16' Желтая карточкаЛофтус-Чик Рубен
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
34
Эйна
Ола
21
Рид
Харрисон
18
Лемина
Марио
27
Майя
Джош
14
Рид
Бобби
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Норрис УиллВратарь
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Майя ДжошНападающий
-
14 Рид БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|4
|0.17
|2.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.08
|3.
|Ми Бен
|2
|0.08
|4.
|Барнс Эшли
|2 (1)
|0.08
|5.
|Макнил Дуайт
|1
|0.04
|6.
|Вествуд Эшли
|1
|0.04
|7.
|Родригес Джей
|1
|0.04
|8.
|Брэйди Роберт
|1
|0.04
|9.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|10.
|Данн Джимми
|1
|0.04
|11.
|Питерс Эрик
|0
|0
|12.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.21
|2.
|Лукмен Адемола
|3
|0.13
|3.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.13
|4.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.08
|5.
|Майя Джош
|2
|0.08
|6.
|Кэрни Том
|1
|0.04
|7.
|Эйна Ола
|1
|0.04
|8.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.04
|9.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
|11.
|Тете Кенни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|5
|0
|2.
|Барнс Эшли
|4
|0
|3.
|Родригес Джей
|3
|0
|4.
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|5.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|6.
|Лонг Кевин
|2
|0
|7.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|8.
|Брэйди Роберт
|2
|0
|9.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|11.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|12.
|Ми Бен
|1
|0
|13.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|14.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|15.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|4
|1
|2.
|Рид Бобби
|5
|0
|3.
|Робинсон Энтони
|3
|1
|4.
|Рид Харрисон
|4
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|3
|0
|7.
|Камара Абубакар
|1
|1
|8.
|Кэрни Том
|2
|0
|9.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|10.
|Гектор Майкл
|2
|0
|11.
|Брайан Джо
|2
|0
|12.
|Митрович Александр
|2
|0
|13.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|14.
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|15.
|Эйна Ола
|2
|0
|16.
|Одои Денис
|1
|0
|17.
|Лемина Марио
|1
|0
|18.
|Тете Кенни
|1
|0
|19.
|Онома Джошуа
|1
|0
|20.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|31.25% (5)
|0
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|Фулхэм
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити
Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =8 -8Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм
Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|46 - 14
|53
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|40 - 24
|42
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 28
|42
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|7.
|Эвертон
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|34 - 30
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|40 - 42
|32
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 32
|30
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|17 - 29
|27
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 40
|25
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|24
|3
|10
|11
|19 - 31
|19
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|3
|2
|19
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 13
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|24 - 26
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 14
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Фулхэм
Исход игры
Бёрнли
54.9% (84)
Ничья
33.3% (51)
Фулхэм
11.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
34.67% (52)
Меньше
65.33% (98)
Обе команды забьют
Да
63.33% (95)
Нет
36.67% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (43)
1:0 Бёрнли
26.1% (40)
2:1 Бёрнли
24.2% (37)
1:2 Фулхэм
6.5% (10)
0:1 Фулхэм
4.6% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
3:1 Бёрнли
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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