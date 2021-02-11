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Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Леванте
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
18
Де
Маркос
Оскар
14
Гарсия
Дани
27
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
34
Карденас
Дани
23
Коке
Хорхе
II
6
Дуарте
Оскар
15
Постиго
Серхио
19
Клерк
Карлос
22
Мелеро
Гонсало
5
Радоя
Неманья
18
Де
Фрутос
Хорхе
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
Атлетик Б
4-4-2
Леванте
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 2 0.67
2. Вильялибре Асьер 1 0.33
3. Уильямс Иньяки 1 0.33
4. Нуньес Унай 1 0.33
5. Муньяин Икер 0 0
6. Иньиго Мартинес 0 0
7. Лекуе Иньиго 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леон Серхио 5 1
2. Моралес Луис 1 (1) 0.2
3. Коке Хорхе II 1 0.2
4. Рохер Марти 1 0.2
5. Малса Микаэль 1 0.2
6. Барди Энис 1 0.2
7. Коке Вегас 1 0.2
8. Giorgi Kochorashvili 1 0.2
9. Антонио Гарсия 0 0
10. Де Фрутос Хорхе 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 1 0
2. Юри Берчиче 1 0
3. Иньиго Мартинес 1 0
4. Гарсия Дани 1 0
5. Весга Микель 1 0
6. Лекуе Иньиго 1 0
7. Йерай Альварес 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Постиго Серхио 1 0
2. Рочина Рубен 1 0
3. Мелеро Гонсало 1 0
4. Барди Энис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Атлетик Б 0 0 0 40% (2) 0 60% (3) 0
 Леванте 0 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б
Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья
Леванте Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте
Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Атлетик Б 2:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:1 Леванте Ла Лига Атлетик Б 3:2 Леванте Примера
Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Леванте Первый дивизион
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Атлетик Б 90.5% (134)
X 9.5% (14)
Леванте 0% (0)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Леванте
1.93
3.85
5.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.60 5.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.93 3.55 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.80 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.75 5.30
  1.74 3.85 5.14

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.06 3.40 1.33 2.55 1.51 1.81 2.01 1.44 2.80 1.31 3.50 1.11 6.80
8.00 1.04 6.85 1.07 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.50
9.50 1.04 7.00 1.05 3.05 1.35 2.35 1.59 1.95 1.85 1.73 1.98 1.36 3.00 1.23 3.70 1.13 6.50 1.07 7.20 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 19.00
3.64 1.31 3.05 1.42 2.73 1.50 2.15 1.76 1.86 2.03 1.66 2.31 1.47 2.81 1.33 3.51 1.12 6.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.82 1.92 1.38 2.90 1.08 6.80
2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.15 1.12 7.00 1.07 8.40
2.90 1.40 1.78 1.90 1.35 3.10 1.09 5.63 1.07 6.71
2.91 1.45 2.39 1.62 1.86 2.03 1.54 2.60 1.39 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.60 1.46 1.65 2.15 1.17 4.70
3.45 1.31 2.32 1.61 1.58 2.38 1.21 4.40 1.17 5.70
3.90 1.25 2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45 1.16 4.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
1.91 1.84
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
4.80 1.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.50 1.25
Где смотреть матч Атлетик Б - Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б - Леванте

Исход игры
Атлетик Б
90.5% (134)
Ничья
9.5% (14)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (81)
Меньше
44.14% (64)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
46.6% (69)
1:0 Атлетик Б
25% (37)
2:0 Атлетик Б
11.5% (17)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:1 Атлетик Б
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:0 Атлетик Б
1.4% (2)
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