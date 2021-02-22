УТА Арад
0:0
Конец матча
Стадион: Arena Francisc Neuman
Ботошани
40' Желтая карточкаТирковеану Андрей
56' Желтая карточкаИлие Флорин
63' Желтая карточкаВойня Альберт
72' Желтая карточкаОнгенда Эрвин
74' Желтая карточкаИсак Дамьян
78' Желтая карточкаЭрико
89' Желтая карточкаТуту Юссеф
21
Эрико
98
Исак
Дамьян
86
Русу
Денис
88
Хора
Иоан
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
86 Русу ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Хора ИоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рошу НелуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Рус ЧиприанНападающий
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Туту ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
56'
63'
72'
74'
78'
89'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрико
|4
|0.17
|2.
|Морар Влад
|3
|0.13
|3.
|Хора Иоан
|3 (1)
|0.13
|4.
|Рус Чиприан
|2
|0.08
|5.
|Роджер VII
|2
|0.08
|6.
|Бухэчяну Валентин
|2
|0.08
|7.
|Русу Денис
|2
|0.08
|8.
|Антал Ливиу
|1
|0.04
|9.
|Урсу Октавиан
|1
|0.04
|10.
|Албу Кристиан
|1
|0.04
|11.
|Бустеа Кристиан
|1
|0.04
|12.
|Воробьев Модест
|0
|0
|13.
|Румбуллаку Симон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта Амиду
|13 (5)
|0.54
|2.
|Аль-Мавас Махмуд
|3
|0.13
|3.
|Фили Реалдо
|3
|0.13
|4.
|Роман Михай
|2
|0.08
|5.
|Дуганджич Марко
|2
|0.08
|6.
|Офусу Риги
|2
|0.08
|7.
|Киндриш Андрей
|2
|0.08
|8.
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.08
|9.
|Онгенда Эрвин
|1
|0.04
|10.
|Папа Энрико
|1
|0.04
|11.
|Тирковеану Андрей
|1
|0.04
|12.
|Харуц Денис
|1
|0.04
|13.
|Чимпану Джордже
|1
|0.04
|14.
|Патаке Андрей
|0
|0
|15.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|16.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|17.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|18.
|Камара Секу
|0
|0
|19.
|Туту Юссеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенга Александру
|4
|2
|2.
|Эрико
|7
|0
|3.
|Рошу Нелуц
|4
|1
|4.
|Хора Иоан
|5
|0
|5.
|Рус Чиприан
|5
|0
|6.
|Исак Дамьян
|5
|0
|7.
|Бустеа Кристиан
|3
|1
|8.
|Мелинте Кристиан
|4
|0
|9.
|Морар Влад
|4
|0
|10.
|Воробьев Модест
|4
|0
|11.
|Румбуллаку Симон
|4
|0
|12.
|Бухэчяну Валентин
|3
|0
|13.
|Антал Ливиу
|2
|0
|14.
|Илие Флорин
|2
|0
|15.
|Албу Кристиан
|2
|0
|16.
|Микулеску Давид
|2
|0
|17.
|Русу Денис
|1
|0
|18.
|Ионице Александру
|1
|0
|19.
|Шляков Евгений
|1
|0
|20.
|Урсу Октавиан
|1
|0
|21.
|Якоб Флорин
|1
|0
|22.
|Томозей Мариус
|1
|0
|23.
|Роджер VII
|1
|0
|24.
|Тескан Драгош
|1
|0
|25.
|Ороиан Александру
|1
|0
|26.
|Войня Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|7
|1
|2.
|Шерони Алин
|6
|1
|3.
|Онгенда Эрвин
|5
|1
|4.
|Киндриш Андрей
|4
|1
|5.
|Роман Михай
|4
|0
|6.
|Тирковеану Андрей
|4
|0
|7.
|Флореску Эдуард
|4
|0
|8.
|Кейта Амиду
|3
|0
|9.
|Харуц Денис
|3
|0
|10.
|Каскини Баутиста
|1
|1
|11.
|Моэску Адриан
|1
|1
|12.
|Туту Юссеф
|2
|0
|13.
|Асковски Стефан
|2
|0
|14.
|Ганкич Гидает
|2
|0
|15.
|Цигэнашу Александр
|1
|0
|16.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|17.
|Пап Эдуард
|1
|0
|18.
|Аль-Мавас Махмуд
|1
|0
|19.
|Папа Энрико
|1
|0
|20.
|Чимпану Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|УТА Арад
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
|Ботошани
|6.06% (2)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
УТА Арад Последние 20 матчей: +7 =5 -8Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад УТА Арад 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 0:3 УТА Арад УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест
Политехника Яссы 1:2 УТА Арад УТА Арад 1:2 Арджеш Волунтари 0:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца УТА Арад 0:6 Астра Сепси 3:0 УТА Арад УТА Арад 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 УТА Арад ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:3 УТА Арад УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад УТА Арад 2:3 Политехника Яссы
Ботошани Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ботошани 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт
Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Академика Клинчени
Последние игры между собой
УТА Арад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ботошани: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 21
|51
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|31 - 12
|51
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|28 - 13
|47
|4.
|Ботошани
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 29
|37
|5.
|Сепси
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|37 - 24
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|24
|8
|11
|5
|22 - 20
|35
|7.
|Арджеш
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 28
|30
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 31
|30
|9.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|20 - 22
|29
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|29 - 35
|28
|11.
|Астра
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|33 - 36
|28
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 28
|26
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 32
|22
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|22 - 33
|22
|15.
|Волунтари
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 37
|21
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|24 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 7
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 7
|20
|4.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|8.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|9.
|Арджеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 11
|13
|11.
|Астра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 18
|11
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|19 - 5
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|16 - 5
|26
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 13
|22
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|18 - 12
|19
|6.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|7 - 5
|16
|8.
|Арджеш
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|10.
|Астра
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 20
|15
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|13.
|Волунтари
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|16.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
Победитель
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