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Трабзонспор
1:3
Конец матча

Стадион:
Аланьяспор
0'
0:1
66' Гол
Пектемек Мустафа
69' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
0:2
73' Гол
Давидсон
78' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
79' Желтая карточка
Кутлу Беркан
1:2
80' Пенальти
Бакасетас Тасос
85' Желтая карточка
Сари Юсуф
85' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
90' Желтая карточка
Vitor Hugo III2
1:3
90' Гол
Давидсон
90'+11
1
Чакыр
Угурджан
99
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
3
Хавьер
Марлон
2
Оздемир
Берат
8
Бэйкер
Льюис
18
Экубан
Калеб
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
79
Афобе
Беник
30
Кырынтылы
Серкан
24
Хуанфран
Морено
5
Аксой
Фатих
31
Цавелас
Георгиос
21
Мубандже
Жак-Франсуа
8
Учан
Салих
6
Гюлселам
Джейхун
92
Кадзиор
Дамиан
22
Кутлу
Беркан
7
Караджа
Эфеджан
19
Пектемек
Мустафа
Трабзонспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

62'
 
Давидсон
Кадзиор Дамиан
66'
0:1
Пектемек Мустафа
(Гюлселам Джейхун)
69'
Бакасетас Тасос
 
69'
Малли Юнус
Бэйкер Льюис
 
73'
0:2
Давидсон
75'
Сари Юсуф
Асан Серкан
 
78'
 
Гюлселам Джейхун
79'
 
Кутлу Беркан
80'
Пармак Абдулкадир
Хавьер Марлон
 
80'
Бакасетас Тасос
1:2
85'
Сари Юсуф
 
85'
 
Цавелас Георгиос
86'
 
Барейро Адам
Пектемек Мустафа
86'
 
Бингол Тайфур
Учан Салих
90'
 
Гюнеш Умут
Кутлу Беркан
90'
 
Сиопис Манолис
Караджа Эфеджан
90'
Vitor Hugo III2
 
90'
1:3
Давидсон
(Мубандже Жак-Франсуа)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нвакаеме Энтони 6 0.21
2. Экубан Калеб 6 (1) 0.21
3. Афобе Беник 4 0.14
4. Джанини Жорже 4 0.14
5. Vitor Hugo III2 2 0.07
6. Бэйкер Льюис 1 0.04
7. Эмюр Абдулкадир 1 0.04
8. Кампи Гастон 1 0.04
9. Флавио II 1 0.04
10. Асан Серкан 1 0.04
11. Сари Юсуф 1 0.04
12. Чорекчи Камил 0 0
13. Тюркмен Хюсейин 0 0
14. Педру Жоан 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 12 (4) 0.43
2. Давидсон 10 0.36
3. Бабакар Хоума 7 (1) 0.25
4. Барейро Адам 5 (1) 0.18
5. Мубандже Жак-Франсуа 3 0.11
6. Пектемек Мустафа 3 0.11
7. Учан Салих 2 0.07
8. Колкер Стивен 2 0.07
9. Цавелас Георгиос 2 0.07
10. Аксой Фатих 2 0.07
11. Кутлу Беркан 1 0.04
12. Бингол Тайфур 1 0.04
13. Караджа Эфеджан 0 0
14. Гюлселам Джейхун 0 0
15. Хуанфран Морено 0 0
16. Кадзиор Дамиан 0 0
17. Гюнеш Умут 0 0

