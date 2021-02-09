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Бёрнли
 
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Стадион:
Фулхэм
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
41
Бенсон
Джош
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
12
Брэйди
Роберт
10
Барнс
Эшли
9
Вуд
Крис
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
14
Рид
Бобби
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
18
Лемина
Марио
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
9
Митрович
Александр
19
Лукмен
Адемола
Бёрнли
4-4-2
Фулхэм
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.17
2. Гудмундссон Йоханн 2 0.09
3. Ми Бен 2 0.09
4. Барнс Эшли 2 (1) 0.09
5. Макнил Дуайт 1 0.04
6. Вествуд Эшли 1 0.04
7. Родригес Джей 1 0.04
8. Брэйди Роберт 1 0.04
9. Лоутон Мэттью 1 0.04
10. Данн Джимми 1 0.04
11. Питерс Эрик 0 0
12. Тэйлор Чарли 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.22
2. Лукмен Адемола 3 0.13
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.13
4. Митрович Александр 2 (1) 0.09
5. Майя Джош 2 0.09
6. Кэрни Том 1 0.04
7. Эйна Ола 1 0.04
8. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
9. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
11. Тете Кенни 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Тарковски Джеймс 3 0
5. Бардсли Филипп 2 0
6. Лонг Кевин 2 0
7. Лоутон Мэттью 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Стивенс Дейл 1 0
10. Гудмундссон Йоханн 1 0
11. Тэйлор Чарли 1 0
12. Ми Бен 1 0
13. Браунхилл Джош 1 0
14. Мумбонго Джоэль 1 0
15. Макнил Дуайт 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Рид Бобби 5 0
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Рид Харрисон 4 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Эйна Ола 2 0
15. Одои Денис 1 0
16. Лемина Марио 1 0
17. Лофтус-Чик Рубен 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 31.25% (5) 0 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 18.75% (3)
 Фулхэм 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити
Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм
Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Фулхэм 0:3 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 4:2 Бёрнли Премьер-лига Фулхэм 2:3 Бёрнли
Бёрнли 3:1 Фулхэм Фулхэм 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Фулхэм Премьер-лига Бёрнли 1:0 Фулхэм Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 16 5 2 46 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 22 11 4 7 34 - 30 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 23 7 5 11 17 - 29 26
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
18. Фулхэм Заявка 23 3 9 11 19 - 31 18
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
5. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
13. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
14. Эвертон Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
18. Фулхэм Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Бёрнли 70.9% (39)
    X 21.8% (12)
    Фулхэм 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Фулхэм
    2.81
    3.24
    2.81
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 10 000 ₽ 2.75 3.10 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.24 2.79
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.05 2.75
      2.81 3.23 2.81

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.40 1.09 2.75 1.45 2.06 1.77 1.58 2.39 1.21 4.50 1.06 9.20
    7.20 1.05 6.00 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.62 2.44 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
    8.00 1.04 6.10 1.12 2.75 1.45 2.10 1.80 1.78 2.11 1.57 2.40 1.28 3.70 1.18 4.50 1.09 7.90 1.04 8.60 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    8.34 1.10 2.88 1.47 2.50 1.59 2.13 1.81 1.79 2.13 1.61 2.45 1.21 4.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.39 1.53 1.58 2.28 1.29 3.40 1.05 8.40
    2.56 1.51 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
    1.63 2.28 1.29 3.40 1.08 8.20
    2.61 1.55 2.14 1.79 1.65 2.37 1.43 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 2.19 1.63 1.51 2.46 1.12 5.80
    3.15 1.36 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
    2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.76
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
    3.85 1.21
    Где смотреть матч Бёрнли - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Фулхэм

    Исход игры
    Бёрнли
    70.9% (39)
    Ничья
    21.8% (12)
    Фулхэм
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.62% (18)
    Меньше
    65.38% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (28)
    Нет
    46.15% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Бёрнли
    34.5% (19)
    2:1 Бёрнли
    29.1% (16)
    1:1 Ничья
    18.2% (10)
    0:1 Фулхэм
    3.6% (2)
    1:2 Фулхэм
    3.6% (2)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
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