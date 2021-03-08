Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Аталанта
14
Перишич
Иван
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|18 (4)
|0.72
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13
|0.52
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.24
|4.
|Санчес Алексис
|5
|0.2
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.12
|6.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.12
|7.
|Перишич Иван
|2
|0.08
|8.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.08
|9.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.08
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0.04
|11.
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|12.
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|13.
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|14.
|Янг Эшли
|0
|0
|15.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|15 (1)
|0.6
|2.
|Сапата Дуван
|9 (1)
|0.36
|3.
|Госенс Робин
|9
|0.36
|4.
|Иличич Йосип
|5 (1)
|0.2
|5.
|Гомес Алехандро
|4
|0.16
|6.
|Малиновский Руслан
|2
|0.08
|7.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.08
|8.
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0.08
|10.
|Толой Рафаэл
|2
|0.08
|11.
|Хатебур Ханс
|2
|0.08
|12.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.08
|13.
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|14.
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|15.
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|16.
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хакими Ашраф
|5
|0
|2.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|3.
|Брозович Марсело
|4
|0
|4.
|Барелла Николо
|4
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|4
|0
|6.
|Янг Эшли
|3
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Перишич Иван
|3
|0
|9.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|10.
|Сенси Стефано
|1
|1
|11.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|12.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|14.
|Ханданович Самир
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|7
|0
|2.
|Госенс Робин
|6
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|5
|0
|4.
|Де Рон Мартен
|5
|0
|5.
|Джимсити Берат
|5
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0
|10.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Иличич Йосип
|1
|0
|13.
|Мохика Хоан
|1
|0
|14.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|15.
|Диалло Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|8.62% (5)
|12.07% (7)
|8.62% (5)
|18.97% (11)
|29.31% (17)
|22.41% (13)
|Аталанта
|11.67% (7)
|15% (9)
|16.67% (10)
|20% (12)
|20% (12)
|16.67% (10)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио
Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =6 -2Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи
Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Аталанта: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Аталанта 4:1 Интер Милан Серия A Аталанта 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 7:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Интер Милан Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|62 - 25
|59
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 35
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 39
|32
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 41
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 41
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|29 - 43
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|35 - 45
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|26
|2
|10
|14
|23 - 52
|16
|20.
|Кротоне
|Заявка
|26
|4
|3
|19
|28 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|2.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Интер Милан - Аталанта
Исход игры
Интер Милан
69.6% (112)
Ничья
24.8% (40)
Аталанта
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
76.62% (118)
Меньше
23.38% (36)
Обе команды забьют
Да
88.31% (136)
Нет
11.69% (18)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
52.8% (85)
1:1 Ничья
12.4% (20)
2:2 Ничья
10.6% (17)
1:0 Интер Милан
6.2% (10)
3:2 Интер Милан
3.1% (5)
2:3 Аталанта
2.5% (4)
2:0 Интер Милан
2.5% (4)
3:1 Интер Милан
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!