19' Желтая карточкаИньиго Мартинес
0:1
26' ГолМелеро Гонсало
31' Желтая карточкаГарсия Рауль
35' Желтая карточкаКоке Хорхе II
1:1
58' ГолИньиго Мартинес
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
26'
31'
35'
54'
58'
1:1
81'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|2
|0.5
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.25
|3.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.25
|4.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.25
|5.
|Нуньес Унай
|1
|0.25
|6.
|Муньяин Икер
|0
|0
|7.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леон Серхио
|5
|0.83
|2.
|Моралес Луис
|1 (1)
|0.17
|3.
|Коке Хорхе II
|1
|0.17
|4.
|Рохер Марти
|1
|0.17
|5.
|Малса Микаэль
|1
|0.17
|6.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.17
|7.
|Барди Энис
|1
|0.17
|8.
|Коке Вегас
|1
|0.17
|9.
|Giorgi Kochorashvili
|1
|0.17
|10.
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
|11.
|Антонио Гарсия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|3.
|Юри Берчиче
|1
|0
|4.
|Гарсия Дани
|1
|0
|5.
|Весга Микель
|1
|0
|6.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|7.
|Йерай Альварес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Постиго Серхио
|1
|0
|2.
|Рочина Рубен
|1
|0
|3.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|4.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|5.
|Барди Энис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|50% (3)
|0
|50% (3)
|0
|Леванте
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =4 -6Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б
Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья
Леванте Последние 20 матчей: +10 =8 -2Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте
Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Леванте Первый дивизион
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Леванте
Исход игры
Атлетик Б
90.5% (134)
Ничья
9.5% (14)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (81)
Меньше
44.14% (64)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
46.6% (69)
1:0 Атлетик Б
25% (37)
2:0 Атлетик Б
11.5% (17)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:1 Атлетик Б
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:0 Атлетик Б
1.4% (2)
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