделла 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Эмполи Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:3 Читтаделла Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Эмполи Серия B Читтаделла 0:1 Эмполи Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 27 12 14 1 49 - 26 50
2. Монца Заявка 27 12 11 4 37 - 21 47
3. Венеция Заявка 27 12 9 6 37 - 25 45
4. Салернитана Заявка 26 11 10 5 28 - 27 43
5. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
6. Читтаделла Заявка 27 11 8 8 38 - 27 41
7. СПАЛ 2013 Заявка 27 10 11 6 34 - 29 41
8. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
9. Фрозиноне Заявка 27 9 10 8 28 - 32 37
10. Пиза Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
11. Брешия Заявка 27 8 9 10 38 - 40 33
12. Реджина Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
13. Порденоне Заявка 27 7 12 8 28 - 27 33
14. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
15. Кремонезе Заявка 27 7 8 12 30 - 36 29
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца Заявка 27 4 14 9 22 - 28 26
18. Асколи Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара Заявка 27 5 7 15 20 - 43 22
20. Виртус Энтелла Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 13 6 7 0 24 - 10 25
4. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Монца Заявка 13 6 5 2 20 - 8 23
6. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе Заявка 14 4 4 6 16 - 18 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Фрозиноне Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
4. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
5. Салернитана Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
8. Порденоне Заявка 14 5 4 5 11 - 12 19
9. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Брешия Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
16. Кремонезе Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Гарджуло Марио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Байрами Недим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Оливьери Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.54 4.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 1.70 12.00

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.02 8.10 1.05 3.54 1.28 2.77 1.44 1.95 1.94 1.52 2.53 1.35 3.10 1.14 5.10 1.10 5.65 1.01 10.00
8.00 1.05 6.25 1.10 4.30 1.18 2.15 1.65 2.12 1.72 1.92 1.82 1.73 2.10 1.28 3.45 1.15 5.00 1.02 17.00 1.02 17.00 1.05 9.70 1.04 12.00 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.95 1.85 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
2.15 1.65 1.40 2.80 1.20 4.20 1.05 10.50 1.04 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.00 1.09
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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