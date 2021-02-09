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Эвертон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэйвис
Том
17
Айуоби
Алекс
10
Сигурдссон
Гильфи
20
Бернард
Дуарте
9
Калверт-Льюин
Доминик
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
22
Менди
Бенжамен
25
Фернандиньо
Фернандо
16
Родри
Эрнандес
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
21
Торрес
Ферран
Эвертон
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.59
2. Родригес Хамес 5 0.23
3. Сигурдссон Гильфи 3 (1) 0.14
4. Кин Майкл 3 0.14
5. Дукуре Абдулай 2 0.09
6. Ришарлисон 2 (1) 0.09
7. Мина Йерри 2 0.09
8. Айуоби Алекс 1 0.05
9. Бернард Дуарте 1 0.05
10. Холгейт Мэйсон 1 0.05
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 11 (1) 0.48
2. Стерлинг Рахим 8 0.35
3. Фоден Фил 5 0.22
4. Марез Рияд 5 0.22
5. Жезус Габриэль 4 0.17
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.13
7. Торрес Ферран 2 0.09
8. Стоунс Джон 2 0.09
9. Канселу Жоау 1 0.04
10. Силва Бернарду 1 0.04
11. Уокер Кайл 1 0.04
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.04
13. Менди Бенжамен 1 0.04
14. Аке Натан 1 0.04
15. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 5 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Холгейт Мэйсон 4 0
4. Годфри Бен 4 0
5. Ришарлисон 2 1
6. Родригес Хамес 3 0
7. Кин Майкл 3 0
8. Калверт-Льюин Доминик 3 0
9. Гомеш Андре 2 0
10. Бернард Дуарте 2 0
11. Динь Люка 0 1
12. Сигурдссон Гильфи 1 0
13. Тосун Дженк 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. Диаш Рубен 3 0
5. Менди Бенжамен 2 0
6. Эдерсон Мораес 2 0
7. Силва Бернарду 2 0
8. Фернандиньо Фернандо 1 0
9. Де Брёйне Кевин 1 0
10. Уокер Кайл 1 0
11. Стерлинг Рахим 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 12.12% (4) 21.21% (7) 24.24% (8) 15.15% (5) 12.12% (4) 15.15% (5)
 Манчестер Сити 15.22% (7) 30.43% (14) 15.22% (7) 13.04% (6) 10.87% (5) 15.22% (7)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон
Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Манчестер Сити 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Эвертон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Кубок лиги Манчестер Сити 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Манчестер Сити Кубок лиги Эвертон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 16 5 2 46 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 22 11 4 7 34 - 30 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 23 7 5 11 17 - 29 26
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
18. Фулхэм Заявка 23 3 9 11 19 - 31 18
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
5. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
13. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
14. Эвертон Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
18. Фулхэм Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Эвертон 3.8% (2)
    X 9.4% (5)
    Манчестер Сити 86.8% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.10
    5.38
    1.41
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 10 000 ₽ 7.60 5.00 1.39
    Бонус: 5 000 ₽ 8.10 5.20 1.41
      8.03 5.38 1.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    4.60 1.20 2.28 1.63 1.80 2.03 1.51 2.55 1.20 4.60 1.07 8.60
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.83 1.98 1.52 2.46 1.25 3.62 1.18 4.20 1.06 7.10 1.04 7.70
    4.90 1.21 2.36 1.65 2.10 1.81 1.84 2.08 1.65 2.36 1.53 2.66 1.21 4.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 2.27 1.59 1.54 2.37 1.14 5.20
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
    3.03 1.43 2.39 1.64 1.83 2.10 1.58 2.53 1.39 3.21
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.17 1.92 1.82 1.27 3.55
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.86
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.29
    Где смотреть матч Эвертон - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Эвертон
    3.8% (2)
    Ничья
    9.4% (5)
    Манчестер Сити
    86.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    74% (37)
    Меньше
    26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    49.1% (26)
    0:2 Манчестер Сити
    13.2% (7)
    1:3 Манчестер Сити
    11.3% (6)
    1:1 Ничья
    7.5% (4)
    2:1 Эвертон
    3.8% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    3.8% (2)
    2:3 Манчестер Сити
    3.8% (2)
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