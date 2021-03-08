АЕК
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Аполлон Смирнис
1:0
8' ГолАнсарифард Карим
15
Лаци
Жига
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|9 (1)
|0.36
|2.
|Оливейра Нелсон
|5 (2)
|0.2
|3.
|Гарсия Леви
|4
|0.16
|4.
|Шахов Евгений
|3
|0.12
|5.
|Ливайя Марко
|3
|0.12
|6.
|Шимански Дамиан
|3
|0.12
|7.
|Галанопулос Костас
|3
|0.12
|8.
|Танкович Муамер
|2
|0.08
|9.
|Симоэш Андре
|2
|0.08
|10.
|Манталос Петрос
|1
|0.04
|11.
|Албанис Христос
|1
|0.04
|12.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.04
|13.
|Крстичич Ненад
|1
|0.04
|14.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|15.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.04
|16.
|Митай Марио
|0
|0
|17.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|18.
|Лаци Жига
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дауда Абиола
|4
|0.16
|2.
|Цилулис Сотирис
|4
|0.16
|3.
|Иоаннидис Николаос
|4
|0.16
|4.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.16
|5.
|Фернандес Марк
|3
|0.12
|6.
|Томас Бединелли
|2
|0.08
|7.
|Цабурис Саввас
|2 (1)
|0.08
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.04
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.04
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Лисгарас Христос
|0
|0
|13.
|Калисир Андре
|0
|0
|14.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|11
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|6
|1
|3.
|Ливайя Марко
|6
|0
|4.
|Лопеш Элдер
|4
|0
|5.
|Шахов Евгений
|2
|1
|6.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|7.
|Манталос Петрос
|2
|1
|8.
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|9.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|10.
|Симоэш Андре
|3
|0
|11.
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|12.
|Сварнас Эфстратиос
|3
|0
|13.
|Ансарифард Карим
|2
|0
|14.
|Танкович Муамер
|2
|0
|15.
|Шимански Дамиан
|2
|0
|16.
|Гарсия Леви
|2
|0
|17.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|18.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|19.
|Галанопулос Костас
|1
|0
|20.
|Хнид Нассим
|1
|0
|21.
|Лаци Жига
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|12
|0
|2.
|Цабурис Саввас
|7
|1
|3.
|Лисгарас Христос
|8
|0
|4.
|Томас Бединелли
|6
|0
|5.
|Баксеванидис Димос
|5
|0
|6.
|Сливка Выкинтас
|5
|0
|7.
|Иоаннидис Николаос
|5
|0
|8.
|Фернандес Марк
|4
|0
|9.
|Бручич Карло
|3
|0
|10.
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|11.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|12.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|13.
|Верхульст Давино
|2
|0
|14.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|15.
|Дауда Абиола
|1
|0
|16.
|Китоко Ричи
|1
|0
|17.
|Калисир Андре
|1
|0
|18.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|19.
|Карагунис Танассис
|1
|0
|20.
|Лагос Тасcос
|1
|0
|21.
|Коль Исраэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|28.21% (11)
|23.08% (9)
|Аполлон Смирнис
|12% (3)
|4% (1)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|28% (7)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6Волос 1:0 АЕК Панатинаикос 1:1 АЕК АЕК 2:2 Астерас Лариса 2:4 АЕК
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +7 =4 -9Аполлон Смирнис 2:1 ОФИ Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос
ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
АЕК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Аполлон Смирнис 0:2 АЕК Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 3:3 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|61 - 12
|64
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|33 - 16
|48
|3.
|АЕК
|1:0 Заявка
|25
|14
|6
|5
|40 - 28
|48
|4.
|ПАОК
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|48 - 24
|47
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|28 - 18
|42
|6.
|Астерас
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|27 - 24
|42
|7.
|Волос
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|25 - 32
|30
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 26
|28
|9.
|Атромитос
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 35
|27
|10.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|25
|7
|4
|14
|25 - 34
|25
|11.
|Панетоликос
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|13 - 31
|20
|12.
|Ламия
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|12 - 37
|19
|13.
|ОФИ
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|22 - 42
|19
|14.
|Лариса
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|35 - 3
|37
|2.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|30 - 11
|29
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|Атромитос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|8.
|Панетоликос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|9.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|11.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|2.
|АЕК
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 9
|25
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 15
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 19
|17
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 20
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|1.34
|5.15
|9.30
|
|Бонус: 10 000 ₽
|1.32
|5.00
|9.00
|
|1.30
|5.65
|9.55
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