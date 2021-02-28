Сидней
0:1
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Макартур
24' Желтая карточкаAntony Golec
0:1
36' ГолДербишир Мэтт
39' Красная карточкаРетре Пауло
47' Желтая карточкаМартис Антонис
90' Желтая карточкаВан Дер Сааг Гарри
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
33
Patrick
Wood
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Patrick WoodНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
-
31 Lachlan Rose
-
19 Michael Ruhs
-
21 Jake Hollman
-
Главный тренер: Миличич Анте
Ход матча
24'
36'
0:1
39'
47'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Patrick Wood
|3
|0.38
|2.
|Барбарусес Костас
|3 (1)
|0.38
|3.
|Нинкович Милош
|2
|0.25
|4.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.13
|5.
|Брэттан Люк
|1
|0.13
|6.
|Баумйоханн Александер
|0
|0
|7.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|8.
|Свибел Джорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дербишир Мэтт
|7
|0.7
|2.
|Пуйо Лоик
|1
|0.1
|3.
|Беньят Эчебария
|1
|0.1
|4.
|Сусаета Маркель
|1
|0.1
|5.
|Генро Денис
|1
|0.1
|6.
|Миллиган Марк
|1
|0.1
|7.
|Сусняр Александар
|1
|0.1
|8.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0.1
|9.
|Оар Томас
|0
|0
|10.
|Jake Hollman
|0
|0
|11.
|Lachlan Rose
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|4
|0
|2.
|Ретре Пауло
|2
|1
|3.
|Rhyan Grant1
|3
|0
|4.
|Касерес Энтони
|2
|0
|5.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|6.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|7.
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|8.
|Макгоуэн Райан
|1
|0
|9.
|Барбарусес Костас
|1
|0
|10.
|Уорленд Бен
|1
|0
|11.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|12.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миллиган Марк
|3
|1
|2.
|Сусняр Александар
|3
|0
|3.
|Jake Hollman
|3
|0
|4.
|Дербишир Мэтт
|2
|0
|5.
|Antony Golec
|2
|0
|6.
|Франьич Иван
|2
|0
|7.
|Генро Денис
|2
|0
|8.
|Федеричи Адам
|1
|0
|9.
|Сусаета Маркель
|1
|0
|10.
|Беньят Эчебария
|1
|0
|11.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|12.
|Michael Ruhs
|1
|0
|13.
|Мартис Антонис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|0
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|30% (3)
|Макартур
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней
Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней
Макартур Последние 9 матчей: +4 =2 -3Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Макартур Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Сидней: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Макартур: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Брисбен Роар
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|4.
|Аделаида Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|6.
|Перт Глори
|6
|4
|0
|2
|18 - 13
|12
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|8.
|Сидней
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|10.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|12.
|Мельбурн Виктори
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Перт Глори
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|10.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|11.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|23.00
|5.70
|1.20
|
|35.66
|6.08
|1.18
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