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Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 9 (1) 0.45
2. Макаров Денис 4 0.2
3. Кварацхелия Хвича 2 0.1
4. Бакаев Солтмурад 2 0.1
5. Ин-Бём Хван 2 0.1
6. Игнатьев Иван 2 (2) 0.1
7. Старфельт Карл 2 0.1
8. Йевтич Дарко 1 0.05
9. Шатов Олег 1 (1) 0.05
10. Самошников Илья 1 0.05
11. Абильдгор Оливер 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 11 (3) 0.55
2. Азмун Сердар 11 (1) 0.55
3. Ерохин Александр 6 0.3
4. Дуглас Сантос 3 0.15
5. Кузяев Далер 3 0.15
6. Сутормин Алексей 2 0.1
7. Мостовой Андрей 2 0.1
8. Ловрен Деян 2 0.1
9. Караваев Вячеслав 1 0.05
10. Дриусси Себастьян 1 0.05
11. Малком Филипе 1 0.05
12. Ракицкий Ярослав 1 0.05
13. Круговой Данил 0 0
14. Жирков Юрий 0 0
15. Оздоев Магомед 0 0
16. Барриос Вилмар 0 0
17. Вендел Маркус 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 6 1
2. Уремович Филип 7 0
3. Макаров Денис 6 0
4. Йевтич Дарко 4 1
5. Бегич Сильвие 4 1
6. Меркулов Михаил 3 1
7. Ин-Бём Хван 3 1
8. Шатов Олег 4 0
9. Деспотович Джордже 4 0
10. Самошников Илья 4 0
11. Кварацхелия Хвича 4 0
12. Игнатьев Иван 2 1
13. Зуев Александр 3 0
14. Зотов Георгий 2 0
15. Старфельт Карл 1 0
16. Медведев Никита 1 0
17. Косарев Кирилл 1 0
18. Бакаев Солтмурад 1 0
19. Климов Кирилл 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 6 1
2. Ракицкий Ярослав 4 2
3. Кузяев Далер 3 0
4. Ерохин Александр 2 0
5. Оздоев Магомед 2 0
6. Ловрен Деян 2 0
7. Караваев Вячеслав 2 0
8. Чистяков Дмитрий 2 0
9. Сутормин Алексей 2 0
10. Азмун Сердар 2 0
11. Малком Филипе 2 0
12. Жирков Юрий 1 0
13. Дуглас Сантос 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 3.85% (1) 11.54% (3) 23.08% (6) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5)
 Зенит 6.82% (3) 29.55% (13) 11.36% (5) 4.55% (2) 18.18% (8) 29.55% (13)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал
Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит
Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Рубин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Рубин Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига
Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Зенит 0:2 Рубин Суперкубок Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
3. Спартак Москва Заявка 21 11 5 5 39 - 24 38
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Динамо Москва Заявка 21 11 3 7 28 - 22 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
7. Ростов Заявка 21 10 4 7 26 - 22 34
8. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
9. Краснодар Заявка 21 9 4 8 38 - 27 31
10. Химки Заявка 21 8 5 8 26 - 31 29
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал Заявка 21 4 11 6 18 - 25 23
13. Ротор Заявка 21 4 6 11 12 - 31 18
14. Уфа Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
15. Арсенал Тула Заявка 21 3 5 13 17 - 37 14
16. Тамбов Заявка 21 3 4 14 14 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Динамо Москва Заявка 10 8 1 1 17 - 3 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
7. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
8. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
11. Урал Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
12. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
9. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2021, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 168
    Рубин 19.6% (33)
    X 20.2% (34)
    Зенит 60.1% (101)
    Все прогнозы
    1.98 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Зенит
    5.65
    4.33
    1.76
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      5.35 3.92 1.76
    Бонус: 10 000 ₽ 5.00 3.90 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 5.65 4.33 1.71
    Бонус: 5 000 ₽ 5.20 4.10 1.75
      5.30 3.81 1.72

    Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.03 4.90 1.18 3.16 1.36 2.22 1.68 1.76 2.23 1.41 2.92 1.25 3.96 1.12 6.30 1.05 9.45 1.01 15.50
    12.50 1.03 8.50 1.06 3.65 1.28 2.90 1.44 1.92 1.89 1.52 2.55 1.36 3.20 1.16 5.00 1.14 5.80 1.04 10.00 1.03 11.00
    9.50 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 2.00 1.99 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.50
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.60 1.28 2.80 1.44 2.20 1.76 1.95 1.91 1.74 2.17 1.52 2.60 1.35 3.20 1.16 5.30 1.12 5.90 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 18.50
    3.76 1.29 2.89 1.45 2.27 1.68 1.96 1.93 1.74 2.19 1.51 2.67 1.34 3.40 1.12 7.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.53 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.12 6.35
    2.95 1.37 1.96 1.79 1.43 2.70 1.10 6.20
    3.04 1.38 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
    1.92 1.88 1.42 2.85 1.13 6.10
    3.05 1.42 2.50 1.58 1.95 1.93 1.58 2.48 1.42 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.38 1.33 1.99 1.82 1.49 2.62 1.23 4.18 1.10 6.96 1.02 13.60
    4.00 1.21 2.80 1.40 1.71 2.06 1.20 4.30
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
    2.80 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.77
    1.84 1.90
    1.84 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    4.60 1.18
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.52 1.30
    3.40 1.29
    3.30 1.30
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    Прогнозы на матч Рубин - Зенит

    Исход игры
    Рубин
    19.6% (33)
    Ничья
    20.2% (34)
    Зенит
    60.1% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.88% (100)
    Меньше
    40.12% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    77.25% (129)
    Нет
    22.75% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    41.7% (70)
    1:1 Ничья
    17.3% (29)
    2:1 Рубин
    14.9% (25)
    0:1 Зенит
    10.1% (17)
    0:2 Зенит
    6% (10)
    1:0 Рубин
    4.2% (7)
    1:3 Зенит
    1.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (3)
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