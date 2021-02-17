Ришарлисон и Лапорт оказались на газоне после единоборства. Эмерику нужна медицинская помощь.

Врачи молодцы, оперативно и качественно справились со своей работой. Лапорт продолжает встречу.

Снова не справляется с эмоциями Ришарлисон. Нарушает он правила, затем бьет по мячу после свистка, за что получает наказание в виде желтой карточки.

Андре Марринер даёт свисток, который сигнализирует об окончании первого тайма.

41' Фил Фоден бьет из пределов штрафной площадки низом - Пикфорд на месте.

40' Достаточно быстро отреагировали на пропущенный гол "ириски", снова "Сити" переходит в статус команды, которую не устраивает ничья, и которой нужно забивать.

39' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! РИШАРЛИСОН!!! Коулмэн подаёт с правого края штрафной площадки, пробивает Динь - мяч попадает в штангу, затем в ногу Ришарлисону и в ворота.

38' Дэйвис был близок к потере мяча, но в последний момент успел поставить корпус, вынудив Родри нарушить правила.

37' Канселу подаёт в центр штрафной площадки, но получается слишком высоко для Фодена, лишь зацепил он мяч.

36' Хорошая атака "ирисок" правым флангом, но навесу Айуоби в район дальней штанги не хватило точности.

35' Интересно, как "Эвертон" будет реагировать на этот пропущенный мяч. Теперь необходимо перестраиваться из оборонительной тактики на более атакующую.

34' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ФОДЕН!!! А вот сейчас ошибается оборона "Эвертона", оставляет Фодена, который наносит мощный удар - мяч рикошетом от ноги Коулмэна отправляется в сетку.

33' Хосеп Гвардиола что-то обсуждает с помощниками. Нужно придумывать наставнику "Сити", как взламывать плотную оборону соперника.

31' Рубен Диеш выполнил передачу в штрафную площадку на Канселу, но Жоау подвела техника, не сумел он остановить мяч.

30' Абдулай Дукуре совершает фол в центре поля, за что получает желтую карточку.

29' Внимателен в обороне Майкл Кин, вовремя выставляет ногу и блокирует удар Жезуса.

28' Том Дэйвис останавливает Габриэля Жезуса в центре поля, но делает это при помощи фола.

27' Марез рвётся в штрафную площадку к мячу, но вовремя выходит Пикфорд и игровой снаряд присваивает.

26' Габриэль Жезус оказался на газоне перед штрафной площадкой "Эвертона", но арбитр показал, что нужно вставать.

25' Угловой удар на правом фланге "горожане" разыграли, перейдя в очередное позиционное наступление.

24' Попытались увеличить скорость владения мячом гости, но передача с фланга от Стерлинга оказалась неточной, Пикфорду мяч достался.

23' Показали нам статистику ударов, она такова: удары по воротам 0-5, удары в створ 0-2. Эдерсон пока без работы.

22' Марез играет на Уокера, который выполняет навес в касание в штрафную площадь - слишком неудачно, игровой снаряд покидает пределы поля.

20' Жезус прорывается к воротам, выходит 1 на 1 с Пикфордом и пробивает - выше перекладины проходит мяч.

19' Нет, всё-таки выходит Коулмэн, Мина уже покинул пределы поля.

18' Собирался выйти Шеймус Коулмэн вместо Мины, но затем ситуация изменилась, Йерри готов продолжить встречу.

17' Остановка в нашем матче, на газоне оказывается Йерри Мина. Врачи готовятся выйти на поле.

16' Рассчитывают на контратаки "ириски", однако на текущий момент таких шансов соперник не предоставил.

14' "Манчестер Сити" продолжает играть около чужой штрафной площадки, но опасных моментов пока нет.

13' Родри ускорился, благодаря чему сумел первым оказаться на мяче и не дал оппоненту убежать в контратаку.

12' Два угловых подряд исполнили "горожане", но в обоих случаях дело до удара не дошло, верх сняли защитники "Эвертона".

10' Джордан Пикфорд без проблем забирает мяч после удара Бернарду Силвы, несильно получилось.

9' Ещё один аут для гостей, на сей раз мяч за боковую линию выпустил Айуоби.

8' Борьба в верховой борьбе, в которой участвуют Уокер и Динь - мяч уходит от игрока "Эвертона", аут для "Сити".

7' Второй корнер заработали "горожане". Решили разыграть, затем навес исполнил Уокер - прямо в руки Пикфорду.

6' Эмерик Лапорт промахнулся по мячу в собственной штрафной площадке, повезло, что игровой снаряд не отлетел далеко, сам же защитник "Сити" успел к нему.

5' Угловой удар опасным не получился, защитники "Эвертона" разрядили обстановку, выбив мяч.

4' Джордан Пикфорд вступает в игру, отражая мяч на угловой после дальнего удара Жоау Канселу.

3' Не форсируют события гости, довольствуются наличием мяча на собственной части поля.

2' Гости начали с центра поля. Будем смотреть за развитием первой атаки "Сити".