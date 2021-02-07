Ульсан Хендай
1:3
Конец матча
Стадион: Al Rayyan Stadium
Аль-Духайл
0:1
21' ГолЭдмилсон Жуниор
1:1
62' ГолЮн Бит-Гарам
1:2
66' ГолМунтари Мохаммед
1:3
82' ГолАли Альмоэз
21
Чжо
Хен-У
44
Ким
Ки-Хи
16
Вон
Ду-Чжэ
17
Ким
Сон-Чжун
11
Ли
Дон-Чжун
10
Юн
Бит-Гарам
66
Соль
Ен-У
20
Афиф
Али
77
Dudu
X
19
Али
Альмоэз
26
Олунга
Майкл
- Основной состав
-
21 Чжо Хен-УВратарь
- Защитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вон Ду-ЧжэПолузащитник
-
17 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
-
10 Юн Бит-ГарамПолузащитник
-
66 Соль Ен-УПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Со Чжу-ХванВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
2 Пэ Чжэ-УЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Min-Jun Kim
-
28 Ho Lee I
-
-
-
24 Yun-Gu Kang
-
-
Главный тренер: Do-Hun Kim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Афиф АлиЗащитник
- Полузащитник
-
77 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Али АльмоэзПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Олунга МайклНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
21'
0:1
62'
1:1
66'
1:2
82'
1:3
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юн Бит-Гарам
|1
|0.5
|2.
|Ким Ки-Хи
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунтари Мохаммед
|1
|0.33
|2.
|Эдмилсон Жуниор
|1
|0.33
|3.
|Али Альмоэз
|1
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ульсан Хендай
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Аль-Духайл
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +13 =2 -5Тигрес 2:1 Ульсан Хендай Персеполис 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:1 Виссел Кобе Ульсан Хендай 2:0 Бэйцзин Гоань
Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Шанхай Шэньхуа 1:4 Ульсан Хендай Токио 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай
Аль-Духайл Последние 20 матчей: +11 =1 -8Аль-Духайл 0:1 Аль-Ахли Каир Аль-Духайл 3:0 Оклэнд Сити СК Катар 1:1 Аль-Духайл Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл
Аль-Духайл 8:1 Аль-Вакра Умм-Салаль 0:1 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 3:5 Аль-Духайл Аль-Духайл 6:1 Аль-Хор Аль-Духайл 2:0 Аль-Араби Аль-Духайл 1:2 Аль-Сайлия Аль-Духайл 4:1 Аль-Харитият Аль-Духайл 0:3 Аль-Гарафа Аль-Райян 1:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:3 Аль-Садд Аль-Духайл 2:1 СК Катар Аль-Духайл 0:1 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Шарджа 4:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:1 Аль-Шарджа Аль-Вакра 1:0 Аль-Духайл
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