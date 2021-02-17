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Эвертон
1:1
Перерыв

Стадион:
Манчестер Сити
0'
28' Желтая карточка
Дукуре Абдулай
0:1
32' Гол
Фоден Фил
1:1
37' Гол
Ришарлисон
45' Желтая карточка
Ришарлисон
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
17
Айуоби
Алекс
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэйвис
Том
12
Динь
Люка
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
Эвертон
4-4-1-1
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

18'
Коулмэн Шеймус
Мина Йерри
 
28'
Дукуре Абдулай
 
32'
0:1
Фоден Фил
37'
Ришарлисон
1:1
45'
Ришарлисон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.57
2. Родригес Хамес 5 0.22
3. Ришарлисон 3 (1) 0.13
4. Сигурдссон Гильфи 3 (1) 0.13
5. Кин Майкл 3 0.13
6. Дукуре Абдулай 2 0.09
7. Мина Йерри 2 0.09
8. Айуоби Алекс 1 0.04
9. Бернард Дуарте 1 0.04
10. Холгейт Мэйсон 1 0.04
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 11 (1) 0.46
2. Стерлинг Рахим 8 0.33
3. Фоден Фил 6 0.25
4. Марез Рияд 5 0.21
5. Жезус Габриэль 4 0.17
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.13
7. Торрес Ферран 2 0.08
8. Стоунс Джон 2 0.08
9. Канселу Жоау 1 0.04
10. Силва Бернарду 1 0.04
11. Уокер Кайл 1 0.04
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.04
13. Менди Бенжамен 1 0.04
14. Аке Натан 1 0.04
15. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 6 0
2. Ришарлисон 3 1
3. Аллан Маркес 4 0
4. Холгейт Мэйсон 4 0
5. Годфри Бен 4 0
6. Родригес Хамес 3 0
7. Кин Майкл 3 0
8. Калверт-Льюин Доминик 3 0
9. Гомеш Андре 2 0
10. Бернард Дуарте 2 0
11. Динь Люка 0 1
12. Сигурдссон Гильфи 1 0
13. Тосун Дженк 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. Диаш Рубен 3 0
5. Менди Бенжамен 2 0
6. Эдерсон Мораес 2 0
7. Силва Бернарду 2 0
8. Фернандиньо Фернандо 1 0
9. Де Брёйне Кевин 1 0
10. Уокер Кайл 1 0
11. Стерлинг Рахим 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 12.12% (4) 21.21% (7) 24.24% (8) 15.15% (5) 12.12% (4) 15.15% (5)
 Манчестер Сити 15.22% (7) 30.43% (14) 15.22% (7) 13.04% (6) 10.87% (5) 15.22% (7)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон
Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Манчестер Сити 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Эвертон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Кубок лиги Манчестер Сити 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Манчестер Сити Кубок лиги Эвертон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:1 Заявка 24 16 6 2 47 - 15 54
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон 1:1 Заявка 23 11 5 7 35 - 31 38
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 24 7 6 11 18 - 30 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:1 Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Эвертон 1:1 Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити 1:1 Заявка 12 7 4 1 22 - 8 25
4. Эвертон 1:1 Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Андре Марринер даёт свисток, который сигнализирует об окончании первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Снова не справляется с эмоциями Ришарлисон. Нарушает он правила, затем бьет по мячу после свистка, за что получает наказание в виде желтой карточки. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты переиграют команды в первом тайме. 
  • 44'
    Врачи молодцы, оперативно и качественно справились со своей работой. Лапорт продолжает встречу. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Ришарлисон и Лапорт оказались на газоне после единоборства. Эмерику нужна медицинская помощь.

