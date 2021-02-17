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Бёрнли
0:0
Перерыв

Стадион:
Фулхэм
0'
16' Желтая карточка
Лофтус-Чик Рубен
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
28
Лонг
Кевин
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
19
Родригес
Джей
1
Ареола
Альфонс
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
34
Эйна
Ола
15
Лофтус-Чик
Рубен
21
Рид
Харрисон
18
Лемина
Марио
19
Лукмен
Адемола
27
Майя
Джош
14
Рид
Бобби
Бёрнли
4-4-2
Фулхэм
4-4-2

Ход матча

16'
 
Лофтус-Чик Рубен
40'
Брэйди Роберт
Гудмундссон Йоханн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.17
2. Гудмундссон Йоханн 2 0.08
3. Ми Бен 2 0.08
4. Барнс Эшли 2 (1) 0.08
5. Макнил Дуайт 1 0.04
6. Вествуд Эшли 1 0.04
7. Родригес Джей 1 0.04
8. Брэйди Роберт 1 0.04
9. Лоутон Мэттью 1 0.04
10. Данн Джимми 1 0.04
11. Питерс Эрик 0 0
12. Тэйлор Чарли 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.21
2. Лукмен Адемола 3 0.13
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.13
4. Митрович Александр 2 (1) 0.08
5. Майя Джош 2 0.08
6. Кэрни Том 1 0.04
7. Эйна Ола 1 0.04
8. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
9. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
11. Тете Кенни 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Тарковски Джеймс 3 0
5. Бардсли Филипп 2 0
6. Лонг Кевин 2 0
7. Лоутон Мэттью 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Стивенс Дейл 1 0
10. Гудмундссон Йоханн 1 0
11. Тэйлор Чарли 1 0
12. Ми Бен 1 0
13. Браунхилл Джош 1 0
14. Мумбонго Джоэль 1 0
15. Макнил Дуайт 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Рид Бобби 5 0
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Рид Харрисон 4 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Лофтус-Чик Рубен 2 0
15. Эйна Ола 2 0
16. Одои Денис 1 0
17. Лемина Марио 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 31.25% (5) 0 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 18.75% (3)
 Фулхэм 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити
Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм
Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Фулхэм 0:3 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 4:2 Бёрнли Премьер-лига Фулхэм 2:3 Бёрнли
Бёрнли 3:1 Фулхэм Фулхэм 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Фулхэм Премьер-лига Бёрнли 1:0 Фулхэм Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 16 5 2 46 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 22 11 4 7 34 - 30 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли 0:0 Заявка 24 7 6 11 17 - 29 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм 0:0 Заявка 24 3 10 11 19 - 31 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Бёрнли 0:0 Заявка 12 4 3 5 9 - 13 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм 0:0 Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли 0:0 Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм 0:0 Заявка 12 2 6 4 12 - 14 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Пока не самую активную игру показывают нам "Бёрнли" и "Фулхэм", но при этом команда Шона Дайча конечно же смотрится интереснее. В конце первого тайма хозяева поля и вовсе могли забивать, но пока им немного не везёт. Будем надеяться, что во втором тайме обе команды будут активнее действовать в атаке, и мы с вами уже увидим хотя бы два забитых мяча. 
  • Угловой
    45'
    Вествуд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Лонг головой сбросил мяч к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам в очередной раз. 
  • 45'
    Брэйди с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Тете в борьбе с Барнсом головой выбил мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    45'
    Тарковски при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Макнилом, а затем Джейм выполнил прострел во вратарскую, Барнс в падении не смог пробить по воротам, затем в прыжке Ареола немного задел мяч, что помешало в падении уже пробить Родригесу. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Джонатан Мосс к основному времени первого тайма. 

