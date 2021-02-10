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Севилья
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Барселона
0' 22'
13
Буну
Яссин
17
Видаль
Алеш
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
18
Эскудеро
Серхио
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
24
Гомес
Алехандро
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
24
Фирпо
Жуниор
28
Мингеса
Оскар
23
Юмтити
Самуэль
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
Севилья
4-3-3
Барселона
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 0.5
2. Окампос Лукас 2 0.33
3. Оскар Родригес 2 0.33
4. Ракитич Иван 1 0.17
5. Хордан Хоан 1 (1) 0.17
6. Сусо Хесус 0 0
7. Акунья Маркос 0 0
8. Торрес Оливер 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.5
2. Альба Жорди 2 0.5
3. Де Йонг Френки 2 0.5
4. Месси Лионель 1 0.25
5. Брайтвайт Мартин 1 0.25
6. Дембеле Усман 1 0.25
7. Гонсалес Педро 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 1 0
2. Видаль Алеш 1 0
3. Мунир Эль-Хаддади 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Месси Лионель 1 0
2. Альба Жорди 1 0
3. Брайтвайт Мартин 1 0
4. Дембеле Усман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Севилья 22.22% (2) 11.11% (1) 44.44% (4) 0 11.11% (1) 0 11.11% (1)
 Барселона 0 0 0 0 11.11% (1) 33.33% (3) 55.56% (5)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия
Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона
Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна

Последние игры между собой

Севилья: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Барселона 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:0 Барселона Ла Лига Барселона 4:0 Севилья Ла Лига Севилья 2:4 Барселона Примера
Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера
  • Первый тайм
  • 22'
    Еще одна попытка от Месси. На это раз лидер "Барселоны" попытал удачу издали после обыгрыша с Дембеле, но удар получился неточным.
  • 20'
    Неплохо держит мяч "Севилья" на половине поля "Барселоны". Однако кубковое противостояние предполагает минимальные риски, поэтому спешить завершать атаки или рисковать стороны не спешат.
  • Опасный момент
    19'
    Жюль Кунде записывает себе в актив первый удар в сторону ворот "Барселоны". получилось неточно, но все же опасно.
  • Фол, нарушение
    18'
    "Севилья" выскочила в стремительную контратаку и заработала первый штрафной в матче.
  • 16'
    По прошествии четверти часа в Севилье равная игра и всего один острый момент у ворот Буну Яссина после удара Месси.

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  • 15'
    "Севилья" больше времени проводит в атаке, вот только ударов у команды Хулена Лопетеги пока - 0.
  • 13'
    "Севилья" пока видит панацею в разрезных передачах, однако то защитники удачно предугадывают действия соперника, то передачи получаются без адресными.
  • Опасный момент
    12'
    Классную передачу "черпачком" выполнил Гризманн в штрафную площадь на Месси. Аргентинец принял мяч грудью, а вот точно пробить ему помешал вратарь. 0:0 на табло.
  • 11'
    Дембеле, Месси и Де Йонг пытались обострить игру у ворот Яссина, но передача последнего получилась сильной и неточной.
  • 9'
    "Севилья" пока делает все, чтобы игроки "Барселоны" хоть чуть-чуть поскучали по мячу. Все попытки гостей перейти в атаку пока безуспешны.
  • 8'
    Хордан Хоан продемонстрировал свою технику на левом фланге и обыграл сразу двоих оппонентов, но с дальнейшим прохождением "преград" у хавбека "Севильи" возникли проблемы.
  • 6'
    Эн-Несири нехватило немного скорости, чтобы выскочить один на один с вратарем "каталонцев".
  • 5'
    Первая попытка провести атаку у "Севильи". Гомес протянул мяч  по флангу, отдал в центр, хозяева сделали несколько передач вблизи штрафной "Барсы" и ошиблись при выполнении острой передачии вразрез.
  • 4'
    За стартовые четыре минуты "Севилья" уже дважды потеряла мяч вблизи своих ворот. 
  • 2'
    "Севилья" попыталась вывести мяч со своей половины поля через короткий пас и наткнулась на серьёзный прессинг, в результате которого Гризманн едва не получил мяч в районе 11-метровой отметки.
  • 1'
    Все игроки "Барселоны" решили принять участие в стартовом розыгрыше, так что мяч из центрального круга постепенно дошел до Тер Штегена, вернулся в атаку и еще раз к стоперам "Барсы".
  • Первый тайм начался
    Судья дает старт двухматчевой кубковой дуэли между "Севильей" и "Барселоной".
    С центра поля начинают гости сегодняшнего противостояния. 
    Мы желаем удачи болельщикам обеих команд. Поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.80 2.10
Бонус: 10 000 ₽ 3.30 3.60 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.58 3.85 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.65 2.11
  3.43 3.78 2.12

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.95 1.25 2.03 1.79 1.61 2.34 1.41 2.95 1.15 5.40 1.05 10.00
11.75 1.00 10.75 1.02 4.33 1.20 3.45 1.31 2.32 1.75 1.74 2.09 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.04 7.70
16.00 1.01 10.00 1.02 4.30 1.20 3.45 1.28 2.23 1.66 1.99 1.82 1.75 2.07 1.47 2.55 1.23 3.90 1.18 4.50 1.06 7.80 1.05 8.40 0.00 13.00
4.76 1.21 3.17 1.38 2.77 1.49 2.29 1.68 2.04 1.85 1.76 2.14 1.59 2.46 1.48 2.76 1.18 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.01 1.75 1.45 2.60 1.11 6.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.75
2.20 1.68 1.50 2.48 1.17 4.70
3.23 1.38 2.87 1.46 2.26 1.69 1.76 2.17 1.53 2.62 1.36 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.20 1.79 1.95 1.22 4.00
4.65 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
1.57 2.33
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
2.75 1.41
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Прогнозы на матч Севилья 0:0 Барселона

Исход игры
Севилья
17.6% (26)
Ничья
23% (34)
Барселона
59.5% (88)
Тотал 2.5
Больше
71.53% (103)
Меньше
28.47% (41)
Обе команды забьют
Да
88.89% (128)
Нет
11.11% (16)
Популярный счёт
1:2 Барселона
45.3% (67)
1:1 Ничья
17.6% (26)
2:1 Севилья
12.2% (18)
0:1 Барселона
5.4% (8)
2:2 Ничья
4.7% (7)
1:3 Барселона
2.7% (4)
1:0 Севилья
2.7% (4)
2:3 Барселона
2% (3)
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