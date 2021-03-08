Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Зенит
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|9 (1)
|0.45
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.2
|3.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.1
|4.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.1
|5.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.1
|6.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.1
|7.
|Старфельт Карл
|2
|0.1
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.05
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.05
|10.
|Самошников Илья
|1
|0.05
|11.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|11 (3)
|0.55
|2.
|Азмун Сердар
|11 (1)
|0.55
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.3
|4.
|Дуглас Сантос
|3
|0.15
|5.
|Кузяев Далер
|3
|0.15
|6.
|Сутормин Алексей
|2
|0.1
|7.
|Мостовой Андрей
|2
|0.1
|8.
|Ловрен Деян
|2
|0.1
|9.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.05
|10.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.05
|11.
|Малком Филипе
|1
|0.05
|12.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|13.
|Круговой Данил
|0
|0
|14.
|Жирков Юрий
|0
|0
|15.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|16.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|17.
|Вендел Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|2.
|Уремович Филип
|7
|0
|3.
|Макаров Денис
|6
|0
|4.
|Йевтич Дарко
|4
|1
|5.
|Бегич Сильвие
|4
|1
|6.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|7.
|Ин-Бём Хван
|3
|1
|8.
|Шатов Олег
|4
|0
|9.
|Деспотович Джордже
|4
|0
|10.
|Самошников Илья
|4
|0
|11.
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|12.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|13.
|Зуев Александр
|3
|0
|14.
|Зотов Георгий
|2
|0
|15.
|Старфельт Карл
|1
|0
|16.
|Медведев Никита
|1
|0
|17.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|18.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|19.
|Климов Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|6
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|3.
|Кузяев Далер
|3
|0
|4.
|Ерохин Александр
|2
|0
|5.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|6.
|Ловрен Деян
|2
|0
|7.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|8.
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|10.
|Азмун Сердар
|2
|0
|11.
|Малком Филипе
|2
|0
|12.
|Жирков Юрий
|1
|0
|13.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|Зенит
|6.82% (3)
|29.55% (13)
|11.36% (5)
|4.55% (2)
|18.18% (8)
|29.55% (13)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал
Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит
Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио
Последние игры между собой
Рубин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Зенит 0:2 Рубин Суперкубок Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|39 - 24
|38
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|32 - 22
|37
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 22
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 25
|34
|7.
|Ростов
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 22
|34
|8.
|Рубин
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 25
|31
|9.
|Краснодар
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 27
|31
|10.
|Химки
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 31
|29
|11.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|20 - 25
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|18 - 25
|23
|13.
|Ротор
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|12 - 31
|18
|14.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|17 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 3
|25
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|14.
|Краснодар
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 17
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Зенит
Исход игры
Рубин
19.6% (33)
Ничья
20.2% (34)
Зенит
60.1% (101)
Тотал 2.5
Больше
59.88% (100)
Меньше
40.12% (67)
Обе команды забьют
Да
77.25% (129)
Нет
22.75% (38)
Популярный счёт
1:2 Зенит
41.7% (70)
1:1 Ничья
17.3% (29)
2:1 Рубин
14.9% (25)
0:1 Зенит
10.1% (17)
0:2 Зенит
6% (10)
1:0 Рубин
4.2% (7)
1:3 Зенит
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.8% (3)
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