По прошествии четверти часа в Севилье равная игра и всего один острый момент у ворот Буну Яссина после удара Месси.

"Севилья" выскочила в стремительную контратаку и заработала первый штрафной в матче.

Жюль Кунде записывает себе в актив первый удар в сторону ворот "Барселоны". получилось неточно, но все же опасно.

Неплохо держит мяч "Севилья" на половине поля "Барселоны". Однако кубковое противостояние предполагает минимальные риски, поэтому спешить завершать атаки или рисковать стороны не спешат.

Еще одна попытка от Месси. На это раз лидер "Барселоны" попытал удачу издали после обыгрыша с Дембеле, но удар получился неточным.

15' "Севилья" больше времени проводит в атаке, вот только ударов у команды Хулена Лопетеги пока - 0.

13' "Севилья" пока видит панацею в разрезных передачах, однако то защитники удачно предугадывают действия соперника, то передачи получаются без адресными.

12' Классную передачу "черпачком" выполнил Гризманн в штрафную площадь на Месси. Аргентинец принял мяч грудью, а вот точно пробить ему помешал вратарь. 0:0 на табло.

11' Дембеле, Месси и Де Йонг пытались обострить игру у ворот Яссина, но передача последнего получилась сильной и неточной.

9' "Севилья" пока делает все, чтобы игроки "Барселоны" хоть чуть-чуть поскучали по мячу. Все попытки гостей перейти в атаку пока безуспешны.

8' Хордан Хоан продемонстрировал свою технику на левом фланге и обыграл сразу двоих оппонентов, но с дальнейшим прохождением "преград" у хавбека "Севильи" возникли проблемы.

6' Эн-Несири нехватило немного скорости, чтобы выскочить один на один с вратарем "каталонцев".

5' Первая попытка провести атаку у "Севильи". Гомес протянул мяч по флангу, отдал в центр, хозяева сделали несколько передач вблизи штрафной "Барсы" и ошиблись при выполнении острой передачии вразрез.

4' За стартовые четыре минуты "Севилья" уже дважды потеряла мяч вблизи своих ворот.

2' "Севилья" попыталась вывести мяч со своей половины поля через короткий пас и наткнулась на серьёзный прессинг, в результате которого Гризманн едва не получил мяч в районе 11-метровой отметки.

1' Все игроки "Барселоны" решили принять участие в стартовом розыгрыше, так что мяч из центрального круга постепенно дошел до Тер Штегена, вернулся в атаку и еще раз к стоперам "Барсы".