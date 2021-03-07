Эмполи
1:1
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Читтаделла
2' Желтая карточкаОливьери Марко
1:0
23' ГолБайрами Недим
45' Желтая карточкаГарджуло Марио
1:1
63' ГолПроя Федерико
80' Желтая карточкаЙори Мануэль
32
Хаас
Николас
77
Маньеро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
23'
45'
63'
1:1
80'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 11
-
7 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|14 (1)
|0.52
|2.
|Ла Мантия Андреа
|8
|0.3
|3.
|Оливьери Марко
|5 (1)
|0.19
|4.
|Хаас Николас
|4
|0.15
|5.
|Морео Стефано
|4
|0.15
|6.
|Байрами Недим
|3
|0.11
|7.
|Матос Ридер
|3
|0.11
|8.
|Штулац Лео
|2
|0.07
|9.
|Риччи Самуэле
|2
|0.07
|10.
|Журковски Шимон
|2
|0.07
|11.
|Паризи Фабьяно
|1
|0.04
|12.
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|13.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Крочата Джованни
|0
|0
|17.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|7
|0.26
|2.
|Проя Федерико
|5
|0.19
|3.
|Огунсай Роберто
|5 (1)
|0.19
|4.
|Тавернелли Камилло
|3
|0.11
|5.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.07
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.07
|7.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.07
|8.
|Паван Никола
|2
|0.07
|9.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0.04
|10.
|Йори Мануэль
|1
|0.04
|11.
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|12.
|Гирингелли Лука
|1
|0.04
|13.
|Розафио Марко
|1
|0.04
|14.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.04
|15.
|Беретта Джакомо
|1
|0.04
|16.
|Бальдини Энрико
|1
|0.04
|17.
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|18.
|Фраре Доменико
|1
|0.04
|19.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|20.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|21.
|Вита Алессио
|0
|0
|22.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|3
|2
|2.
|Хаас Николас
|6
|0
|3.
|Фьямоцци Риккардо
|3
|1
|4.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|5.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|6.
|Матос Ридер
|3
|0
|7.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|8.
|Штулац Лео
|3
|0
|9.
|Николау Димитрис
|3
|0
|10.
|Риччи Самуэле
|3
|0
|11.
|Казале Николо
|2
|0
|12.
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|13.
|Фурлан Якопо
|0
|1
|14.
|Морео Стефано
|1
|0
|15.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|16.
|Оливьери Марко
|1
|0
|17.
|Терзич Алекса
|1
|0
|18.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пертиконе Романо
|8
|0
|2.
|Проя Федерико
|6
|0
|3.
|Адорни Давиде
|6
|0
|4.
|Гирингелли Лука
|5
|0
|5.
|Огунсай Роберто
|3
|1
|6.
|Йори Мануэль
|4
|0
|7.
|Бранка Симоне
|4
|0
|8.
|Бенедетти Амедео
|4
|0
|9.
|Розафио Марко
|4
|0
|10.
|Гарджуло Марио
|4
|0
|11.
|Цаджу Франк
|4
|0
|12.
|Камильяно Агостино
|3
|0
|13.
|Паван Никола
|3
|0
|14.
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|15.
|Беретта Джакомо
|2
|0
|16.
|Доннарумма Даниэле
|2
|0
|17.
|Маньеро Лука
|2
|0
|18.
|Вита Алессио
|2
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|20.
|Кастари Элхан
|1
|0
|21.
|Фраре Доменико
|1
|0
|22.
|Авуа Теофилус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|8.16% (4)
|10.2% (5)
|18.37% (9)
|20.41% (10)
|22.45% (11)
|20.41% (10)
|Читтаделла
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|28.95% (11)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =12 -1Реджина 0:3 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Пиза 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Эмполи
Эмполи 2:2 Пескара Монца 1:1 Эмполи Эмполи 3:1 Фрозиноне Лечче 2:2 Эмполи Эмполи 5:0 Салернитана Наполи 3:2 Эмполи Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Читтаделла 0:1 Пескара Монца 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:3 Реджана Порденоне 0:1 Читтаделла
Читтаделла 1:1 Козенца Брешия 3:3 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Читтаделла 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Эмполи Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:3 Читтаделла Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Эмполи Серия B Читтаделла 0:1 Эмполи Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|Заявка
|27
|12
|11
|4
|37 - 21
|47
|3.
|Венеция
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|37 - 25
|45
|4.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|5.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 27
|41
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|8.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|11.
|Брешия
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|38 - 40
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|13.
|Порденоне
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|28 - 27
|33
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Порденоне
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Брешия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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