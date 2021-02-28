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Сидней
0:1
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
24' Желтая карточка
Antony Golec
0:1
36' Гол
Дербишир Мэтт
39' Красная карточка
Ретре Пауло
47' Желтая карточка
Мартис Антонис
90' Желтая карточка
Ван Дер Сааг Гарри
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
5
Баумйоханн
Александер
28
Ньювенхоф
Калем
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
33
Patrick
Wood
11
Барбарусес
Костас
1
Федеричи
Адам
2
Макгинг
Джейк
6
Aleksandar
Jovanovic
I
5
Миллиган
Марк
3
Antony
Golec
29
Мартис
Антонис
4
Беньят
Эчебария
33
Сусаета
Маркель
8
Генро
Денис
11
Оар
Томас
27
Дербишир
Мэтт
Сидней
Макартур

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Patrick Wood 3 0.38
2. Барбарусес Костас 3 (1) 0.38
3. Нинкович Милош 2 0.25
4. Ньювенхоф Калем 1 0.13
5. Брэттан Люк 1 0.13
6. Баумйоханн Александер 0 0
7. Кинг Джоэл 0 0
8. Свибел Джорди 0 0
Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дербишир Мэтт 7 0.7
2. Пуйо Лоик 1 0.1
3. Беньят Эчебария 1 0.1
4. Сусаета Маркель 1 0.1
5. Генро Денис 1 0.1
6. Миллиган Марк 1 0.1
7. Сусняр Александар 1 0.1
8. Aleksandar Jovanovic I 1 0.1
9. Оар Томас 0 0
10. Jake Hollman 0 0
11. Lachlan Rose 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 4 0
2. Ретре Пауло 2 1
3. Rhyan Grant1 3 0
4. Касерес Энтони 2 0
5. Ньювенхоф Калем 2 0
6. Баумйоханн Александер 1 0
7. Уилкинсон Алекс 1 0
8. Макгоуэн Райан 1 0
9. Барбарусес Костас 1 0
10. Уорленд Бен 1 0
11. Бухагьяр Трент 1 0
12. Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Макартур
# Игрок      
1. Миллиган Марк 3 1
2. Сусняр Александар 3 0
3. Jake Hollman 3 0
4. Дербишир Мэтт 2 0
5. Antony Golec 2 0
6. Франьич Иван 2 0
7. Генро Денис 2 0
8. Федеричи Адам 1 0
9. Сусаета Маркель 1 0
10. Беньят Эчебария 1 0
11. Aleksandar Jovanovic I 1 0
12. Michael Ruhs 1 0
13. Мартис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 0 10% (1) 10% (1) 10% (1) 40% (4) 30% (3)
Макартур 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней
Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней
Макартур Последние 9 матчей: +4 =2 -3
Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Макартур Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур

Последние игры между собой

Сидней: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Макартур: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Макартур 0:3 Сидней A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Макартур 10 5 2 3 14 - 13 17
3. Брисбен Роар 9 4 2 3 14 - 11 14
4. Аделаида Юнайтед 9 4 1 4 14 - 18 13
5. Вестерн Сидней Уондерерс 9 3 4 2 13 - 11 13
6. Перт Глори 6 4 0 2 18 - 13 12
7. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 16 - 13 11
8. Сидней 8 3 2 3 10 - 9 11
9. Ньюкасл Джетс 0:1 10 3 2 5 8 - 10 11
10. Мельбурн Сити 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Веллингтон Феникс 1:0 9 2 2 5 9 - 14 8
12. Мельбурн Виктори 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Перт Глори 2 2 0 0 8 - 4 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 5 2 0 3 8 - 9 6
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Ньюкасл Джетс 0:1 5 1 0 4 4 - 7 3
12. Веллингтон Феникс 1:0 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 5 4 0 1 7 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 0:1 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Веллингтон Феникс 1:0 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Сидней 3 2 0 1 7 - 4 6
8. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
9. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
10. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 7 - 8 3
11. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Ретре Пауло увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Энтони Голец получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 5.70 1.20
  35.66 6.08 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Макартур» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Макартур» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Макартур», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.10 5.30 1.15 2.18 1.68 1.42 2.85 1.22 4.20 2.01 1.80 1.04 10.00 1.03 12.00 1.08 12.00 1.07 13.00 1.07 7.70 1.05 8.30 0.00 13.00
3.11 1.39 1.93 1.93 1.57 2.47 1.22 4.43 1.65 2.29 1.45 2.81 1.70 2.20 1.44 2.86 1.59 2.46 1.48 2.75 1.18 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77 1.19 4.40
1.42 2.94 1.23 4.25 1.41 2.99 1.27 3.81 1.51 2.68 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.07 1.20 3.35 1.30 1.80 1.84 1.42 3.06 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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