Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.15
|2.
|Лесовой Даниил
|3 (1)
|0.15
|3.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.1
|4.
|Панченко Кирилл
|2
|0.1
|5.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.1
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.05
|7.
|Кангва Кингс
|1
|0.05
|8.
|Луценко Евгений
|1
|0.05
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.05
|10.
|Джорджевич Лука
|1
|0.05
|11.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.05
|12.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|13.
|Сокол Артём
|0
|0
|14.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.2
|2.
|Крыховяк Гжегож
|4
|0.2
|3.
|Смолов Фёдор
|3
|0.15
|4.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.15
|5.
|Лисакович Виталий
|2
|0.1
|6.
|Миранчук Алексей
|2
|0.1
|7.
|Мурило Серкейра
|2
|0.1
|8.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.05
|9.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.05
|10.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.05
|11.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|13.
|Камано Франсуа
|0
|0
|14.
|Куликов Даниил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Кингс
|4
|1
|3.
|Кангва Эванс
|4
|1
|4.
|Чаушич Горан
|4
|0
|5.
|Костадинов Георги
|4
|0
|6.
|Довбня Александр Евгеньевич
|4
|0
|7.
|Сокол Артём
|4
|0
|8.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|9.
|Григалава Гиа
|3
|0
|10.
|Беляев Максим
|3
|0
|11.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|12.
|Ткачёв Сергей
|3
|0
|13.
|Громыко Валерий
|3
|0
|14.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|15.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|16.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|17.
|Рассказов Николай
|2
|0
|18.
|Денисов Александр
|1
|0
|19.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|20.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|21.
|Луценко Евгений
|1
|0
|22.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|23.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|24.
|Злобин Николай
|1
|0
|25.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|26.
|Хагуш Анри
|1
|0
|27.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|6
|1
|2.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|3.
|Рыбус Мацей
|6
|0
|4.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|5.
|Куликов Даниил
|5
|0
|6.
|Райкович Слободан
|3
|1
|7.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|8.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|9.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|10.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|11.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|12.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|14.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|15.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|17.
|Мухин Максим
|1
|0
|18.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Локомотив Москва
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана
Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =4 -6Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси
Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 19
|37
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|32 - 22
|36
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|6.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|7.
|Краснодар
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|37 - 21
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 25
|31
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 25
|31
|10.
|Химки
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Ахмат
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|20 - 23
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|18 - 25
|22
|13.
|Ротор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|12 - 31
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 34
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 33
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Тула» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Тула» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Тула» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Локомотив Москва
Исход игры
Арсенал Тула
1.5% (1)
Ничья
21.5% (14)
Локомотив Москва
76.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (37)
Меньше
43.08% (28)
Обе команды забьют
Да
76.92% (50)
Нет
23.08% (15)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
47.7% (31)
1:1 Ничья
20% (13)
0:2 Локомотив Москва
12.3% (8)
0:1 Локомотив Москва
10.8% (7)
1:3 Локомотив Москва
6.2% (4)
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