Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Манчестер Сити
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
26
Дэйвис
Том
17
Айуоби
Алекс
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.59
|2.
|Родригес Хамес
|5
|0.23
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|3 (1)
|0.14
|4.
|Кин Майкл
|3
|0.14
|5.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.09
|6.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.09
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.09
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.05
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.05
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.05
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Годфри Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|11 (1)
|0.48
|2.
|Стерлинг Рахим
|8
|0.35
|3.
|Фоден Фил
|5
|0.22
|4.
|Марез Рияд
|5
|0.22
|5.
|Жезус Габриэль
|4
|0.17
|6.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.13
|7.
|Торрес Ферран
|2
|0.09
|8.
|Стоунс Джон
|2
|0.09
|9.
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|10.
|Силва Бернарду
|1
|0.04
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0.04
|12.
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|0.04
|13.
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|14.
|Аке Натан
|1
|0.04
|15.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|4.
|Годфри Бен
|4
|0
|5.
|Ришарлисон
|2
|1
|6.
|Родригес Хамес
|3
|0
|7.
|Кин Майкл
|3
|0
|8.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|9.
|Гомеш Андре
|2
|0
|10.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|11.
|Динь Люка
|0
|1
|12.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|13.
|Тосун Дженк
|1
|0
|14.
|Ольсен Робин
|1
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|16.
|Мина Йерри
|1
|0
|17.
|Дэйвис Том
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|2.
|Аке Натан
|3
|0
|3.
|Канселу Жоау
|3
|0
|4.
|Диаш Рубен
|3
|0
|5.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|6.
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|7.
|Силва Бернарду
|2
|0
|8.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|9.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|10.
|Уокер Кайл
|1
|0
|11.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|12.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|Манчестер Сити
|15.22% (7)
|30.43% (14)
|15.22% (7)
|13.04% (6)
|10.87% (5)
|15.22% (7)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон
Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =2 -0Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Кубок лиги Манчестер Сити 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Манчестер Сити Кубок лиги Эвертон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|46 - 14
|53
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|5.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|7.
|Эвертон
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|34 - 30
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|40 - 42
|32
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 32
|30
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|17 - 29
|26
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|19 - 31
|18
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|3
|2
|18
|15 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|13.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|14.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|24 - 26
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон - Манчестер Сити
Исход игры
Эвертон
3.8% (2)
Ничья
9.4% (5)
Манчестер Сити
86.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
74% (37)
Меньше
26% (13)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
49.1% (26)
0:2 Манчестер Сити
13.2% (7)
1:3 Манчестер Сити
11.3% (6)
1:1 Ничья
7.5% (4)
2:1 Эвертон
3.8% (2)
0:1 Манчестер Сити
3.8% (2)
2:3 Манчестер Сити
3.8% (2)
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