Карточки

Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 3 2
2. Педру Жоан 4 1
3. Бэйкер Льюис 5 0
4. Нвакаеме Энтони 3 1
5. Чорекчи Камил 4 0
6. Vitor Hugo III2 4 0
7. Джанини Жорже 3 0
8. Ие Эдгар 3 0
9. Пармак Абдулкадир 3 0
10. Хоссейни Маджид 2 0
11. Экубан Калеб 2 0
12. Чакыр Угурджан 2 0
13. Сари Юсуф 2 0
14. Асан Серкан 2 0
15. Афобе Беник 1 0
16. Басачикоглу Билал 1 0
17. Оздемир Берат 1 0
18. Хавьер Марлон 1 0
19. Генч Фарук Джан 1 0
20. Кыналы Сафа 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Цавелас Георгиос 7 1
2. Учан Салих 8 0
3. Бабакар Хоума 6 1
4. Бакасетас Тасос 7 0
5. Давидсон 6 0
6. Сиопис Манолис 5 0
7. Кутлу Беркан 4 0
8. Гюлселам Джейхун 3 0
9. Караджа Эфеджан 3 0
10. Мубандже Жак-Франсуа 3 0
11. Барейро Адам 3 0
12. Колкер Стивен 2 0
13. Хуанфран Морено 2 0
14. Марафона Карлош 2 0
15. Бингол Тайфур 1 0
16. Бекироглу Эфкан 1 0
17. Аксой Фатих 1 0
18. Гюнеш Умут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 0 21.21% (7) 21.21% (7) 18.18% (6) 21.21% (7) 18.18% (6)
 Аланьяспор 4.55% (2) 15.91% (7) 22.73% (10) 13.64% (6) 11.36% (5) 31.82% (14)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Касымпаша 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Фенербахче Истанбул Башакшехир 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аланьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 0:0 Аланьяспор
Галатасарай 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:1 Ризеспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Сивасспор Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Эрзурумспор Аланьяспор 1:2 Касымпаша Фенербахче 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Аланьяспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Кубок Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Суперлига
Трабзонспор 0:2 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Аланьяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:4 Аланьяспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 3:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 27 19 3 5 59 - 27 60
2. Галатасарай Заявка 28 18 4 6 55 - 23 58
3. Фенербахче 0:0 Заявка 28 17 5 6 49 - 28 56
4. Трабзонспор Заявка 28 15 6 7 35 - 29 51
5. Аланьяспор Заявка 28 13 7 8 45 - 28 46
6. Хатайспор Заявка 28 13 7 8 48 - 35 46
7. Газишехир Газиантеп Заявка 28 11 10 7 40 - 32 43
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 28 11 8 9 43 - 37 41
9. Гёзтепе 1:0 Заявка 28 10 9 9 38 - 32 39
10. Антальяспор Заявка 28 7 15 6 26 - 31 36
11. Сивасспор Заявка 27 7 13 7 31 - 33 34
12. Коньяспор 0:0 Заявка 27 8 9 10 33 - 31 33
13. Кайсериспор Заявка 27 8 7 12 22 - 32 31
14. Малатьяспор Заявка 28 7 10 11 35 - 39 31
15. Касымпаша Заявка 28 8 6 14 31 - 44 30
16. Истанбул Башакшехир Заявка 28 7 8 13 30 - 45 29
17. Ризеспор Заявка 27 6 10 11 31 - 44 28
18. Анкарагюджю Заявка 27 7 5 15 31 - 45 26
19. Эрзурумспор 0:1 Заявка 28 6 8 14 26 - 44 26
20. Денизлиспор Заявка 27 6 6 15 26 - 48 24
21. Генчлербирлиги Заявка 27 5 6 16 22 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 14 11 1 2 32 - 8 34
2. Галатасарай Заявка 14 9 4 1 33 - 9 31
3. Аланьяспор Заявка 14 9 3 2 30 - 12 30
4. Газишехир Газиантеп Заявка 14 8 5 1 25 - 13 29
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 8 2 4 25 - 15 26
6. Гёзтепе 1:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Фенербахче 0:0 Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
8. Трабзонспор Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
9. Хатайспор Заявка 14 6 4 4 23 - 16 22
10. Коньяспор 0:0 Заявка 14 5 6 3 19 - 13 21
11. Антальяспор Заявка 14 5 6 3 15 - 16 21
12. Ризеспор Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
13. Касымпаша Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
14. Малатьяспор Заявка 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Анкарагюджю Заявка 13 5 2 6 18 - 19 17
16. Кайсериспор Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
17. Сивасспор Заявка 13 3 6 4 12 - 13 15
18. Денизлиспор Заявка 14 4 3 7 12 - 17 15
19. Истанбул Башакшехир Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
20. Генчлербирлиги Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
21. Эрзурумспор 0:1 Заявка 14 1 7 6 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 0:0 Заявка 14 10 3 1 27 - 11 33
2. Трабзонспор Заявка 14 8 5 1 17 - 10 29
3. Галатасарай Заявка 14 9 0 5 22 - 14 27
4. Бешикташ Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Хатайспор Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Сивасспор Заявка 14 4 7 3 19 - 20 19
7. Эрзурумспор 0:1 Заявка 14 5 1 8 13 - 23 16
8. Аланьяспор Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
9. Кайсериспор Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
10. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 3 6 5 18 - 22 15
11. Антальяспор Заявка 14 2 9 3 11 - 15 15
12. Истанбул Башакшехир Заявка 14 4 2 8 12 - 24 14
13. Газишехир Газиантеп Заявка 14 3 5 6 15 - 19 14
14. Гёзтепе 1:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
15. Коньяспор 0:0 Заявка 13 3 3 7 14 - 18 12
16. Малатьяспор Заявка 14 2 6 6 17 - 23 12
17. Касымпаша Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
18. Денизлиспор Заявка 13 2 3 8 14 - 31 9
19. Анкарагюджю Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
20. Генчлербирлиги Заявка 13 2 2 9 7 - 25 8
21. Ризеспор Заявка 14 1 5 8 12 - 26 8
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.14 3.15 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.44 3.28
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 5.10 1.20
  2.91 2.08 4.52

Самый высокий коэффициент на матч «Трабзонспор» – «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Трабзонспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Трабзонспор» – «Аланьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.06 3.20 1.32 2.43 1.52 1.74 2.02 1.41 2.75 1.28 3.45 1.09 6.60
8.40 1.03 7.40 1.06 3.14 1.34 2.40 1.57 1.80 2.12 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85 1.00 11.00
2.85 1.42 1.87 1.92 1.90 1.90 1.27 3.70 2.03 1.78 1.09 7.20 1.71 2.14 1.02 17.00 1.48 2.63 1.07 8.40 1.04 12.00 1.01 11.50 1.01 10.50 0.00 18.00
2.63 1.52 2.16 1.75 1.67 2.28 1.43 2.93 1.56 2.53 1.37 3.21 1.38 3.18 1.55 2.55 1.86 2.02 1.53 2.59 1.22 4.55 1.30 3.67 1.11 7.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.78 1.97 1.37 2.95 1.08 7.00
2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 12.00 1.04 12.00 1.03 14.00
1.28 3.78 1.14 5.79 1.23 4.32 1.54 2.59 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.25 2.55 1.48 1.63 2.19 1.16 4.80
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.45 1.51 1.60 2.20 1.23 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.94
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
3.50 1.28
Где смотреть матч Трабзонспор 1:3 Аланьяспор онлайн

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