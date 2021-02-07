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Ульсан Хендай
1:3
Конец матча

Стадион:
Аль-Духайл
0'
0:1
21' Гол
Эдмилсон Жуниор
1:1
62' Гол
Юн Бит-Гарам
1:2
66' Гол
Мунтари Мохаммед
1:3
82' Гол
Али Альмоэз
90'+6
21
Чжо
Хен-У
23
Ким
Тхэ
Хван
II
44
Ким
Ки-Хи
4
Бюлтхейс
Дэйв
3
Дэвидсон
Джейсон
16
Вон
Ду-Чжэ
17
Ким
Сон-Чжун
11
Ли
Дон-Чжун
10
Юн
Бит-Гарам
66
Соль
Ен-У
91
Хинтерзеер
Лукас
21
Закария
Салах
7
Мохаммед
Исмаиль
4
Бенатиа
Мехди
5
Аль-Рави
Бассам
20
Афиф
Али
24
Карими
Али
II
77
Dudu
X
14
Абдулсалам
Абдулла
II
19
Али
Альмоэз
10
Эдмилсон
Жуниор
26
Олунга
Майкл
Ульсан Хендай
Аль-Духайл

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хендай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юн Бит-Гарам 1 0.5
2. Ким Ки-Хи 1 0.5
Аль-Духайл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунтари Мохаммед 1 0.33
2. Эдмилсон Жуниор 1 0.33
3. Али Альмоэз 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ульсан Хендай 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
Аль-Духайл 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Тигрес 2:1 Ульсан Хендай Персеполис 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:1 Виссел Кобе Ульсан Хендай 2:0 Бэйцзин Гоань
Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Шанхай Шэньхуа 1:4 Ульсан Хендай Токио 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай
Аль-Духайл Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Аль-Духайл 0:1 Аль-Ахли Каир Аль-Духайл 3:0 Оклэнд Сити СК Катар 1:1 Аль-Духайл Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл
Аль-Духайл 8:1 Аль-Вакра Умм-Салаль 0:1 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 3:5 Аль-Духайл Аль-Духайл 6:1 Аль-Хор Аль-Духайл 2:0 Аль-Араби Аль-Духайл 1:2 Аль-Сайлия Аль-Духайл 4:1 Аль-Харитият Аль-Духайл 0:3 Аль-Гарафа Аль-Райян 1:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:3 Аль-Садд Аль-Духайл 2:1 СК Катар Аль-Духайл 0:1 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Шарджа 4:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:1 Аль-Шарджа Аль-Вакра 1:0 Аль-Духайл
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Эдмилсон Жуниор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Rayyan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.80 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.55 1.18
  4.15 2.20 2.86

Самый высокий коэффициент на матч «Ульсан Хендай» – «Аль-Духайл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ульсан Хендай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аль-Духайл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ульсан Хендай» – «Аль-Духайл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.00 11.25 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.60
10.50 1.01 8.40 1.07 3.35 1.17 2.22 1.65 2.03 1.73 1.53 2.50 2.04 1.78 1.19 4.60 1.87 1.92 1.24 13.00 1.02 5.80 1.07 15.00 1.06 15.00 1.01 12.50
4.40 1.23 2.80 1.45 3.87 1.27 2.56 1.53 2.91 1.43 2.39 1.60 1.88 1.98 1.55 2.53 1.58 2.45 1.34 3.34 1.50 2.65 1.20 4.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40
2.33 1.60 1.47 2.65 1.23 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00
3.34 1.34 2.90 1.43 2.29 1.65 1.77 2.11 1.26 3.91 1.14 6.01 1.38 3.12 1.26 3.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88
3.45 1.28 1.95 1.79 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
5.30 1.11
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
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