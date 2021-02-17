Две минуты добавил Джонатан Мосс к основному времени первого тайма.

Тарковски при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Макнилом, а затем Джейм выполнил прострел во вратарскую, Барнс в падении не смог пробить по воротам, затем в прыжке Ареола немного задел мяч, что помешало в падении уже пробить Родригесу.

Брэйди с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Тете в борьбе с Барнсом головой выбил мяч на угловой.

Вествуд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Лонг головой сбросил мяч к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам в очередной раз.

Звучит свисток на перерыв. Пока не самую активную игру показывают нам "Бёрнли" и "Фулхэм", но при этом команда Шона Дайча конечно же смотрится интереснее. В конце первого тайма хозяева поля и вовсе могли забивать, но пока им немного не везёт. Будем надеяться, что во втором тайме обе команды будут активнее действовать в атаке, и мы с вами уже увидим хотя бы два забитых мяча.

45' Вествуд со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Лемина головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

44' Андерсен на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Барнса. "Бёрнли" заработал неплохой стандарт.

43' Тете с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тарковски головой выбил мяч обратно на правый фланг.

42' Лукмен с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Лемина в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

41' Лукмен при входе в штрафную площадь с левого фланга удачно обыграл Лоутона, но затем на пути Адемола возник Брэйди, который выбил мяч на угловой.

40' В составе "Бёрнли" произошла замена. Вместо Йохана Гудмундссона на поле вышел Роберт Брэйди.

39' Показал Гудмундссон, что он не может продолжать игру, в составе "Бёрнли" уже готова замена.

38' Гудмундссон получил небольшое мышечное повреждение при рывке по правому флангу, вышли на поле врачи "Бёрнли", пауза в игре.

37' Вествуд с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Ареола грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

36' Макнил прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Тете, будет очередной угловой.

35' Иногда "Фулхэму" приходится играть на отбой, первостепенной задачей для лондонского клуба является не пропустить.

34' Лемина слишком далеко отпустил от себя мяч при проходе вперёд по центру поля, Гудмундссон в итоге его перехватил.

33' Угловой у ворот "Фулхэма". Вествуд выполнил подачу к линии вратарской, Тарковски в борьбе с защитниками лондонского клуба не смог головой пробить по воротам.

32' Вновь игроки "Бёрнли" полностью перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля им пройти не удаётся.

31' Много пауз у нас в игре, стандарты команды разыгрывают долго, это всё также очень сказывается на темпе встречи.

30' Джонатан Мосс сделал устное предупреждение главному тренеру "Фулхэма" Скотту Паркеру.

29' Много борьбы у нас на поле сегодня, этого можно было ожидать, но и в целом матч получается далеко не самым ярким.

28' Андерсен разогнал атаку по правому флангу, затем Йоаким выполнил передачу на ход Тете, Кенни в свою очередь выполнил прострел к линии вратарской, Майя при попытке пробить в падении нарушил правила против Лонга.

27' Макнил со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Тарковски головой сбросил мяч в центр штрафной, игроки "Фулхэма" выбили мяч подальше от своих ворот, Вествуд оказался первым на подборе, последовал удар по воротам, мяч полетел точно в руки Ареола.

26' Харрисон Рид в центре поля нарушил правила против Макнила. Игроки "Бёрнли" также не стали сейчас торопиться при розыгрыше мяча.

25' Лофтус-Чик из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Лукмену по левому флангу, мяч ушёл в аут.

24' Угловой у ворот "Фулхэма". Макнил выполнил подачу в центр вратарской, Ареола не смог сыграть на выходе, Лонг удачно выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

23' Против Лемина нарушили правила в центре поля. Игроки "Фулхэма" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

22' Из центра поля последовал хороший заброс в центр штрафной площади "Фулхэма" от Лонга, Барнс оторвался от защитников лондонского клуба, но не попал по мячу при попытке в касание пробить по воротам.

21' Макнил со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, Лонг и Родригес удачно довели мяч до левого угла вратарской, Ареола ошибся при игре на выходе, но партнёры по команде успели подстраховать своего голкипера.

20' Лофтус-Чик на левом фланге нарушил правила против Корка. "Бёрнли" тщательно готовится к стандарту.

19' Майя попытался протий вперёд по правому флангу, но Тарковски очень грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

18' Тарковски неудачно сыграл на своей половине поля, Лофтус-Чик перехватил мяч и попытался разогнать атаку, но Рубен затянул с передачей, мяч в итоге он потерял, сам Тарковски и исправил свою ошибку.

17' Очень часто "Бёрнли" старается развивать атаки через длинные забросы вперёд, но пока это у хозяев поля практически не работает.

16' Полузащитник "Фулхэма" Рубен Лофтус-Чик получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тэйлора.

15' Тэйлор из глубины поля выполнил заброс на ход Родригесу по правому флангу, вновь Джей не смог зацепиться за мяч, Эйна головой выбил его в аут.

14' Угловой у ворот "Бёрнли". Лукмен выполнил подачу в центр штрафной площади, Адарабиойо головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно и оказался в руках Поупа.

13' Макнил вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, но на этот раз Тете грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

12' Бобби Рид ворвался в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Лонгом Джош оказался на газоне, Джонатан Мосс вновь справедливо показал, что нужно играть дальше.

11' Тэйлор с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Барнс головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

10' Игроки "Бёрнли" пока намного больше времени контролируют мяч, а вот "Фулхэм" не хочет рисковать, гости ждут своих шансов для проведения контратак.

9' Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Бёрнли" от Бобби Рида, Поуп немного размялся при игре на выходе.

8' Макнил прорвался к лицевой линии по левому флангу и выполнил подачу к правому углу вратарской, Гудмундссон пытался головой выполнить скидку в центр штрафной площади, но тут уже включились защитники "Фулхэма", мяч был перехвачен.

7' Чуть ранее Гудмундссон вошёл в штрафную площадь "Фулхэма", в борьбе с активным Эйной Йохан оказался на газоне, Джонатан Мосс справедливо показал, что нужно играть дальше.

6' Из центра поля последовал заброс на ход Родригесу по правому флангу, Эйна грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

5' Поуп из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на правый фланг на ход Гудмундссону, Эйна оказался быстрее и перехватил мяч.

4' Гудмундссон из глубины поля выполнил передачу на ход Родригесу, форвард "Бёрнли" забрался в офсайд.

3' Сегодня в Бёрнли идёт довольно сильный дождь, кто знает, быть может это заставит команды чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

2' Тете со своей половины поля выполнил длинный заброс вперёд по правому флангу, Тэйлор грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.