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АЕК
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
8' Гол
Ансарифард Карим
23'
30
Атанасиадис
Гиоргос
33
Данченко
Олег
24
Сварнас
Эфстратиос
15
Лаци
Жига
3
Лопеш
Элдер
4
Шимански
Дамиан
28
Шахов
Евгений
14
Албанис
Христос
20
Манталос
Петрос
9
Гарсия
Леви
11
Ансарифард
Карим
13
Верхульст
Давино
12
Калисир
Андре
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
7
Коль
Исраэль
8
Лагос
Тасcос
14
Сливка
Выкинтас
3
Хухумис
Диамантис
27
Дауда
Абиола
9
Иоаннидис
Николаос
АЕК
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-4-2

Ход матча

8'
Ансарифард Карим
(Гарсия Леви)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 9 (1) 0.36
2. Оливейра Нелсон 5 (2) 0.2
3. Гарсия Леви 4 0.16
4. Шахов Евгений 3 0.12
5. Ливайя Марко 3 0.12
6. Шимански Дамиан 3 0.12
7. Галанопулос Костас 3 0.12
8. Танкович Муамер 2 0.08
9. Симоэш Андре 2 0.08
10. Манталос Петрос 1 0.04
11. Албанис Христос 1 0.04
12. Махаирас Теодосиос 1 0.04
13. Крстичич Ненад 1 0.04
14. Неделчару Ионуц 1 0.04
15. Энобахаре Брайт 1 0.04
16. Митай Марио 0 0
17. Паулинью Паулу 0 0
18. Лаци Жига 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауда Абиола 4 0.16
2. Цилулис Сотирис 4 0.16
3. Иоаннидис Николаос 4 0.16
4. Фатион Антони 4 (2) 0.16
5. Фернандес Марк 3 0.12
6. Томас Бединелли 2 0.08
7. Цабурис Саввас 2 (1) 0.08
8. Баксеванидис Димос 1 0.04
9. Домингес Луис Густаво 1 0.04
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Лисгарас Христос 0 0
13. Калисир Андре 0 0
14. Хухумис Диамантис 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 11 0
2. Инсуа Эмануэль 6 1
3. Ливайя Марко 6 0
4. Лопеш Элдер 4 0
5. Шахов Евгений 2 1
6. Паулинью Паулу 2 1
7. Манталос Петрос 2 1
8. Чигринский Дмитрий 3 0
9. Оливейра Нелсон 3 0
10. Симоэш Андре 3 0
11. Неделчару Ионуц 3 0
12. Сварнас Эфстратиос 3 0
13. Ансарифард Карим 2 0
14. Танкович Муамер 2 0
15. Шимански Дамиан 2 0
16. Гарсия Леви 2 0
17. Цидотас Панайотис 1 0
18. Бакакис Михалис 1 0
19. Галанопулос Костас 1 0
20. Хнид Нассим 1 0
21. Лаци Жига 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 12 0
2. Цабурис Саввас 7 1
3. Лисгарас Христос 8 0
4. Томас Бединелли 6 0
5. Баксеванидис Димос 5 0
6. Сливка Выкинтас 5 0
7. Иоаннидис Николаос 5 0
8. Фернандес Марк 4 0
9. Бручич Карло 3 0
10. Цилулис Сотирис 3 0
11. Домингес Луис Густаво 3 0
12. Витлис Вассилис 3 0
13. Верхульст Давино 2 0
14. Хухумис Диамантис 2 0
15. Дауда Абиола 1 0
16. Китоко Ричи 1 0
17. Калисир Андре 1 0
18. Лагос Анастасиос 1 0
19. Карагунис Танассис 1 0
20. Лагос Тасcос 1 0
21. Коль Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 15.38% (6) 12.82% (5) 12.82% (5) 7.69% (3) 28.21% (11) 23.08% (9)
 Аполлон Смирнис 12% (3) 4% (1) 16% (4) 16% (4) 24% (6) 28% (7)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Волос 1:0 АЕК Панатинаикос 1:1 АЕК АЕК 2:2 Астерас Лариса 2:4 АЕК
АЕК 4:2 Волос АЕК 0:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 2:1 АЕК ОФИ 0:2 АЕК АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос
ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

АЕК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Кубок АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Кубок Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига
Аполлон Смирнис 0:2 АЕК Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 3:3 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 25 20 4 1 61 - 12 64
2. Арис Салоники Заявка 25 14 6 5 33 - 16 48
3. АЕК 1:0 Заявка 25 14 6 5 40 - 28 48
4. ПАОК Заявка 25 13 8 4 48 - 24 47
5. Панатинаикос Заявка 25 12 6 7 28 - 18 42
6. Астерас Заявка 25 11 9 5 27 - 24 42
7. Волос Заявка 25 7 9 9 25 - 32 30
8. ПАС Янина Заявка 25 7 7 11 22 - 26 28
9. Атромитос Заявка 25 6 9 10 24 - 35 27
10. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 25 7 4 14 25 - 34 25
11. Панетоликос Заявка 25 4 8 13 13 - 31 20
12. Ламия Заявка 24 4 7 13 12 - 37 19
13. ОФИ Заявка 25 5 4 16 22 - 42 19
14. Лариса Заявка 24 3 7 14 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 13 12 1 0 35 - 3 37
2. ПАОК Заявка 13 8 5 0 30 - 11 29
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 12 6 4 2 13 - 6 22
6. АЕК 1:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 15 22
7. Атромитос Заявка 13 4 5 4 16 - 17 17
8. Панетоликос Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
9. Волос Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
10. ПАС Янина Заявка 13 3 4 6 9 - 13 13
11. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 13 2 3 8 12 - 24 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 8 3 1 26 - 9 27
2. АЕК 1:0 Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
3. Арис Салоники Заявка 13 7 4 2 18 - 9 25
4. Панатинаикос Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 13 4 6 3 14 - 15 18
7. Волос Заявка 13 4 5 4 16 - 19 17
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 13 4 3 6 11 - 13 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 13 2 4 7 5 - 20 10
13. Лариса Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Аполлон Смирнис
1.34
5.15
9.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.34 5.15 9.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.32 5.00 9.00
  1.30 5.65 9.55

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.75 0.75 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4.25 4.25 4.5 4.5
14.00 1.02 5.55 1.15 3.46 1.30 2.38 1.58 1.86 2.04 1.48 2.65 1.30 3.50 1.15 5.35
3.90 1.23 2.85 1.39 2.04 1.72 1.61 2.22 1.40 2.80 1.15 5.00
4.10 1.24 2.92 1.42 2.47 1.55 2.09 1.76 1.85 1.99 1.59 2.38 1.46 2.75 1.37 3.09 1.13 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.5 2.5
2.68 1.47 1.69 2.17 1.33 3.30
3.15 1.33 2.10 1.68 1.48 2.55 1.11 5.80
3.31 1.34 2.72 1.47 2.13 1.74 1.67 2.24 1.47 2.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.5 2.5
3.60 1.29 2.11 1.73 1.56 2.43
4.30 1.20 1.80 1.95 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.60
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
3.95 1.22
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