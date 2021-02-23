Разыграли хозяева штрафной удар. Салису сыграл нерасторопно и Купер ногой с семи метров пробил немного выше перекладины.

Рафинья от углового флага навесил на Харрисона, чья скидка к воротам не прошла.

Харрисон мог выйти на ударную позицию, но поскользнулся у штрафной площади "Саутгемптона".

Бертранд вышел один на один с голкипером, но при этом подыграл себе рукой.

Заброс Харрисона направо на ход Эйлингу получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

28' Вестергор сбил Робертса, рванувшего вперёд из центрального круга и получил первую жёлтую карточку в матче.

27' Прострел Армстронга справа к воротам защитники "Лидса" нейтрализовали.

26' Рафинья справа вошёл в штрафную площадь, убрал двух соперников и выкатил мяч на Робертса. Тайлер бил без помех, но с пятнадцати метров послал футбольный снаряд намного выше ворот.

25' Харрисон слева навесил к воротам, где Вестергор опередил Бэмфорда и выбил мяч за боковую линию поля.

24' Адамс запоздал с рывком справа к воротам и не успел к передаче Редмонда.

23' Бэмфорд слишком откровенно хотел заработать пенальти. Вестергор правил не нарушал в борьбе с Патриком.

22' Салису у штрафной площади смог аккуратно выбить мяч у Бэмфорда.

21' Вестергор у центрального круга придержал руками Робертса.

20' Бэмфорд оказался в офсайде.

18' "Саутгемптон" покатал мяч поперёк поля у центрального круга.

17' Адамс на правом фланге атаки подтолкнул в спину Купера.

16' "Саутгемптон" продолжает активно действовать на чужой половине поля. Хозяева всё чаще играют на отбой.

15' Бертранд с Теллой слева не смогли прорваться в штрафную площадь соперников.

14' Армстронг у центрального круга сделал неточную передачу пяткой на Уорд-Прауса.

13' Рафинья исполнил подачу со штрафного, но сразу четыре партнёра оказались в офсайде.

12' Телла на фланге сбил Эйлинга.

10' Бэмфорд в центре поля неудачно поскользнулся и проиграл забег к мячу Салису.

9' Ромеу заброс направо к воротам на Армстронга сделал слишком сильно. Мяч прилетел в руки Меслье.

8' Телла слева вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров несильно пробил в дальний угол. Меслье в прыжке поймал мяч.

7' "Саутгемптон" прессингует соперника по всему полю. Первые минуты матча проходят с преимуществом гостей.

6' Уорд-Праус справа со штрафного навесил на Вестергора, который головой пробил рядом с дальней штангой.

5' Даллас на фланге зацепил ногу Адамса.

4' Бэмфорд сделал пас направо на Робертса чуть сильно. Тайлер не смог остановить мяч.

3' Харрисон справа через двух соперников не смог пройти к штрафной площади.

2' "Лидс" играет в белой форме, "Саутгемптон" - в красных футболках с белой диагональной полосой спереди и чёрных трусах.