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Лидс
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Саутгемптон
0'
26' Желтая карточка
Вестергор Янник
31'
1
Меслье
Иллан
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
22
Харрисон
Джек
2
Эйлинг
Люк
43
Клих
Матеуш
15
Даллас
Стюарт
18
Рафинья
Диас
11
Робертс
Тайлер
9
Бэмфорд
Патрик
1
Маккарти
Алекс
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
22
Салису
Мохаммед
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
23
Телла
Нейтан
10
Адамс
Че
11
Редмонд
Натан
Лидс
3-5-1-1
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

26'
 
Вестергор Янник

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 12 (1) 0.48
2. Харрисон Джек 6 0.24
3. Рафинья Диас 4 0.16
4. Даллас Стюарт 4 0.16
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.12
6. Кошта Элдер 3 0.12
7. Морено Родриго 3 0.12
8. Алиоски Эгзиян 2 0.08
9. Купер Лиам 1 0.04
10. Стрёйк Паскаль 1 0.04
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.32
2. Уорд-Праус Джеймс 5 0.2
3. Адамс Че 4 0.16
4. Армстронг Стюарт 3 0.12
5. Вестергор Янник 3 0.12
6. Уолкотт Тео 2 0.08
7. Минамино Такуми 2 0.08
8. Ромеу Ориоль 1 0.04
9. Редмонд Натан 1 0.04
10. Беднарек Ян 1 0.04
11. Дженепо Мусса 1 0.04
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 5 0
2. Клих Матеуш 5 0
3. Даллас Стюарт 5 0
4. Филлипс Кэлвин 5 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Харрисон Джек 2 0
8. Рафинья Диас 2 0
9. Стрёйк Паскаль 2 0
10. Морено Родриго 1 0
11. Бэмфорд Патрик 1 0
12. Льоренте Диего 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 3 0
7. Маккарти Алекс 2 0
8. Стивенс Джек 2 0
9. Диалло Ибраима 2 0
10. Янкевиц Александр 0 1
11. Армстронг Стюарт 1 0
12. Ингс Дэнни 1 0
13. Адамс Че 1 0
14. Рамсей Кейн 1 0
15. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 17.95% (7) 7.69% (3) 15.38% (6) 20.51% (8) 23.08% (9) 15.38% (6)
 Саутгемптон 12.9% (4) 19.35% (6) 32.26% (10) 12.9% (4) 6.45% (2) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон
Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Лидс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Лидс 3:0 Саутгемптон Кубок лиги Лидс 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Лидс Саутгемптон 1:0 Лидс Первая лига
Лидс 1:0 Саутгемптон Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 18 5 2 50 - 15 59
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
11. Лидс 0:0 Заявка 25 10 3 12 40 - 43 33
12. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 25 8 7 10 31 - 40 31
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 25 5 11 9 26 - 32 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
11. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
12. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Лидс 0:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 16 15
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс 0:0 Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
14. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 12 3 5 4 14 - 24 14
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 33'
    Заброс Харрисона направо на ход Эйлингу получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    32'
    Бертранд вышел один на один с голкипером, но при этом подыграл себе рукой.
  • 31'
    Харрисон мог выйти на ударную позицию, но поскользнулся у штрафной площади "Саутгемптона".
  • Угловой
    30'
    Рафинья от углового флага навесил на Харрисона, чья скидка к воротам не прошла.
  • Опасный момент
    29'
    Разыграли хозяева штрафной удар. Салису сыграл нерасторопно и Купер ногой с семи метров пробил немного выше перекладины.

