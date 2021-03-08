Кьево
1:2
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Виченца Виртус
0:1
9' ГолЛандзафаме Давиде
0:2
30' ГолРигони Лука
42' Желтая карточкаБрускаджин Маттео
46' Желтая карточкаДзонта Лорис
69' Желтая карточкаДжакомелли Стефано
1:2
88' ПенальтиДжаккерини Эммануэле
89' Желтая карточкаДи Гаудио Антонио
90' Желтая карточкаРиджионе Микеле
90' Желтая карточкаАгацци Давиде
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
9'
30'
46'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 8
-
21 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|5
|0.19
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.15
|3.
|Де Лука Мануэль
|4
|0.15
|4.
|Оби Джоэл
|3
|0.11
|5.
|Джорджевич Филип
|3
|0.11
|6.
|Чичиретти Амато
|3
|0.11
|7.
|Могос Василе
|2
|0.07
|8.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.07
|9.
|Джаккерини Эммануэле
|2 (2)
|0.07
|10.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.04
|11.
|Риджионе Микеле
|1
|0.04
|12.
|Фабро Микаэль
|1
|0.04
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|14.
|Джильотти Гийом
|1
|0.04
|15.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.04
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Вяйсянен Саули
|0
|0
|18.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|10
|0.37
|2.
|Дальмонте Никола
|4
|0.15
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0.11
|4.
|Да Рива Якопо
|3
|0.11
|5.
|Лонго Самуэле
|3 (1)
|0.11
|6.
|Джакомелли Стефано
|2
|0.07
|7.
|Гори Габриэле
|2
|0.07
|8.
|Ригони Лука
|2
|0.07
|9.
|Ландзафаме Давиде
|2
|0.07
|10.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.07
|11.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.04
|12.
|Дзонта Лорис
|1
|0.04
|13.
|Маротта Алессандро
|1
|0.04
|14.
|Пазини Никола
|1
|0.04
|15.
|Налини Андреа
|1
|0.04
|16.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|17.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|18.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|19.
|Понтиссо Симоне
|0
|0
|20.
|Барлокко Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|4
|1
|4.
|Вивиани Маттиа
|3
|1
|5.
|Риджионе Микеле
|4
|0
|6.
|Ренцетти Франческо
|2
|1
|7.
|Могос Василе
|3
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|3
|0
|9.
|Леверб Максим
|3
|0
|10.
|Джильотти Гийом
|1
|1
|11.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|12.
|Гарритано Лука
|1
|0
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0
|14.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|15.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|16.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|17.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ригони Лука
|8
|0
|2.
|Беруатто Пьетро
|7
|0
|3.
|Лонго Самуэле
|5
|1
|4.
|Пазини Никола
|5
|0
|5.
|Каппеллетти Даниэль
|5
|0
|6.
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|7.
|Маротта Алессандро
|4
|0
|8.
|Паделла Эмануэле
|4
|0
|9.
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|10.
|Джаллоу Ламин
|4
|0
|11.
|Барлокко Лука
|4
|0
|12.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|13.
|Джакомелли Стефано
|3
|0
|14.
|Вандепутте Яри
|3
|0
|15.
|Дзонта Лорис
|3
|0
|16.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|17.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|18.
|Гори Габриэле
|1
|1
|19.
|Агацци Давиде
|2
|0
|20.
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|21.
|Гранди Маттео
|0
|1
|22.
|Перина Пьетро
|1
|0
|23.
|Скоппа Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|2.94% (1)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|Виченца Виртус
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5Кьево 3:0 Порденоне Козенца 1:0 Кьево Кьево 0:1 Монца Брешия 1:0 Кьево
Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =10 -5Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Пиза 2:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Салернитана 1:1 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:2 Монца Порденоне 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Венеция Реджана 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус
Последние игры между собой
Кьево: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|Заявка
|27
|12
|11
|4
|37 - 21
|47
|3.
|Венеция
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|37 - 25
|45
|4.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|5.
|Лечче
|Заявка
|27
|10
|13
|4
|48 - 32
|43
|6.
|Кьево
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|34 - 23
|42
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 27
|41
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|38 - 37
|34
|12.
|Брешия
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|38 - 40
|33
|13.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|14.
|Порденоне
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|28 - 27
|33
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|24 - 38
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 12
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 17
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Порденоне
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Брешия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8