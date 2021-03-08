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Коньяспор
0:3
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
22' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
25' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
0:1
29' Гол
Салаи Аттила
0:2
32' Гол
Осайи-Самуэль Брайт
58' Желтая карточка
Валенсия Эннер
85' Желтая карточка
Саматта Мбвана
0:3
90' Гол
Азиз Сердар
90'+8
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
4
Демирбаг
Адиль
27
Диоманде
Исмаэль
8
Евтович
Марко
19
Шенгелия
Леван
11
Милошевич
Дени
71
Секидика
Джесс
17
Чикалеши
Сокол
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
5
Соса
Хосе
8
Яндаш
Мерт
Хакан
21
Осайи-Самуэль
Брайт
14
Пелкас
Димитрис
13
Валенсия
Эннер
27
Тиам
Маме
Коньяспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

22'
Диоманде Исмаэль
 
25'
Демирбаг Адиль
 
29'
0:1
Салаи Аттила
(Генюл Гёкхан)
32'
0:2
Осайи-Самуэль Брайт
(Пелкас Димитрис)
36'
Хаджиахметович Амир
Диоманде Исмаэль
 
58'
 
Валенсия Эннер
60'
 
Кавечи Ирфан
Тиам Маме
60'
 
Густаво Диас
Соса Хосе
70'
 
Кадыоглу Ферди
Осайи-Самуэль Брайт
71'
 
Туфан Озан
Яндаш Мерт Хакан
71'
Бютюки Зюмер
Секидика Джесс
 
83'
Кравец Артём
Милошевич Дени
 
83'
 
Саматта Мбвана
Пелкас Димитрис
85'
 
Саматта Мбвана
90'
0:3
Азиз Сердар

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 7 (1) 0.26
2. Чикалеши Сокол 4 0.15
3. Демирок Угур 4 (4) 0.15
4. Шенгелия Леван 3 0.11
5. Евтович Марко 3 0.11
6. Хаджиахметович Амир 3 0.11
7. Скубич Нейц 2 0.07
8. Даци Эрдон 2 0.07
9. Милошевич Дени 1 0.04
10. Бардакчи Абдулкерим 1 0.04
11. Чагиран Муса 1 0.04
12. Диоманде Исмаэль 1 0.04
13. Секидика Джесс 1 0.04
14. Хауберт Гильерме 0 0
15. Бютюки Зюмер 0 0
16. Улудаг Алпер 0 0
17. Шахинер Омер Али 0 0
18. Чалык Ахмет 0 0
19. Рахманович Амер 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиам Маме 6 0.21
2. Пелкас Димитрис 5 0.18
3. Валенсия Эннер 5 (1) 0.18
4. Туфан Озан 4 (1) 0.14
5. Сиссе Паписс 4 0.14
6. Саматта Мбвана 4 0.14
7. Соса Хосе 3 (2) 0.11
8. Яндаш Мерт Хакан 3 0.11
9. Перотти Диего 3 (2) 0.11
10. Генюл Гёкхан 2 0.07
11. Азиз Сердар 2 0.07
12. Гюмюш Синан 2 0.07
13. Кадыоглу Ферди 1 0.04
14. Сангаре Назим 1 0.04
15. Тиссеран Марсель 1 0.04
16. Густаво Диас 1 0.04
17. Осайи-Самуэль Брайт 1 0.04
18. Салаи Аттила 1 0.04
19. Эркин Джанер 0 0
20. Адеми Кемаль 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 8 0
2. Бардакчи Абдулкерим 6 0
3. Чалык Ахмет 5 0
4. Демирбаг Адиль 5 0
5. Улудаг Алпер 4 0
6. Хауберт Гильерме 4 0
7. Кравец Артём 3 0
8. Скубич Нейц 3 0
9. Шахинер Омер Али 3 0
10. Диоманде Исмаэль 3 0
11. Чикалеши Сокол 3 0
12. Демирок Угур 2 0
13. Чагиран Муса 2 0
14. Шехич Ибрагим 2 0
15. Милошевич Дени 2 0
16. Рахманович Амер 2 0
17. Мия Фарук 2 0
18. Хаджиахметович Амир 2 0
19. Гючтекин Огуз 2 0
20. Даци Эрдон 2 0
21. Эдуок Самуэль 2 0
22. Шенгелия Леван 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Эркин Джанер 7 0
2. Азиз Сердар 5 1
3. Густаво Диас 6 0
4. Пелкас Димитрис 6 0
5. Гюмюш Синан 4 1
6. Валенсия Эннер 4 0
7. Туфан Озан 4 0
8. Яндаш Мерт Хакан 4 0
9. Лемос Маурисио 2 1
10. Тиссеран Марсель 3 0
11. Соса Хосе 2 0
12. Генюл Гёкхан 2 0
13. Сиссе Паписс 2 0
14. Сангаре Назим 2 0
15. Тиам Маме 2 0
16. Кадыоглу Ферди 2 0
17. Байиндыр Алтай 2 0
18. Текин Харун 1 0
19. Саматта Мбвана 1 0
20. Салаи Аттила 1 0
21. Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 6.06% (2) 6.06% (2) 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 45.45% (15)
 Фенербахче 8.16% (4) 16.33% (8) 20.41% (10) 18.37% (9) 14.29% (7) 22.45% (11)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Денизлиспор
Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Фенербахче 1:1 Антальяспор Трабзонспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче
Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Фенербахче: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Фенербахче 0:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Коньяспор Суперлига Фенербахче 1:1 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:3 Фенербахче Кубок Коньяспор 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Фенербахче 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 3:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Коньяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 27 19 3 5 59 - 27 60
2. Галатасарай Заявка 28 18 4 6 55 - 23 58
3. Фенербахче Заявка 28 18 4 6 52 - 28 58
4. Трабзонспор Заявка 28 15 6 7 35 - 29 51
5. Аланьяспор Заявка 28 13 7 8 45 - 28 46
6. Хатайспор Заявка 28 13 7 8 48 - 35 46
7. Газишехир Газиантеп Заявка 28 11 10 7 40 - 32 43
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 28 11 8 9 43 - 37 41
9. Гёзтепе Заявка 28 10 9 9 40 - 33 39
10. Антальяспор Заявка 28 7 15 6 26 - 31 36
11. Сивасспор Заявка 27 7 13 7 31 - 33 34
12. Коньяспор Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
13. Кайсериспор Заявка 27 8 7 12 22 - 32 31
14. Малатьяспор Заявка 28 7 10 11 35 - 39 31
15. Касымпаша Заявка 28 8 6 14 31 - 44 30
16. Истанбул Башакшехир Заявка 28 7 8 13 30 - 45 29
17. Ризеспор Заявка 27 6 10 11 31 - 44 28
18. Анкарагюджю Заявка 27 7 5 15 31 - 45 26
19. Эрзурумспор Заявка 28 6 8 14 27 - 46 26
20. Денизлиспор Заявка 27 6 6 15 26 - 48 24
21. Генчлербирлиги Заявка 27 5 6 16 22 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 14 11 1 2 32 - 8 34
2. Галатасарай Заявка 14 9 4 1 33 - 9 31
3. Аланьяспор Заявка 14 9 3 2 30 - 12 30
4. Газишехир Газиантеп Заявка 14 8 5 1 25 - 13 29
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 8 2 4 25 - 15 26
6. Гёзтепе Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
7. Фенербахче Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
8. Трабзонспор Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
9. Хатайспор Заявка 14 6 4 4 23 - 16 22
10. Антальяспор Заявка 14 5 6 3 15 - 16 21
11. Ризеспор Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
12. Касымпаша Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
13. Коньяспор Заявка 14 5 5 4 19 - 16 20
14. Малатьяспор Заявка 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Анкарагюджю Заявка 13 5 2 6 18 - 19 17
16. Кайсериспор Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
17. Сивасспор Заявка 13 3 6 4 12 - 13 15
18. Денизлиспор Заявка 14 4 3 7 12 - 17 15
19. Истанбул Башакшехир Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
20. Генчлербирлиги Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
21. Эрзурумспор Заявка 14 1 7 6 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 14 11 2 1 30 - 11 35
2. Трабзонспор Заявка 14 8 5 1 17 - 10 29
3. Галатасарай Заявка 14 9 0 5 22 - 14 27
4. Бешикташ Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Хатайспор Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Сивасспор Заявка 14 4 7 3 19 - 20 19
7. Эрзурумспор Заявка 14 5 1 8 14 - 25 16
8. Аланьяспор Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
9. Кайсериспор Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
10. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 3 6 5 18 - 22 15
11. Антальяспор Заявка 14 2 9 3 11 - 15 15
12. Истанбул Башакшехир Заявка 14 4 2 8 12 - 24 14
13. Газишехир Газиантеп Заявка 14 3 5 6 15 - 19 14
14. Гёзтепе Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
15. Коньяспор Заявка 13 3 3 7 14 - 18 12
16. Малатьяспор Заявка 14 2 6 6 17 - 23 12
17. Касымпаша Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
18. Денизлиспор Заявка 13 2 3 8 14 - 31 9
19. Анкарагюджю Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
20. Генчлербирлиги Заявка 13 2 2 9 7 - 25 8
21. Ризеспор Заявка 14 1 5 8 12 - 26 8
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.75 3.57 1.83
Бонус: 10 000 ₽ 4.00 3.40 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.60 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 101.00 29.00 1.01
  5.02 3.44 1.79

Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.04 4.42 1.20 3.09 1.38 2.23 1.82 1.70 2.18 1.35 3.22 1.20 4.46 1.09 7.50
8.00 1.06 3.20 1.32 2.44 1.52 1.75 2.01 1.43 2.70 1.28 3.45 1.09 6.60
8.70 1.03 7.70 1.06 3.18 1.33 2.50 1.53 1.84 2.07 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.95 1.06 6.55 1.01 10.50
10.00 1.01 7.50 1.07 3.15 1.33 2.48 1.55 2.03 1.79 1.87 1.92 1.72 2.12 1.23 4.05 1.01 21.00 1.02 17.00 1.01 21.00 1.07 17.00 1.02 17.00 1.03 14.00 1.02 17.00
2.56 1.54 2.22 1.70 1.88 1.99 1.64 2.35 1.71 2.22 1.42 2.97 1.14 6.02 1.47 2.77 1.34 3.37 1.61 2.40 1.36 3.25 1.12 7.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.40 1.54 1.64 2.29 1.26 3.56 1.10 6.95
2.70 1.43 1.79 1.96 1.37 2.95 1.08 7.00
2.83 1.43 1.88 1.92 1.39 3.00 1.11 6.25 1.08 7.60
1.79 2.02 1.35 3.05 1.09 6.40 1.42 2.85 1.05 10.50 1.04 12.00
1.93 1.94 1.58 2.45 1.24 4.12 1.51 2.63 1.36 3.20 1.24 4.16 1.12 6.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.34 1.36 2.08 1.76 1.55 2.49 1.20 4.60
3.70 1.25 2.55 1.48 1.63 2.19 1.16 4.80
3.64 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.15
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.06
1.87 1.87
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
4.65 1.19
4.80 1.16
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.53 1.28
3.55 1.27
3.50 1.27
Где смотреть матч Коньяспор 0:3 Фенербахче онлайн

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