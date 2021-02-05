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Барселона
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.5
2. Альба Жорди 2 0.5
3. Де Йонг Френки 2 0.5
4. Месси Лионель 1 0.25
5. Брайтвайт Мартин 1 0.25
6. Дембеле Усман 1 0.25
7. Гонсалес Педро 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 0.5
2. Ракитич Иван 2 0.33
3. Окампос Лукас 2 0.33
4. Оскар Родригес 2 0.33
5. Кунде Жюль 1 0.17
6. Хордан Хоан 1 (1) 0.17
7. Торрес Оливер 0 0
8. Сусо Хесус 0 0
9. Акунья Маркос 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Альба Жорди 2 0
2. Месси Лионель 1 0
3. Брайтвайт Мартин 1 0
4. Дембеле Усман 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Видаль Алеш 2 0
2. Эскудеро Серхио 1 0
3. Акунья Маркос 1 0
4. Мунир Эль-Хаддади 1 0
5. Хордан Хоан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Барселона 0 0 0 0 11.11% (1) 33.33% (3) 55.56% (5)
 Севилья 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ
Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска
Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья

Последние игры между собой

Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Севилья 0:2 Барселона Ла Лига Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:0 Барселона Ла Лига
Барселона 4:0 Севилья Ла Лига Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Барселона 88.2% (30)
    X 5.9% (2)
    Севилья 5.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Севилья
    1.61
    4.65
    6.15
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.58 4.60 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.65 6.15
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.50 5.20
      1.57 4.35 5.78

    Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.25 1.00 4.40 1.16 3.62 1.25 2.28 1.60 1.82 1.99 1.59 2.68 1.27 3.76 1.19 4.45 1.06 7.50 1.04 7.80
    16.50 0.00 11.00 1.02 4.50 1.18 3.75 1.27 2.35 1.64 2.10 1.79 1.84 2.03 1.72 2.12 1.52 2.55 1.27 3.80 1.21 4.50 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 13.50
    4.85 1.20 2.79 1.47 2.30 1.65 2.06 1.82 1.81 2.06 1.63 2.35 1.51 2.62 1.20 4.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.48 1.54 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.25
    2.33 1.60 1.57 2.41 1.21 4.40
    3.10 1.40 2.46 1.58 1.86 2.02 1.59 2.43 1.41 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
    3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Барселона - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Севилья

    Исход игры
    Барселона
    88.2% (30)
    Ничья
    5.9% (2)
    Севилья
    5.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.13% (25)
    Меньше
    21.88% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    78.13% (25)
    Нет
    21.88% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    50% (17)
    2:0 Барселона
    14.7% (5)
    3:1 Барселона
    11.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
    3:0 Барселона
    5.9% (2)
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