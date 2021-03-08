Коньяспор
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Конья Бююкшехир
Фенербахче
89
Скубич
Нейц
77
Генюл
Гёкхан
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
23 Кравец АртёмНападающий
-
-
Главный тренер: Ersan Parlatan
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|7 (1)
|0.26
|2.
|Чикалеши Сокол
|4
|0.15
|3.
|Демирок Угур
|4 (4)
|0.15
|4.
|Шенгелия Леван
|3
|0.11
|5.
|Евтович Марко
|3
|0.11
|6.
|Хаджиахметович Амир
|3
|0.11
|7.
|Скубич Нейц
|2
|0.07
|8.
|Даци Эрдон
|2
|0.07
|9.
|Милошевич Дени
|1
|0.04
|10.
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.04
|11.
|Чагиран Муса
|1
|0.04
|12.
|Диоманде Исмаэль
|1
|0.04
|13.
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|14.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|15.
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|16.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|17.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|18.
|Чалык Ахмет
|0
|0
|19.
|Рахманович Амер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиам Маме
|6
|0.21
|2.
|Пелкас Димитрис
|5
|0.18
|3.
|Валенсия Эннер
|5 (1)
|0.18
|4.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.14
|5.
|Сиссе Паписс
|4
|0.14
|6.
|Саматта Мбвана
|4
|0.14
|7.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.11
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.11
|9.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.11
|10.
|Гюмюш Синан
|2
|0.07
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.07
|12.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.04
|13.
|Азиз Сердар
|1
|0.04
|14.
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|15.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.04
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.04
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
|18.
|Адеми Кемаль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евтович Марко
|8
|0
|2.
|Бардакчи Абдулкерим
|6
|0
|3.
|Чалык Ахмет
|5
|0
|4.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|5.
|Демирбаг Адиль
|4
|0
|6.
|Хауберт Гильерме
|4
|0
|7.
|Кравец Артём
|3
|0
|8.
|Скубич Нейц
|3
|0
|9.
|Шахинер Омер Али
|3
|0
|10.
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|11.
|Демирок Угур
|2
|0
|12.
|Чагиран Муса
|2
|0
|13.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|14.
|Диоманде Исмаэль
|2
|0
|15.
|Милошевич Дени
|2
|0
|16.
|Рахманович Амер
|2
|0
|17.
|Мия Фарук
|2
|0
|18.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|19.
|Гючтекин Огуз
|2
|0
|20.
|Даци Эрдон
|2
|0
|21.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|22.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|7
|0
|2.
|Азиз Сердар
|5
|1
|3.
|Густаво Диас
|6
|0
|4.
|Пелкас Димитрис
|6
|0
|5.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|6.
|Туфан Озан
|4
|0
|7.
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|8.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|9.
|Валенсия Эннер
|3
|0
|10.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|11.
|Соса Хосе
|2
|0
|12.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|13.
|Сиссе Паписс
|2
|0
|14.
|Сангаре Назим
|2
|0
|15.
|Тиам Маме
|2
|0
|16.
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|17.
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|18.
|Текин Харун
|1
|0
|19.
|Салаи Аттила
|1
|0
|20.
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|6.06% (2)
|6.06% (2)
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|45.45% (15)
|Фенербахче
|8.7% (4)
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|21.74% (10)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Денизлиспор
Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =2 -5Фенербахче 1:1 Антальяспор Трабзонспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче
Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Фенербахче: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:3 Фенербахче Кубок Коньяспор 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|27
|19
|3
|5
|59 - 27
|60
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|28
|18
|4
|6
|55 - 23
|58
|3.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|28
|17
|5
|6
|49 - 28
|56
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|35 - 29
|51
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|45 - 28
|46
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|48 - 35
|46
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 32
|43
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 37
|41
|9.
|Гёзтепе
|1:0 Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 32
|39
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|28
|7
|15
|6
|26 - 31
|36
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|31 - 33
|34
|12.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|33 - 31
|33
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|22 - 32
|31
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|35 - 39
|31
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|31 - 44
|30
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 45
|29
|17.
|Ризеспор
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 44
|28
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|31 - 45
|26
|19.
|Эрзурумспор
|0:1 Заявка
|28
|6
|8
|14
|26 - 44
|26
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|26 - 48
|24
|21.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|22 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|32 - 8
|34
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 12
|30
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 13
|29
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 15
|26
|6.
|Гёзтепе
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|7.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 16
|22
|10.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 13
|21
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 16
|21
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 19
|17
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 13
|15
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|19.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|21.
|Эрзурумспор
|0:1 Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|17 - 10
|29
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|22 - 14
|27
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 20
|19
|7.
|Эрзурумспор
|0:1 Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 23
|16
|8.
|Аланьяспор
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|9.
|Кайсериспор
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|2
|9
|3
|11 - 15
|15
|12.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 24
|14
|13.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Гёзтепе
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|15.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 18
|12
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 23
|12
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 31
|9
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 25
|8
|21.
|Ризеспор
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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