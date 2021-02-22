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  3. Румыния
УТА Арад
0:0
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
40' Желтая карточка
Тирковеану Андрей
56' Желтая карточка
Илие Флорин
63' Желтая карточка
Войня Альберт
72' Желтая карточка
Онгенда Эрвин
74' Желтая карточка
Исак Дамьян
78' Желтая карточка
Эрико
89' Желтая карточка
Туту Юссеф
90'+4
33
Балауру
Драгош
77
Петелеу
Андрей
21
Эрико
6
Албу
Кристиан
55
Шляков
Евгений
8
Антал
Ливиу
98
Исак
Дамьян
5
Воробьев
Модест
86
Русу
Денис
9
Роджер
VII
88
Хора
Иоан
13
Ганкич
Гидает
47
Браун
Кристофер
6
Киндриш
Андрей
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
8
Родригес
Хонатан
II
10
Онгенда
Эрвин
9
Аль-Мавас
Махмуд
21
Кроитору
Дэвид
7
Кейта
Амиду
УТА Арад
Ботошани

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрико 4 0.17
2. Морар Влад 3 0.13
3. Хора Иоан 3 (1) 0.13
4. Рус Чиприан 2 0.08
5. Роджер VII 2 0.08
6. Бухэчяну Валентин 2 0.08
7. Русу Денис 2 0.08
8. Антал Ливиу 1 0.04
9. Урсу Октавиан 1 0.04
10. Албу Кристиан 1 0.04
11. Бустеа Кристиан 1 0.04
12. Воробьев Модест 0 0
13. Румбуллаку Симон 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта Амиду 13 (5) 0.54
2. Аль-Мавас Махмуд 3 0.13
3. Фили Реалдо 3 0.13
4. Роман Михай 2 0.08
5. Дуганджич Марко 2 0.08
6. Офусу Риги 2 0.08
7. Киндриш Андрей 2 0.08
8. Флореску Эдуард 2 (1) 0.08
9. Онгенда Эрвин 1 0.04
10. Папа Энрико 1 0.04
11. Тирковеану Андрей 1 0.04
12. Харуц Денис 1 0.04
13. Чимпану Джордже 1 0.04
14. Патаке Андрей 0 0
15. Цигэнашу Александр 0 0
16. Родригес Хонатан II 0 0
17. Хольцманн Марсель 0 0
18. Камара Секу 0 0
19. Туту Юссеф 0 0

Карточки

УТА Арад
# Игрок      
1. Бенга Александру 4 2
2. Эрико 7 0
3. Рошу Нелуц 4 1
4. Хора Иоан 5 0
5. Рус Чиприан 5 0
6. Исак Дамьян 5 0
7. Бустеа Кристиан 3 1
8. Мелинте Кристиан 4 0
9. Морар Влад 4 0
10. Воробьев Модест 4 0
11. Румбуллаку Симон 4 0
12. Бухэчяну Валентин 3 0
13. Антал Ливиу 2 0
14. Илие Флорин 2 0
15. Албу Кристиан 2 0
16. Микулеску Давид 2 0
17. Русу Денис 1 0
18. Ионице Александру 1 0
19. Шляков Евгений 1 0
20. Урсу Октавиан 1 0
21. Якоб Флорин 1 0
22. Томозей Мариус 1 0
23. Роджер VII 1 0
24. Тескан Драгош 1 0
25. Ороиан Александру 1 0
26. Войня Альберт 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 7 1
2. Шерони Алин 6 1
3. Онгенда Эрвин 5 1
4. Киндриш Андрей 4 1
5. Роман Михай 4 0
6. Тирковеану Андрей 4 0
7. Флореску Эдуард 4 0
8. Кейта Амиду 3 0
9. Харуц Денис 3 0
10. Каскини Баутиста 1 1
11. Моэску Адриан 1 1
12. Туту Юссеф 2 0
13. Асковски Стефан 2 0
14. Ганкич Гидает 2 0
15. Цигэнашу Александр 1 0
16. Дуганджич Марко 1 0
17. Пап Эдуард 1 0
18. Аль-Мавас Махмуд 1 0
19. Папа Энрико 1 0
20. Чимпану Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
УТА Арад 13.64% (3) 9.09% (2) 13.64% (3) 13.64% (3) 27.27% (6) 22.73% (5)
 Ботошани 6.06% (2) 21.21% (7) 24.24% (8) 12.12% (4) 18.18% (6) 18.18% (6)

