Трабзонспор
Позже
Стадион: Шенол Гюнеш
Аланьяспор
99
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
18
Экубан
Калеб
79
Афобе
Беник
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Афобе БеникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гюней ЧагрыВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Аджар ХасанПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Semih Tokatli
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нвакаеме Энтони
|6
|0.22
|2.
|Экубан Калеб
|6 (1)
|0.22
|3.
|Афобе Беник
|4
|0.15
|4.
|Джанини Жорже
|4
|0.15
|5.
|Vitor Hugo III2
|2
|0.07
|6.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.04
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.04
|8.
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|9.
|Флавио II
|1
|0.04
|10.
|Асан Серкан
|1
|0.04
|11.
|Сари Юсуф
|1
|0.04
|12.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|13.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|14.
|Педру Жоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакасетас Тасос
|11 (3)
|0.41
|2.
|Давидсон
|8
|0.3
|3.
|Бабакар Хоума
|7 (1)
|0.26
|4.
|Барейро Адам
|5 (1)
|0.19
|5.
|Мубандже Жак-Франсуа
|3
|0.11
|6.
|Учан Салих
|2
|0.07
|7.
|Колкер Стивен
|2
|0.07
|8.
|Цавелас Георгиос
|2
|0.07
|9.
|Аксой Фатих
|2
|0.07
|10.
|Пектемек Мустафа
|2
|0.07
|11.
|Кутлу Беркан
|1
|0.04
|12.
|Бингол Тайфур
|1
|0.04
|13.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|14.
|Хуанфран Морено
|0
|0
|15.
|Кадзиор Дамиан
|0
|0
|16.
|Гюнеш Умут
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|3
|2
|2.
|Педру Жоан
|4
|1
|3.
|Бэйкер Льюис
|5
|0
|4.
|Нвакаеме Энтони
|3
|1
|5.
|Чорекчи Камил
|4
|0
|6.
|Джанини Жорже
|3
|0
|7.
|Ие Эдгар
|3
|0
|8.
|Пармак Абдулкадир
|3
|0
|9.
|Vitor Hugo III2
|3
|0
|10.
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|11.
|Экубан Калеб
|2
|0
|12.
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|13.
|Асан Серкан
|2
|0
|14.
|Афобе Беник
|1
|0
|15.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|16.
|Сари Юсуф
|1
|0
|17.
|Оздемир Берат
|1
|0
|18.
|Хавьер Марлон
|1
|0
|19.
|Генч Фарук Джан
|1
|0
|20.
|Кыналы Сафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Учан Салих
|8
|0
|2.
|Цавелас Георгиос
|6
|1
|3.
|Бабакар Хоума
|6
|1
|4.
|Бакасетас Тасос
|6
|0
|5.
|Давидсон
|6
|0
|6.
|Сиопис Манолис
|5
|0
|7.
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|8.
|Мубандже Жак-Франсуа
|3
|0
|9.
|Барейро Адам
|3
|0
|10.
|Кутлу Беркан
|3
|0
|11.
|Гюлселам Джейхун
|2
|0
|12.
|Колкер Стивен
|2
|0
|13.
|Хуанфран Морено
|2
|0
|14.
|Марафона Карлош
|2
|0
|15.
|Бингол Тайфур
|1
|0
|16.
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|17.
|Аксой Фатих
|1
|0
|18.
|Гюнеш Умут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|0
|21.88% (7)
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|Аланьяспор
|4.88% (2)
|17.07% (7)
|24.39% (10)
|14.63% (6)
|7.32% (3)
|31.71% (13)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +14 =3 -3Касымпаша 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Фенербахче Истанбул Башакшехир 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аланьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 0:0 Аланьяспор
Галатасарай 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:1 Ризеспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Сивасспор Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Эрзурумспор Аланьяспор 1:2 Касымпаша Фенербахче 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|27
|19
|3
|5
|59 - 27
|60
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|28
|18
|4
|6
|55 - 23
|58
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|49 - 28
|55
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|34 - 26
|51
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|48 - 35
|46
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|42 - 27
|43
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 32
|43
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 37
|41
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|37 - 32
|36
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|25 - 30
|35
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|31 - 33
|34
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 31
|32
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|22 - 32
|31
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|35 - 39
|31
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|30 - 43
|29
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 45
|29
|17.
|Ризеспор
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 44
|28
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|31 - 45
|26
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 43
|26
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|26 - 48
|24
|21.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|22 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|32 - 8
|34
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 12
|30
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 13
|29
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 15
|26
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 14
|22
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 16
|22
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 15
|20
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 19
|17
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 13
|15
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|19.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 11
|32
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|17 - 10
|29
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|22 - 14
|27
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 20
|19
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 22
|16
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|2
|9
|3
|11 - 15
|15
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 24
|14
|12.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 19
|14
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 15
|13
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 18
|12
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 23
|12
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 31
|9
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 25
|8
|21.
|Ризеспор
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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