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  • 45'
    Вествуд со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Лемина головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Андерсен на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Барнса. "Бёрнли" заработал неплохой стандарт. 
  • 43'
    Тете с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тарковски головой выбил мяч обратно на правый фланг. 
  • Угловой
    42'
    Лукмен с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Лемина в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 41'
    Лукмен при входе в штрафную площадь с левого фланга удачно обыграл Лоутона, но затем на пути Адемола возник Брэйди, который выбил мяч на угловой. 
  • Замена
    40'
    В составе "Бёрнли" произошла замена. Вместо Йохана Гудмундссона на поле вышел Роберт Брэйди. 
  • 39'
    Показал Гудмундссон, что он не может продолжать игру, в составе "Бёрнли" уже готова замена. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Гудмундссон получил небольшое мышечное повреждение при рывке по правому флангу, вышли на поле врачи "Бёрнли", пауза в игре. 
  • Угловой
    37'
    Вествуд с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Ареола грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 36'
    Макнил прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Тете, будет очередной угловой. 
  • 35'
    Иногда "Фулхэму" приходится играть на отбой, первостепенной задачей для лондонского клуба является не пропустить. 
  • 34'
    Лемина слишком далеко отпустил от себя мяч при проходе вперёд по центру поля, Гудмундссон в итоге его перехватил. 
  • Угловой
    33'
    Угловой у ворот "Фулхэма". Вествуд выполнил подачу к линии вратарской, Тарковски в борьбе с защитниками лондонского клуба не смог головой пробить по воротам. 
  • 32'
    Вновь игроки "Бёрнли" полностью перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля им пройти не удаётся. 
  • 31'
    Много пауз у нас в игре, стандарты команды разыгрывают долго, это всё также очень сказывается на темпе встречи. 
  • Судья
    30'
    Джонатан Мосс сделал устное предупреждение главному тренеру "Фулхэма" Скотту Паркеру. 
  • 29'
    Много борьбы у нас на поле сегодня, этого можно было ожидать, но и в целом матч получается далеко не самым ярким. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Андерсен разогнал атаку по правому флангу, затем Йоаким выполнил передачу на ход Тете, Кенни в свою очередь выполнил прострел к линии вратарской, Майя при попытке пробить в падении нарушил правила против Лонга. 
  • 27'
    Макнил со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Тарковски головой сбросил мяч в центр штрафной, игроки "Фулхэма" выбили мяч подальше от своих ворот, Вествуд оказался первым на подборе, последовал удар по воротам, мяч полетел точно в руки Ареола. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Харрисон Рид в центре поля нарушил правила против Макнила. Игроки "Бёрнли" также не стали сейчас торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 25'
    Лофтус-Чик из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Лукмену по левому флангу, мяч ушёл в аут. 
  • Угловой
    24'
    Угловой у ворот "Фулхэма". Макнил выполнил подачу в центр вратарской, Ареола не смог сыграть на выходе, Лонг удачно выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Против Лемина нарушили правила в центре поля. Игроки "Фулхэма" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Из центра поля последовал хороший заброс в центр штрафной площади "Фулхэма" от Лонга, Барнс оторвался от защитников лондонского клуба, но не попал по мячу при попытке в касание пробить по воротам. 
  • 21'
    Макнил со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, Лонг и Родригес удачно довели мяч до левого угла вратарской, Ареола ошибся при игре на выходе, но партнёры по команде успели подстраховать своего голкипера. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Лофтус-Чик на левом фланге нарушил правила против Корка. "Бёрнли" тщательно готовится к стандарту. 
  • 19'
    Майя попытался протий вперёд по правому флангу, но Тарковски очень грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 18'
    Тарковски неудачно сыграл на своей половине поля, Лофтус-Чик перехватил мяч и попытался разогнать атаку, но Рубен затянул с передачей, мяч в итоге он потерял, сам Тарковски и исправил свою ошибку. 
  • 17'
    Очень часто "Бёрнли" старается развивать атаки через длинные забросы вперёд, но пока это у хозяев поля практически не работает. 
  • Желтая карточка
    16'
    Полузащитник "Фулхэма" Рубен Лофтус-Чик получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тэйлора. 
  • 15'
    Тэйлор из глубины поля выполнил заброс на ход Родригесу по правому флангу, вновь Джей не смог зацепиться за мяч, Эйна головой выбил его в аут. 
  • Угловой
    14'
    Угловой у ворот "Бёрнли". Лукмен выполнил подачу в центр штрафной площади, Адарабиойо головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно и оказался в руках Поупа. 
  • 13'
    Макнил вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, но на этот раз Тете грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • Судья
    12'
    Бобби Рид ворвался в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Лонгом Джош оказался на газоне, Джонатан Мосс вновь справедливо показал, что нужно играть дальше. 
  • Опасный момент
    11'
    Тэйлор с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Барнс головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 10'
    Игроки "Бёрнли" пока намного больше времени контролируют мяч, а вот "Фулхэм" не хочет рисковать, гости ждут своих шансов для проведения контратак. 
  • 9'
    Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Бёрнли" от Бобби Рида, Поуп немного размялся при игре на выходе. 
  • 8'
    Макнил прорвался к лицевой линии по левому флангу и выполнил подачу к правому углу вратарской, Гудмундссон пытался головой выполнить скидку в центр штрафной площади, но тут уже включились защитники "Фулхэма", мяч был перехвачен. 
  • Судья
    7'
    Чуть ранее Гудмундссон вошёл в штрафную площадь "Фулхэма", в борьбе с активным Эйной Йохан оказался на газоне, Джонатан Мосс справедливо показал, что нужно играть дальше. 
  • 6'
    Из центра поля последовал заброс на ход Родригесу по правому флангу, Эйна грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 5'
    Поуп из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на правый фланг на ход Гудмундссону, Эйна оказался быстрее и перехватил мяч. 
  • Офсайд
    4'
    Гудмундссон из глубины поля выполнил передачу на ход Родригесу, форвард "Бёрнли" забрался в офсайд. 
  • Дождь
    3'
    Сегодня в Бёрнли идёт довольно сильный дождь, кто знает, быть может это заставит команды чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 2'
    Тете со своей половины поля выполнил длинный заброс вперёд по правому флангу, Тэйлор грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересное противостояние двух аутсайдеров нынешнего сезона, при этом "Фулхэму" отчаянно нужно побеждать, чтобы подтянуться к 17-й позиции и сохранить реальные шансы в борьбе за выживание. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Джонатан Мосс из Лидса. Помогать ему на бровках будут Марк Перри и Николас Хоптон. Резервным арбитром на этот матч назначен Мартин Аткинсон из Лидса. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на перенесённом матче 17-го тура чемпионата Англии между "Бёрнли" и лондонским "Фулхэмом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 153
    Бёрнли 54.9% (84)
    X 33.3% (51)
    Фулхэм 11.8% (18)
    Все прогнозы
    2.13 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Фулхэм
    3.05
    3.20
    3.16
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 2.75 2.95
Бонус: 10 000 ₽ 2.80 3.15 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.20 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 2.65 2.50
  2.99 2.53 3.16

Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.09 2.90 1.42 2.17 1.70 1.63 2.29 1.23 4.20 1.07 8.60
6.95 1.06 6.15 1.09 2.86 1.40 2.19 1.68 1.69 2.30 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.20 1.04 7.70
4.44 1.20 3.05 1.37 1.82 1.97 1.35 3.15 1.84 2.12 1.23 4.05 1.07 8.40 1.05 9.50 1.05 7.87 1.04 8.30 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 22.00
8.31 1.10 3.36 1.35 2.72 1.49 2.01 1.87 1.70 2.23 1.49 2.73 1.55 2.54 1.42 2.99 1.61 2.42 1.44 2.90 1.22 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.47 1.50 1.63 2.18 1.31 3.25 1.06 8.00
2.62 1.49 1.72 2.12 1.35 3.20 1.08 7.30 1.06 9.20
1.35 3.15 1.03 12.00 1.14 5.55 1.08 8.50 1.04 8.47
1.19 5.00 1.42 2.97 1.15 5.75 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.28 1.58 1.54 2.38 1.13 5.40
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.18 4.60 1.14 5.80
3.15 1.35 2.05 1.70 1.47 2.55 1.14 4.69 1.10 5.74

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
4.05 1.22
Где смотреть матч Бёрнли 0:0 Фулхэм онлайн

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Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Фулхэм

Исход игры
Бёрнли
54.9% (84)
Ничья
33.3% (51)
Фулхэм
11.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
34.67% (52)
Меньше
65.33% (98)
Обе команды забьют
Да
63.33% (95)
Нет
36.67% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (43)
1:0 Бёрнли
26.1% (40)
2:1 Бёрнли
24.2% (37)
1:2 Фулхэм
6.5% (10)
0:1 Фулхэм
4.6% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
3:1 Бёрнли
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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