Предыдущие игры

УТА Арад Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад УТА Арад 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 0:3 УТА Арад УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест
Политехника Яссы 1:2 УТА Арад УТА Арад 1:2 Арджеш Волунтари 0:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца УТА Арад 0:6 Астра Сепси 3:0 УТА Арад УТА Арад 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 УТА Арад ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:3 УТА Арад УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад УТА Арад 2:3 Политехника Яссы
Ботошани Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ботошани 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт
Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени

Последние игры между собой

УТА Арад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ботошани: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ботошани 2:3 УТА Арад Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 24 16 3 5 49 - 21 51
2. ЧФР Клуж Заявка 24 15 6 3 31 - 12 51
3. Университатя Крайова Заявка 24 13 8 3 28 - 13 47
4. Ботошани Заявка 24 10 7 7 35 - 29 37
5. Сепси Заявка 24 8 13 3 37 - 24 37
6. Академика Клинчени Заявка 24 8 11 5 22 - 20 35
7. Арджеш Заявка 24 7 9 8 24 - 28 30
8. УТА Арад Заявка 24 7 9 8 22 - 31 30
9. Киндия Тырговиште Заявка 24 7 8 9 20 - 22 29
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 24 8 4 12 29 - 35 28
11. Астра Заявка 24 7 7 10 33 - 36 28
12. Динамо Бухарест Заявка 24 7 5 12 23 - 28 26
13. Вииторул Констанца Заявка 22 4 10 8 27 - 32 22
14. Германнштадт Заявка 24 4 10 10 22 - 33 22
15. Волунтари Заявка 24 5 6 13 26 - 37 21
16. Политехника Яссы Заявка 22 4 4 14 24 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 12 10 1 1 31 - 7 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 6 3 3 12 - 8 21
3. ЧФР Клуж Заявка 12 5 5 2 12 - 7 20
4. Ботошани Заявка 12 5 4 3 17 - 10 19
5. Академика Клинчени Заявка 12 5 4 3 10 - 9 19
6. Сепси Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 5 2 5 14 - 15 17
8. Вииторул Констанца Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
9. Арджеш Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
10. Динамо Бухарест Заявка 12 3 4 5 12 - 11 13
11. Астра Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
12. Киндия Тырговиште Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
13. Германнштадт Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
14. Волунтари Заявка 12 3 2 7 14 - 18 11
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
16. УТА Арад Заявка 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 12 10 1 1 19 - 5 31
2. Университатя Крайова Заявка 12 7 5 0 16 - 5 26
3. УТА Арад Заявка 12 6 4 2 15 - 13 22
4. ФКСБ Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
5. Сепси Заявка 12 4 7 1 18 - 12 19
6. Ботошани Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
7. Киндия Тырговиште Заявка 12 4 4 4 7 - 5 16
8. Арджеш Заявка 12 4 4 4 12 - 14 16
9. Академика Клинчени Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
10. Астра Заявка 12 4 3 5 18 - 20 15
11. Динамо Бухарест Заявка 12 4 1 7 11 - 17 13
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 3 2 7 15 - 20 11
13. Волунтари Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
14. Германнштадт Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
16. Вииторул Констанца Заявка 11 1 5 5 8 - 13 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 13.00 1.14 8.50
Бонус: 10 000 ₽ 3.40 3.05 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.38 2.06
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 1.07 10.00
  6.34 1.51 4.19

Самый высокий коэффициент на матч «УТА Арад» – «Ботошани» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «УТА Арад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботошани» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «УТА Арад» – «Ботошани», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 2.80 1.40 2.10 1.69 1.59 2.26 1.21 4.10 1.06 7.80
7.50 1.05 6.10 1.09 2.73 1.42 2.08 1.73 1.64 2.36 1.28 3.56 1.20 4.30 1.05 7.70 1.03 8.60
1.08 7.00 1.28 3.45 1.15 5.00 1.15 5.00 1.79 2.02 1.10 6.25 1.12 5.55 1.09 6.50 1.06 7.80 1.05 8.50 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 20.00
1.62 2.36 1.36 3.19 1.90 1.97 1.55 2.51 1.39 3.06 1.65 2.30 1.40 3.04 1.62 2.35 1.48 2.71 1.47 2.80 1.22 4.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.47 1.50 1.63 2.19 1.31 3.25 1.06 8.00
2.58 1.49 1.68 2.16 1.33 3.26
1.57 2.31 1.10 6.25 1.05 8.50 1.08 7.20 1.05 8.50
1.42 2.90 1.23 4.21 1.43 2.87 1.28 3.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40 1.13 5.60
3.26 1.33 2.16 1.68 1.51 2.52
2.17 1.64 1.51 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.85 1.24
3.80 1.23
Где смотреть матч УТА Арад 0:0 Ботошани онлайн

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