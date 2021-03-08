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Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Аталанта
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Видаль
Артуро
14
Перишич
Иван
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
11
Фройлер
Ремо
15
Де
Рон
Мартен
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
Интер Милан
3-5-2
Аталанта
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 18 (4) 0.72
2. Мартинес Лаутаро 13 0.52
3. Хакими Ашраф 6 0.24
4. Санчес Алексис 5 0.2
5. Барелла Николо 3 0.12
6. Д'Амброзио Данило 3 0.12
7. Перишич Иван 2 0.08
8. Гальярдини Роберто 2 0.08
9. Шкриньяр Милан 2 0.08
10. Брозович Марсело 1 0.04
11. Дармиан Маттео 1 0.04
12. Видаль Артуро 1 0.04
13. Де Врей Стефан 1 0.04
14. Янг Эшли 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 15 (1) 0.6
2. Сапата Дуван 9 (1) 0.36
3. Госенс Робин 9 0.36
4. Иличич Йосип 5 (1) 0.2
5. Гомес Алехандро 4 0.16
6. Малиновский Руслан 2 0.08
7. Ромеро Кристиан 2 0.08
8. Миранчук Алексей 2 0.08
9. Пашалич Марио 2 0.08
10. Толой Рафаэл 2 0.08
11. Хатебур Ханс 2 0.08
12. Ламмерс Сэм 2 0.08
13. Фройлер Ремо 1 0.04
14. Паломино Хосе 1 0.04
15. Де Рон Мартен 1 0.04
16. Пессина Маттео 1 0.04
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Хакими Ашраф 5 0
2. Лукаку Ромелу 4 0
3. Брозович Марсело 4 0
4. Барелла Николо 4 0
5. Бастони Алессандро 4 0
6. Янг Эшли 3 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Дармиан Маттео 2 0
12. Де Врей Стефан 2 0
13. Д'Амброзио Данило 2 0
14. Ханданович Самир 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 7 0
2. Госенс Робин 6 0
3. Толой Рафаэл 5 0
4. Де Рон Мартен 5 0
5. Джимсити Берат 5 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 8.62% (5) 12.07% (7) 8.62% (5) 18.97% (11) 29.31% (17) 22.41% (13)
 Аталанта 11.67% (7) 15% (9) 16.67% (10) 20% (12) 20% (12) 16.67% (10)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио
Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи
Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Аталанта: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Аталанта 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Аталанта Серия A Интер Милан 0:0 Аталанта Серия A
Аталанта 4:1 Интер Милан Серия A Аталанта 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 7:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Интер Милан Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Аталанта Серия A Интер Милан 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 25 13 4 8 39 - 35 43
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
11. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
12. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 26 4 3 19 28 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
2. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
3. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2021, осталось 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.14 3.60 3.64
Бонус: 10 000 ₽ 2.02 3.50 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.65 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.80 3.40
  2.07 3.64 3.78

Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.03 5.50 1.15 3.58 1.29 2.42 1.56 1.93 2.01 1.53 2.51 1.33 3.30 1.17 4.98 1.12 6.45
4.20 1.23 3.45 1.30 2.10 1.74 1.67 2.22 1.45 2.80 1.25 3.85 1.17 5.20 1.08 7.50 1.06 9.60
9.70 1.02 9.00 1.04 4.33 1.19 3.15 1.36 2.18 1.84 1.65 2.24 1.48 2.57 1.19 4.30 1.13 4.85 1.03 7.50
16.50 1.01 11.00 1.03 4.60 1.25 3.20 1.35 2.30 1.77 1.89 1.98 1.80 2.31 1.51 2.85 1.25 4.60 1.19 5.10 1.04 8.90 1.06 8.40 1.01 16.00
4.34 1.25 2.55 1.57 2.14 1.78 1.92 1.99 1.67 2.32 1.54 2.64 1.44 2.94 1.16 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.59 1.50 1.70 2.15 1.35 3.20 1.14 5.60
3.10 1.34 2.09 1.69 1.48 2.55 1.12 5.80
3.04 1.38 2.09 1.74 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
2.11 1.73 1.55 2.65 1.20 5.10
3.37 1.36 2.78 1.50 2.18 1.77 1.71 2.25 1.50 2.74 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.76 1.27 2.19 1.68 1.61 2.32 1.33 3.30
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
4.30 1.22 3.10 1.37 1.83 1.97 1.47 2.68 1.29 3.60
3.45 1.28 1.80 1.80 1.45 2.65 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.14
1.63 2.20
1.64 2.26
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
4.00 1.22
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.88 1.42
2.95 1.37
2.70 1.40
Где смотреть матч Интер Милан - Аталанта онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан - Аталанта

Исход игры
Интер Милан
69.6% (112)
Ничья
24.8% (40)
Аталанта
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
76.62% (118)
Меньше
23.38% (36)
Обе команды забьют
Да
88.31% (136)
Нет
11.69% (18)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
52.8% (85)
1:1 Ничья
12.4% (20)
2:2 Ничья
10.6% (17)
1:0 Интер Милан
6.2% (10)
3:2 Интер Милан
3.1% (5)
2:3 Аталанта
2.5% (4)
2:0 Интер Милан
2.5% (4)
3:1 Интер Милан
1.9% (3)
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