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  • Желтая карточка
    28'
    Вестергор сбил Робертса, рванувшего вперёд из центрального круга и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 27'
    Прострел Армстронга справа к воротам защитники "Лидса" нейтрализовали.
  • Опасный момент
    26'
    Рафинья справа вошёл в штрафную площадь, убрал двух соперников и выкатил мяч на Робертса. Тайлер бил без помех, но с пятнадцати метров послал футбольный снаряд намного выше ворот.
  • 25'
    Харрисон слева навесил к воротам, где Вестергор опередил Бэмфорда и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 24'
    Адамс запоздал с рывком справа к воротам и не успел к передаче Редмонда.
  • 23'
    Бэмфорд слишком откровенно хотел заработать пенальти. Вестергор правил не нарушал в борьбе с Патриком.
  • 22'
    Салису у штрафной площади смог аккуратно выбить мяч у Бэмфорда.
  • Фол, нарушение
    21'
    Вестергор у центрального круга придержал руками Робертса.
  • Офсайд
    20'
    Бэмфорд оказался в офсайде.
  • 18'
    "Саутгемптон" покатал мяч поперёк поля у центрального круга.
  • Фол, нарушение
    17'
    Адамс на правом фланге атаки подтолкнул в спину Купера.
  • 16'
    "Саутгемптон" продолжает активно действовать на чужой половине поля.  Хозяева всё чаще играют на отбой.
  • 15'
    Бертранд с Теллой слева не смогли прорваться в штрафную площадь соперников.
  • 14'
    Армстронг у центрального круга сделал неточную передачу пяткой на Уорд-Прауса.
  • Офсайд
    13'
    Рафинья исполнил подачу со штрафного, но сразу четыре партнёра оказались в офсайде.
  • Фол, нарушение
    12'
    Телла на фланге сбил Эйлинга.
  • 10'
    Бэмфорд в центре поля неудачно поскользнулся и проиграл забег к мячу Салису.
  • 9'
    Ромеу заброс направо к воротам на Армстронга сделал слишком сильно. Мяч прилетел в руки Меслье.
  • Опасный момент
    8'
    Телла слева вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров несильно пробил в дальний угол. Меслье в прыжке поймал мяч.
  • 7'
    "Саутгемптон" прессингует соперника по всему полю. Первые минуты матча проходят с преимуществом гостей.
  • Опасный момент
    6'
    Уорд-Праус справа со штрафного навесил на Вестергора, который головой пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    5'
    Даллас на фланге зацепил ногу Адамса.
  • 4'
    Бэмфорд сделал пас направо на Робертса чуть сильно. Тайлер не смог остановить мяч.
  • 3'
    Харрисон справа через двух соперников не смог пройти к штрафной площади.
  • 2'
    "Лидс" играет в белой форме, "Саутгемптон" - в красных футболках с белой диагональной полосой спереди и чёрных трусах.
  • 1'
    Стартовал матч на "Элланд Роуд"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию перенесенного матча 18 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лидс» и «Саутгемптон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 151
    Лидс 68.2% (103)
    X 19.2% (29)
    Саутгемптон 12.6% (19)
    Все прогнозы
    2.11 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Саутгемптон
    2.35
    3.50
    3.40
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.50 2.95
Бонус: 10 000 ₽ 2.34 3.50 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.48 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.30 3.05
  2.14 3.60 3.31

Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.20 2.27 1.64 1.81 2.01 1.53 2.50 1.20 4.50 1.08 8.40
11.00 1.01 10.25 1.02 4.40 1.19 3.52 1.30 2.30 1.69 1.78 2.04 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.20
7.56 1.05 6.80 1.10 2.90 1.40 2.22 1.65 1.66 2.20 1.86 2.01 1.33 3.25 1.23 4.05 1.07 6.74 1.07 8.40 1.03 8.95 1.04 9.10 1.01 16.00
4.47 1.24 3.05 1.40 2.37 1.63 2.03 1.85 1.80 2.09 1.57 2.50 1.55 2.59 1.45 2.89 1.17 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.24 1.60 1.54 2.38 1.14 5.20
3.26 1.34 2.21 1.67 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
2.20 1.66 1.42 2.85 1.22 4.20 1.14 5.00 1.10 5.95
3.17 1.38 2.62 1.52 2.06 1.83 1.65 2.33 1.46 2.82 1.37 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.94 1.81 1.27 3.50
4.75 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.05 1.30 3.22 1.19 4.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.43
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.70 1.43
3.15 1.35
Где смотреть матч Лидс 0:0 Саутгемптон онлайн

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Прогнозы на матч Лидс 0:0 Саутгемптон

Исход игры
Лидс
68.2% (103)
Ничья
19.2% (29)
Саутгемптон
12.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (92)
Меньше
37.84% (56)
Обе команды забьют
Да
78.38% (116)
Нет
21.62% (32)
Популярный счёт
2:1 Лидс
45.7% (69)
1:1 Ничья
15.9% (24)
1:0 Лидс
15.9% (24)
1:2 Саутгемптон
8.6% (13)
3:2 Лидс
2.6% (4)
0:1 Саутгемптон
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:1 Лидс
1.3% (2)
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