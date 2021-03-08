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  3. Италия
Кьево
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Виченца Виртус
0' 3'
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
89
Джильотти
Гийом
5
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
10
Оби
Джоэл
14
Пальмьеро
Лука
16
Гарритано
Лука
98
Де
Лука
Мануэль
93
Марджиотта
Франческо
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
16
Паделла
Эмануэле
23
Каппеллетти
Даниэль
24
Барлокко
Лука
6
Дзонта
Лорис
27
Понтиссо
Симоне
30
Ригони
Лука
11
Вандепутте
Яри
70
Ландзафаме
Давиде
10
Джакомелли
Стефано
Кьево
4-4-2
Виченца Виртус
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 5 0.19
2. Марджиотта Франческо 4 0.15
3. Де Лука Мануэль 4 0.15
4. Оби Джоэл 3 0.12
5. Джорджевич Филип 3 0.12
6. Чичиретти Амато 3 0.12
7. Могос Василе 2 0.08
8. Бертаньоли Массимо 2 0.08
9. Пальмьеро Лука 1 0.04
10. Риджионе Микеле 1 0.04
11. Фабро Микаэль 1 0.04
12. Канотто Луиджи 1 0.04
13. Джильотти Гийом 1 0.04
14. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.04
15. Леверб Максим 1 (1) 0.04
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Вяйсянен Саули 0 0
18. Д'Амико Феличе 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 10 0.38
2. Дальмонте Никола 4 0.15
3. Каппеллетти Даниэль 3 0.12
4. Да Рива Якопо 3 0.12
5. Лонго Самуэле 3 (1) 0.12
6. Джакомелли Стефано 2 0.08
7. Гори Габриэле 2 0.08
8. Паделла Эмануэле 2 0.08
9. Ригони Лука 1 0.04
10. Ландзафаме Давиде 1 0.04
11. Джаллоу Ламин 1 0.04
12. Дзонта Лорис 1 0.04
13. Маротта Алессандро 1 0.04
14. Пазини Никола 1 0.04
15. Налини Андреа 1 0.04
16. Беруатто Пьетро 0 0
17. Чинелли Антонио 0 0
18. Гуэрра Симоне 0 0
19. Понтиссо Симоне 0 0
20. Барлокко Лука 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 0
2. Оби Джоэл 4 1
3. Коттали Маттео 4 1
4. Вивиани Маттиа 3 1
5. Ренцетти Франческо 2 1
6. Риджионе Микеле 3 0
7. Могос Василе 3 0
8. Де Лука Мануэль 3 0
9. Леверб Максим 3 0
10. Джильотти Гийом 1 1
11. Фабро Микаэль 2 0
12. Гарритано Лука 1 0
13. Канотто Луиджи 1 0
14. Марджиотта Франческо 1 0
15. Шемпер Адриан 1 0
16. Бертаньоли Массимо 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Ригони Лука 8 0
2. Беруатто Пьетро 7 0
3. Лонго Самуэле 5 1
4. Пазини Никола 5 0
5. Каппеллетти Даниэль 5 0
6. Меджорини Риккардо 4 0
7. Маротта Алессандро 4 0
8. Паделла Эмануэле 4 0
9. Джаллоу Ламин 4 0
10. Барлокко Лука 4 0
11. Чинелли Антонио 3 0
12. Брускаджин Маттео 3 0
13. Вандепутте Яри 3 0
14. Да Рива Якопо 3 0
15. Дальмонте Никола 1 1
16. Гори Габриэле 1 1
17. Джакомелли Стефано 2 0
18. Понтиссо Симоне 2 0
19. Дзонта Лорис 2 0
20. Гранди Маттео 0 1
21. Перина Пьетро 1 0
22. Агацци Давиде 1 0
23. Скоппа Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 3.03% (1) 24.24% (8) 15.15% (5) 18.18% (6) 15.15% (5) 24.24% (8)
 Виченца Виртус 16.67% (6) 11.11% (4) 19.44% (7) 13.89% (5) 19.44% (7) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Кьево 3:0 Порденоне Козенца 1:0 Кьево Кьево 0:1 Монца Брешия 1:0 Кьево
Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Пиза 2:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Салернитана 1:1 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:2 Монца Порденоне 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Венеция Реджана 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус

Последние игры между собой

Кьево: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус 1:1 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 27 12 14 1 49 - 26 50
2. Монца Заявка 27 12 11 4 37 - 21 47
3. Венеция Заявка 27 12 9 6 37 - 25 45
4. Салернитана Заявка 26 11 10 5 28 - 27 43
5. Лечче Заявка 27 10 13 4 48 - 32 43
6. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
7. Читтаделла Заявка 27 11 8 8 38 - 27 41
8. СПАЛ 2013 Заявка 27 10 11 6 34 - 29 41
9. Фрозиноне Заявка 27 9 10 8 28 - 32 37
10. Пиза Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
11. Брешия Заявка 27 8 9 10 38 - 40 33
12. Реджина Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
13. Порденоне Заявка 27 7 12 8 28 - 27 33
14. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
15. Кремонезе Заявка 27 7 8 12 30 - 36 29
16. Реджана Заявка 26 8 4 14 24 - 38 28
17. Козенца Заявка 27 4 14 9 22 - 28 26
18. Асколи Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара Заявка 27 5 7 15 20 - 43 22
20. Виртус Энтелла Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 13 6 7 0 24 - 10 25
4. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Монца Заявка 13 6 5 2 20 - 8 23
6. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 14 5 3 6 14 - 17 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе Заявка 14 4 4 6 16 - 18 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Фрозиноне Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
5. Салернитана Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
8. Порденоне Заявка 14 5 4 5 11 - 12 19
9. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Брешия Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
16. Кремонезе Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кьево 0:0 Виченца Виртус онлайн

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