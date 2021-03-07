  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Реджана
0:4
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
0:1
15' Пенальти
Кода Массимо
0:2
29' Гол
Майер Жан
0:3
32' Гол
Кода Массимо
41' Желтая карточка
Вароне Иван
42' Желтая карточка
Лариби Карим
47' Желтая карточка
Айети Арлинд
53' Вторая желтая карточка
Айети Арлинд
69' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
79' Желтая карточка
Пеццелла Сальваторе
0:4
82' Пенальти
Стемпиньски Мариуш
90'+1
22
Вентури
Джакомо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
93
Айети
Арлинд
15
Коста
Андреа
16
Пеццелла
Сальваторе
8
Вароне
Иван
25
Силигарди
Лука
21
Радрецца
Игор
23
Лариби
Карим
99
Ардеманьи
Маттео
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
25
Галло
Антонино
53
Хендерсон
Лиам
42
Юлманд
Мортен
23
Бьёркенгрен
Йон
37
Майер
Жан
20
Петтинари
Стефано
9
Кода
Массимо
Реджана
4-2-3-1
Лечче
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лариби Карим 2 0.08
2. Мураторе Симоне 2 0.08
3. Ардеманьи Маттео 1 (1) 0.04
4. Айети Арлинд 1 0.04
5. Яо Элож 1 0.04
6. Либутти Лоренцо 1 0.04
7. Дель Пинто Лоренцо 0 0
8. Силигарди Лука 0 0
9. Пеццелла Сальваторе 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 14 (2) 0.52
2. Манкозу Марко 8 (3) 0.3
3. Стемпиньски Мариуш 7 (1) 0.26
4. Родригес Пабло 4 0.15
5. Хендерсон Лиам 2 0.07
6. Фалько Филиппо 2 0.07
7. Майер Жан 2 0.07
8. Маджио Кристиан 1 0.04
9. Тахцидис Панайотис 1 0.04
10. Кальдерони Марко 1 0.04
11. Меккарьелло Бьяджо 1 0.04
12. Адьяпонг Клод 1 0.04
13. Паганини Лука 1 0.04
14. Дермаку Кастриот 1 0.04
15. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
16. Листковски Марчин 0 0
17. Петтинари Стефано 0 0

Карточки

Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 4 1
2. Дзампаро Лука 4 1
3. Лариби Карим 4 0
4. Родзио Паоло 3 0
5. Дель Пинто Лоренцо 3 0
6. Ардеманьи Маттео 2 0
7. Лунетта Габриэль 2 0
8. Либутти Лоренцо 2 0
9. Каргбо Аугустус 2 0
Лечче
# Игрок      
1. Кода Массимо 5 1
2. Тахцидис Панайотис 6 0
3. Лучиони Фабио 6 0
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Меккарьелло Бьяджо 4 0
7. Юлманд Мортен 4 0
8. Манкозу Марко 3 0
9. Николов Бобан 3 0
10. Листковски Марчин 3 0
11. Родригес Пабло 2 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 0
13. Паганини Лука 2 0
14. Бьёркенгрен Йон 2 0
15. Россеттини Лука 0 1
16. Жута Леонард 1 0
17. Майер Жан 1 0
18. Габриэл Васконселлос 1 0
19. Фалько Филиппо 1 0
20. Пизакане Фабио 1 0
21. Дермаку Кастриот 1 0
22. Петриччоне Якопо 1 0
23. Адьяпонг Клод 1 0
24. Ялчын Гювен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджана 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3) 0
 Лечче 12.77% (6) 14.89% (7) 12.77% (6) 23.4% (11) 17.02% (8) 19.15% (9)

Предыдущие игры

Реджана Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Венеция 2:1 Реджана Реджана 0:0 Салернитана Читтаделла 0:3 Реджана Реджана 1:0 Асколи
Кьево 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана
Лечче Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Ренате Лечче 0:0 Виртус Энтелла Лечче 4:0 Ювентус (до 23 лет)
Пескара 1:1 Лечче Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче Реджина 0:1 Лечче

Последние игры между собой

Реджана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Лечче: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Лечче 7:1 Реджана Серия B Реджана 0:2 Лечче Про Прима Дивизионе Лечче 2:1 Реджана Про Прима Дивизионе Реджана 2:1 Лечче Серия C1 A
Лечче 1:2 Реджана Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 27 12 14 1 49 - 26 50
2. Монца Заявка 27 12 11 4 37 - 21 47
3. Венеция Заявка 27 12 9 6 37 - 25 45
4. Салернитана Заявка 26 11 10 5 28 - 27 43
5. Лечче Заявка 27 10 13 4 48 - 32 43
6. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
7. Читтаделла Заявка 27 11 8 8 38 - 27 41
8. СПАЛ 2013 Заявка 27 10 11 6 34 - 29 41
9. Фрозиноне Заявка 27 9 10 8 28 - 32 37
10. Пиза Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
11. Брешия Заявка 27 8 9 10 38 - 40 33
12. Реджина Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
13. Порденоне Заявка 27 7 12 8 28 - 27 33
14. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
15. Кремонезе Заявка 27 7 8 12 30 - 36 29
16. Реджана Заявка 26 8 4 14 24 - 38 28
17. Козенца Заявка 27 4 14 9 22 - 28 26
18. Асколи Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара Заявка 27 5 7 15 20 - 43 22
20. Виртус Энтелла Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 13 6 7 0 24 - 10 25
4. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Монца Заявка 13 6 5 2 20 - 8 23
6. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 14 5 3 6 14 - 17 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе Заявка 14 4 4 6 16 - 18 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Фрозиноне Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
5. Салернитана Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
8. Порденоне Заявка 14 5 4 5 11 - 12 19
9. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Брешия Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
16. Кремонезе Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Вароне Иван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Майер Жан бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Лечче забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.38 3.56 1.82
Бонус: 10 000 ₽ 4.20 3.35 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.56 1.86
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 5.10 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Реджана» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджана» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.50 1.03 4.88 1.21 3.15 1.36 2.19 1.68 1.73 2.22 1.46 2.92 1.25 3.96 1.14 5.75
8.20 1.05 3.35 1.29 2.60 1.47 1.81 1.94 1.45 2.65 1.31 3.25 1.10 6.20
9.50 1.02 8.60 1.04 3.54 1.28 2.77 1.44 1.94 1.92 1.55 2.45 1.37 2.99 1.13 5.35 1.10 5.50 1.02 9.40
11.50 1.03 7.90 1.07 7.50 1.07 5.55 1.12 2.15 1.73 2.65 1.44 2.00 1.76 1.75 2.01 1.18 4.50 1.47 6.25 1.15 5.00 1.10 6.25 1.02 10.50 1.02 17.00 1.03 14.00 1.02 17.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.50 1.53 1.61 2.31 1.30 3.66 1.12 6.20
2.80 1.40 1.86 1.88 1.40 2.85 1.09 6.80
3.00 1.39 1.98 1.83 1.45 2.75 1.14 5.55 1.10 6.80
1.89 1.91 2.05 1.72 1.35 3.05 1.18 4.50 1.03 14.00 1.42 2.75 1.05 10.50 1.04 12.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.44 1.31 2.04 1.78 1.54 2.62 1.26 3.84
3.80 1.24 2.65 1.44 1.67 2.13 1.17 4.60
4.05 1.24 2.75 1.45 1.75 2.08 1.33 3.32 1.19 4.30
2.55 1.48 1.68 2.15 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.74
1.84 1.90
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
4.70 1.17
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.68 1.28
3.45 1.28
3.45 1.28
Где смотреть матч Реджана 0:4 Лечче онлайн

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