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  • 41'
    Фил Фоден бьет из пределов штрафной площадки низом - Пикфорд на месте. 
  • 40'
    Достаточно быстро отреагировали на пропущенный гол "ириски", снова "Сити" переходит в статус команды, которую не устраивает ничья, и которой нужно забивать. 
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! РИШАРЛИСОН!!! Коулмэн подаёт с правого края штрафной площадки, пробивает Динь - мяч попадает в штангу, затем в ногу Ришарлисону и в ворота. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Дэйвис был близок к потере мяча, но в последний момент успел поставить корпус, вынудив Родри нарушить правила. 
  • 37'
    Канселу подаёт в центр штрафной площадки, но получается слишком высоко для Фодена, лишь зацепил он мяч.
  • 36'
    Хорошая атака "ирисок" правым флангом, но навесу Айуоби в район дальней штанги не хватило точности. 
  • 35'
    Интересно, как "Эвертон" будет реагировать на этот пропущенный мяч. Теперь необходимо перестраиваться из оборонительной тактики на более атакующую. 
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ФОДЕН!!! А вот сейчас ошибается оборона "Эвертона", оставляет Фодена, который наносит мощный удар - мяч рикошетом от ноги Коулмэна отправляется в сетку. 
  • 33'
    Хосеп Гвардиола что-то обсуждает с помощниками. Нужно придумывать наставнику "Сити", как взламывать плотную оборону соперника. 
  • 31'
    Рубен Диеш выполнил передачу в штрафную площадку на Канселу, но Жоау подвела техника, не сумел он остановить мяч. 
  • Желтая карточка
    30'
    Абдулай Дукуре совершает фол в центре поля, за что получает желтую карточку. 
  • 29'
    Внимателен в обороне Майкл Кин, вовремя выставляет ногу и блокирует удар Жезуса. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Том Дэйвис останавливает Габриэля Жезуса в центре поля, но делает это при помощи фола. 
  • 27'
    Марез рвётся в штрафную площадку к мячу, но вовремя выходит Пикфорд и игровой снаряд присваивает. 
  • Судья
    26'
    Габриэль Жезус оказался на газоне перед штрафной площадкой "Эвертона", но арбитр показал, что нужно вставать. 
  • Угловой
    25'
    Угловой удар на правом фланге "горожане" разыграли, перейдя в очередное позиционное наступление. 
  • 24'
    Попытались увеличить скорость владения мячом гости, но передача с фланга от Стерлинга оказалась неточной, Пикфорду мяч достался. 
  • 23'
    Показали нам статистику ударов, она такова: удары по воротам 0-5, удары в створ 0-2. Эдерсон пока без работы. 
  • 22'
    Марез играет на Уокера, который выполняет навес в касание в штрафную площадь - слишком неудачно, игровой снаряд покидает пределы поля. 
  • Опасный момент
    20'
    Жезус прорывается к воротам, выходит 1 на 1 с Пикфордом и пробивает - выше перекладины проходит мяч. 
  • Замена
    19'
    Нет, всё-таки выходит Коулмэн, Мина уже покинул пределы поля. 
  • 18'
    Собирался выйти Шеймус Коулмэн вместо Мины, но затем ситуация изменилась, Йерри готов продолжить встречу. 
  • Травма, повреждение
    17'
    Остановка в нашем матче, на газоне оказывается Йерри Мина. Врачи готовятся выйти на поле. 
  • 16'
    Рассчитывают на контратаки "ириски", однако на текущий момент таких шансов соперник не предоставил. 
  • 14'
    "Манчестер Сити" продолжает играть около чужой штрафной площадки, но опасных моментов пока нет.
  • 13'
    Родри ускорился, благодаря чему сумел первым оказаться на мяче и не дал оппоненту убежать в контратаку. 
  • Угловой
    12'
    Два угловых подряд исполнили "горожане", но в обоих случаях дело до удара не дошло, верх сняли защитники "Эвертона". 
  • 10'
    Джордан Пикфорд без проблем забирает мяч после удара Бернарду Силвы, несильно получилось. 
  • 9'
    Ещё один аут для гостей, на сей раз мяч за боковую линию выпустил Айуоби. 
  • 8'
    Борьба в верховой борьбе, в которой участвуют Уокер и Динь - мяч уходит от игрока "Эвертона", аут для "Сити". 
  • Угловой
    7'
    Второй корнер заработали "горожане". Решили разыграть, затем навес исполнил Уокер - прямо в руки Пикфорду. 
  • 6'
    Эмерик Лапорт промахнулся по мячу в собственной штрафной площадке, повезло, что игровой снаряд не отлетел далеко, сам же защитник "Сити" успел к нему. 
  • Угловой
    5'
    Угловой удар опасным не получился, защитники "Эвертона" разрядили обстановку, выбив мяч. 
  • Опасный момент
    4'
    Джордан Пикфорд вступает в игру, отражая мяч на угловой после дальнего удара Жоау Канселу.
  • 3'
    Не форсируют события гости, довольствуются наличием мяча на собственной части поля. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля. Будем смотреть за развитием первой атаки "Сити".
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток - поехали! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 3.60 1.47
Бонус: 10 000 ₽ 8.40 5.20 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 11.50 6.15 1.29
  11.71 3.99 1.40

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.70 1.20 2.24 1.62 1.77 2.07 1.49 2.55 1.19 4.70 1.08 8.40
13.00 1.00 12.00 1.01 4.55 1.19 3.76 1.27 2.34 1.67 1.81 2.00 1.50 2.52 1.25 3.62 1.16 4.55 1.05 7.90 1.04 8.20
4.85 1.21 2.83 1.46 2.42 1.60 1.99 1.89 1.74 2.17 1.55 2.54 4.06 1.26 2.60 1.53 2.08 1.81 1.79 2.10 1.49 2.72 1.20 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.24 1.61 1.55 2.40 1.14 5.20
3.64 1.28 2.50 1.53 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.50
2.03 1.85 1.66 2.30 1.30 3.67 1.63 2.36 1.45 2.86 1.39 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.94 1.81 1.27 3.65
4.80 1.19 3.26 1.34 1.87 1.93 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Эвертон 1:1 Манчестер Сити онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Манчестер Сити

Исход игры
Эвертон
3.4% (5)
Ничья
9.5% (14)
Манчестер Сити
87.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
71.03% (103)
Меньше
28.97% (42)
Обе команды забьют
Да
77.24% (112)
Нет
22.76% (33)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
44.6% (66)
0:2 Манчестер Сити
18.2% (27)
1:3 Манчестер Сити
16.9% (25)
1:1 Ничья
6.1% (9)
2:1 Эвертон
2.7% (4)
0:1 Манчестер Сити
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:4 Манчестер Сити
1.4% (2)
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