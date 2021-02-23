Лидс
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Элланд Роуд
Саутгемптон
26' Желтая карточкаВестергор Янник
43
Клих
Матеуш
18
Рафинья
Диас
35
Беднарек
Ян
23
Телла
Нейтан
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касилья КикоВратарь
- Защитник
-
49 Кейси ОливерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Рамсей КейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|12 (1)
|0.48
|2.
|Харрисон Джек
|6
|0.24
|3.
|Рафинья Диас
|4
|0.16
|4.
|Даллас Стюарт
|4
|0.16
|5.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.12
|6.
|Кошта Элдер
|3
|0.12
|7.
|Морено Родриго
|3
|0.12
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.08
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.04
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.04
|11.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|12.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|13.
|Робертс Тайлер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|8 (2)
|0.32
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0.2
|3.
|Адамс Че
|4
|0.16
|4.
|Армстронг Стюарт
|3
|0.12
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.12
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.08
|7.
|Минамино Такуми
|2
|0.08
|8.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.04
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.04
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.04
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.04
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эйлинг Люк
|5
|0
|2.
|Клих Матеуш
|5
|0
|3.
|Даллас Стюарт
|5
|0
|4.
|Филлипс Кэлвин
|5
|0
|5.
|Купер Лиам
|3
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|3
|0
|7.
|Харрисон Джек
|2
|0
|8.
|Рафинья Диас
|2
|0
|9.
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|10.
|Морено Родриго
|1
|0
|11.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|12.
|Льоренте Диего
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Беднарек Ян
|3
|1
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|3
|0
|7.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|8.
|Стивенс Джек
|2
|0
|9.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|10.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|11.
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|12.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|13.
|Адамс Че
|1
|0
|14.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|15.
|Уоттс Калеб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|Саутгемптон
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|32.26% (10)
|12.9% (4)
|6.45% (2)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Лидс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|50 - 15
|59
|2.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|44 - 27
|49
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|53 - 32
|49
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|39 - 29
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|41 - 25
|43
|6.
|Эвертон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 33
|40
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|45 - 34
|40
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|37 - 26
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|37 - 27
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 26
|34
|11.
|Лидс
|0:0 Заявка
|25
|10
|3
|12
|40 - 43
|33
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 32
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 43
|32
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|31 - 40
|31
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|18 - 30
|28
|16.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|26 - 32
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|26 - 43
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|21 - 32
|22
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|19 - 55
|14
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|3
|2
|20
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|13.
|Лидс
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|9.
|Лидс
|0:0 Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|12.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|13.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 24
|14
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
|
Бонус 15 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 5 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 1 000 руб.
от букмекера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лидс 0:0 Саутгемптон
Исход игры
Лидс
68.2% (103)
Ничья
19.2% (29)
Саутгемптон
12.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (92)
Меньше
37.84% (56)
Обе команды забьют
Да
78.38% (116)
Нет
21.62% (32)
Популярный счёт
2:1 Лидс
45.7% (69)
1:1 Ничья
15.9% (24)
1:0 Лидс
15.9% (24)
1:2 Саутгемптон
8.6% (13)
3:2 Лидс
2.6% (4)
0:1 Саутгемптон
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:1 Лидс
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!