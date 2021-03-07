Реджана
0:3
Перерыв
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Лечче
0:1
15' ПенальтиКода Массимо
0:2
29' ГолМайер Жан
0:3
32' ГолКода Массимо
41' Желтая карточкаВароне Иван
42' Желтая карточкаЛариби Карим
93
Айети
Арлинд
15
Коста
Андреа
23
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Айети АрлиндЗащитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кирван НикоЗащитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
15'
0:1
29'
0:2
32'
41'
42'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лариби Карим
|2
|0.08
|2.
|Мураторе Симоне
|2
|0.08
|3.
|Ардеманьи Маттео
|1 (1)
|0.04
|4.
|Айети Арлинд
|1
|0.04
|5.
|Яо Элож
|1
|0.04
|6.
|Либутти Лоренцо
|1
|0.04
|7.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
|8.
|Силигарди Лука
|0
|0
|9.
|Пеццелла Сальваторе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|14 (2)
|0.52
|2.
|Манкозу Марко
|8 (3)
|0.3
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.22
|4.
|Родригес Пабло
|4
|0.15
|5.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.07
|6.
|Фалько Филиппо
|2
|0.07
|7.
|Майер Жан
|2
|0.07
|8.
|Маджио Кристиан
|1
|0.04
|9.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.04
|10.
|Кальдерони Марко
|1
|0.04
|11.
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.04
|12.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.04
|13.
|Паганини Лука
|1
|0.04
|14.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|15.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|16.
|Листковски Марчин
|0
|0
|17.
|Петтинари Стефано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|4
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|4
|1
|3.
|Лариби Карим
|3
|0
|4.
|Родзио Паоло
|3
|0
|5.
|Дель Пинто Лоренцо
|3
|0
|6.
|Ардеманьи Маттео
|2
|0
|7.
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|8.
|Либутти Лоренцо
|2
|0
|9.
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кода Массимо
|5
|1
|2.
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|6
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|5.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|6.
|Юлманд Мортен
|4
|0
|7.
|Манкозу Марко
|3
|0
|8.
|Николов Бобан
|3
|0
|9.
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|0
|10.
|Листковски Марчин
|3
|0
|11.
|Родригес Пабло
|2
|0
|12.
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|13.
|Паганини Лука
|2
|0
|14.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|15.
|Россеттини Лука
|0
|1
|16.
|Жута Леонард
|1
|0
|17.
|Майер Жан
|1
|0
|18.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|19.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|20.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|21.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|22.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|23.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|24.
|Ялчын Гювен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|0
|Лечче
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|25.58% (11)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Реджана Последние 20 матчей: +6 =3 -11Венеция 2:1 Реджана Реджана 0:0 Салернитана Читтаделла 0:3 Реджана Реджана 1:0 Асколи
Кьево 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана
Лечче Последние 20 матчей: +9 =9 -2Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Ренате Лечче 0:0 Виртус Энтелла Лечче 4:0 Ювентус (до 23 лет)
Пескара 1:1 Лечче Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче
Последние игры между собой
Реджана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Лечче: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|Заявка
|27
|12
|11
|4
|37 - 21
|47
|3.
|Венеция
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|37 - 25
|45
|4.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|5.
|Лечче
|3:0 Заявка
|27
|10
|13
|4
|47 - 32
|43
|6.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 27
|41
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|11.
|Брешия
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|38 - 40
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|13.
|Порденоне
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|28 - 27
|33
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|0:3 Заявка
|26
|8
|4
|14
|24 - 37
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|9.
|Лечче
|3:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|0:3 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 16
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|3:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Порденоне
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Брешия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|18.
|Реджана
|0:3 Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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