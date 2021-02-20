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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 12 (1) 0.5
2. Харрисон Джек 6 0.25
3. Рафинья Диас 4 0.17
4. Даллас Стюарт 4 0.17
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.13
6. Кошта Элдер 3 0.13
7. Морено Родриго 3 0.13
8. Алиоски Эгзиян 2 0.08
9. Купер Лиам 1 0.04
10. Стрёйк Паскаль 1 0.04
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.33
2. Уорд-Праус Джеймс 5 0.21
3. Адамс Че 4 0.17
4. Армстронг Стюарт 3 0.13
5. Вестергор Янник 3 0.13
6. Уолкотт Тео 2 0.08
7. Минамино Такуми 2 0.08
8. Ромеу Ориоль 1 0.04
9. Редмонд Натан 1 0.04
10. Беднарек Ян 1 0.04
11. Дженепо Мусса 1 0.04
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 5 0
2. Клих Матеуш 5 0
3. Даллас Стюарт 5 0
4. Филлипс Кэлвин 5 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Харрисон Джек 2 0
8. Рафинья Диас 2 0
9. Стрёйк Паскаль 2 0
10. Морено Родриго 1 0
11. Бэмфорд Патрик 1 0
12. Льоренте Диего 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 3 0
7. Маккарти Алекс 2 0
8. Стивенс Джек 2 0
9. Диалло Ибраима 2 0
10. Янкевиц Александр 0 1
11. Армстронг Стюарт 1 0
12. Ингс Дэнни 1 0
13. Адамс Че 1 0
14. Рамсей Кейн 1 0
15. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 17.95% (7) 7.69% (3) 15.38% (6) 20.51% (8) 23.08% (9) 15.38% (6)
 Саутгемптон 12.9% (4) 19.35% (6) 32.26% (10) 12.9% (4) 6.45% (2) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон
Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Лидс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Лидс 3:0 Саутгемптон Кубок лиги Лидс 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Лидс Саутгемптон 1:0 Лидс Первая лига
Лидс 1:0 Саутгемптон Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 18 5 2 50 - 15 59
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
11. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
12. Лидс Заявка 24 10 2 12 40 - 43 32
13. Саутгемптон Заявка 24 8 6 10 31 - 40 30
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
11. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
12. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 февраля 2021, осталось 1 день 19 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Лидс 68.2% (45)
    X 18.2% (12)
    Саутгемптон 13.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Саутгемптон
    2.21
    3.65
    3.42
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.17 3.55 3.35
    Бонус: 10 000 ₽ 2.15 3.55 3.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.65 3.42
    Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.50 3.35
      2.21 3.64 3.38

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.80 1.19 2.30 1.62 1.83 1.98 1.54 2.49 1.21 4.40 1.08 8.20
    11.50 1.01 10.75 1.02 4.60 1.18 3.76 1.27 2.36 1.67 1.81 2.00 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 6.95
    16.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.18 3.75 1.27 2.37 1.64 2.11 1.79 1.85 2.02 1.53 2.55 1.25 3.80 1.21 4.50 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 13.50
    5.14 1.19 2.38 1.65 2.12 1.79 1.87 2.05 1.67 2.32 1.55 2.60 1.21 4.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 2.27 1.59 1.55 2.35 1.14 5.20
    3.38 1.32 2.30 1.62 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.55
    2.31 1.61 1.57 2.44 1.21 4.50
    3.06 1.42 2.41 1.63 1.84 2.08 1.58 2.51 1.40 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.16 1.95 1.79 1.28 3.45
    4.90 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.47 2.68 1.30 3.52
    3.45 1.28 1.94 1.80 1.44 2.65 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.42
    1.55 2.46
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.26
    3.75 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.44
    2.75 1.42
    Где смотреть матч Лидс - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Саутгемптон

    Исход игры
    Лидс
    68.2% (45)
    Ничья
    18.2% (12)
    Саутгемптон
    13.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.46% (38)
    Меньше
    41.54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    73.85% (48)
    Нет
    26.15% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    40.9% (27)
    1:0 Лидс
    19.7% (13)
    1:1 Ничья
    15.2% (10)
    1:2 Саутгемптон
    9.1% (6)
    3:2 Лидс
    4.5% (3)
    0:1 Саутгемптон
    4.5% (3)
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