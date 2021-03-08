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Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва
1
Нигматуллин
Артур
92
Рассказов
Николай
5
Бурлак
Тарас
8
Григалава
Гиа
4
Бауэр
Роберт
70
Костадинов
Георги
20
Чаушич
Горан
7
Ломовицкий
Александр
11
Ткачёв
Сергей
10
Кангва
Эванс
48
Луценко
Евгений
1
Гилерме
Маринато
76
Мухин
Максим
27
Мурило
Серкейра
3
Кастро
Пабло
31
Рыбус
Мацей
69
Куликов
Даниил
7
Крыховяк
Гжегож
17
Жемалетдинов
Рифат
25
Камано
Франсуа
94
Рыбчинский
Дмитрий
88
Лисакович
Виталий
Арсенал Тула
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.15
2. Лесовой Даниил 3 (1) 0.15
3. Ткачёв Сергей 2 0.1
4. Панченко Кирилл 2 0.1
5. Кадири Мохаммед 2 0.1
6. Ковалёв Юрий 1 0.05
7. Кангва Кингс 1 0.05
8. Луценко Евгений 1 0.05
9. Хлусевич Даниил 1 0.05
10. Джорджевич Лука 1 0.05
11. Ломовицкий Александр 1 0.05
12. Пантелеев Владислав 0 0
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 4 (3) 0.2
2. Крыховяк Гжегож 4 0.2
3. Смолов Фёдор 3 0.15
4. Игнатьев Владислав 3 0.15
5. Лисакович Виталий 2 0.1
6. Миранчук Алексей 2 0.1
7. Мурило Серкейра 2 0.1
8. Рыбчинский Дмитрий 1 0.05
9. Зе Луиш Жозе 1 0.05
10. Баринов Дмитрий 1 0.05
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0
13. Камано Франсуа 0 0
14. Куликов Даниил 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Кингс 4 1
3. Кангва Эванс 4 1
4. Чаушич Горан 4 0
5. Костадинов Георги 4 0
6. Довбня Александр Евгеньевич 4 0
7. Сокол Артём 4 0
8. Хлусевич Даниил 4 0
9. Григалава Гиа 3 0
10. Беляев Максим 3 0
11. Панченко Кирилл 3 0
12. Ткачёв Сергей 3 0
13. Громыко Валерий 3 0
14. Лесовой Даниил 1 1
15. Горбатенко Игорь 2 0
16. Ломовицкий Александр 2 0
17. Рассказов Николай 2 0
18. Денисов Александр 1 0
19. Комбаров Кирилл 1 0
20. Бурлак Тарас 1 0
21. Луценко Евгений 1 0
22. Джорджевич Лука 1 0
23. Ковалёв Юрий 1 0
24. Злобин Николай 1 0
25. Пантелеев Владислав 1 0
26. Хагуш Анри 1 0
27. Кадири Мохаммед 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Чорлука Ведран 5 1
3. Рыбус Мацей 6 0
4. Гилерме Маринато 4 1
5. Куликов Даниил 5 0
6. Райкович Слободан 3 1
7. Жемалетдинов Рифат 4 0
8. Эдер Лопеш 4 0
9. Магкеев Станислав 4 0
10. Мурило Серкейра 4 0
11. Живоглядов Дмитрий 3 0
12. Баринов Дмитрий 3 0
13. Игнатьев Владислав 2 0
14. Рыбчинский Дмитрий 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Лисакович Виталий 1 0
17. Мухин Максим 1 0
18. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Локомотив Москва 21.74% (5) 17.39% (4) 21.74% (5) 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана
Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси
Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
3. Спартак Москва Заявка 21 11 5 5 39 - 24 38
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Динамо Москва Заявка 21 11 3 7 28 - 22 36
6. Ростов Заявка 21 10 4 7 26 - 22 34
7. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
8. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
9. Краснодар Заявка 21 9 4 8 38 - 27 31
10. Химки Заявка 21 8 5 8 26 - 31 29
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал Заявка 21 4 11 6 18 - 25 23
13. Ротор Заявка 21 4 6 11 12 - 31 18
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
16. Тамбов Заявка 21 3 4 14 14 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Динамо Москва Заявка 10 8 1 1 17 - 3 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
7. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
8. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
11. Урал Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
10. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2021, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 142
    Арсенал Тула 1.4% (2)
    X 16.9% (24)
    Локомотив Москва 81.7% (116)
    Все прогнозы
    1.98 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.10
    3.22
    2.63
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.07 3.22 2.63
    Бонус: 10 000 ₽ 3.00 3.10 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.20 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.10 2.65
      3.02 3.14 2.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Тула» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Тула» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Тула» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.50 1.08 3.58 1.29 2.45 1.55 1.87 2.08 1.45 2.71 1.26 3.88 1.14 5.60 1.05 9.80
    7.40 1.09 6.60 1.10 2.90 1.42 2.14 1.71 1.62 2.32 1.33 3.25 1.23 4.30 1.08 7.50 1.07 8.80
    7.10 1.06 5.95 1.10 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.36 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
    7.70 1.06 6.10 1.12 2.80 1.42 2.18 1.74 1.82 2.06 1.63 2.37 1.30 3.50 1.21 4.30 1.06 7.60 1.05 8.30 1.01 14.50 1.01 15.00 0.00 23.00
    2.98 1.42 2.59 1.54 2.18 1.74 1.82 2.08 1.62 2.40 1.46 2.85 1.23 4.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.11 1.73 1.45 2.77 1.21 4.40 1.07 8.30
    2.46 1.51 1.62 2.20 1.31 3.30 1.06 8.00
    2.53 1.52 1.68 2.19 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
    1.62 2.30 1.30 3.50 1.07 8.20
    2.57 1.55 2.12 1.79 1.64 2.36 1.42 3.02 1.34 3.46
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
    2.75 1.45 1.73 2.11 1.36 3.15 1.15 5.50 1.06 9.15
    3.35 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40 1.13 5.60
    3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
    2.25 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.73
    1.93 1.81
    1.97 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    5.20 1.14
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    3.75 1.24
    3.65 1.25
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Локомотив Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    2% (3)
    Ничья
    16.2% (24)
    Локомотив Москва
    81.8% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.85% (83)
    Меньше
    43.15% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    71.23% (104)
    Нет
    28.77% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    47.3% (70)
    0:1 Локомотив Москва
    14.9% (22)
    1:1 Ничья
    14.2% (21)
    0:2 Локомотив Москва
    13.5% (20)
    1:3 Локомотив Москва
    4.7% (7)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    2:1 Арсенал Тула
    1.4% (2)
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