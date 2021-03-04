Леванте
1:1
Доп. время (1 тайм)
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Атлетик Б
1:0
17' ГолРохер Марти
28' Желтая карточкаДуарте Оскар
1:1
30' ПенальтиГарсия Рауль
42' Желтая карточкаНуньес Унай
55' Желтая карточкаЛопес Унаи
76' Желтая карточкаРочина Рубен
14
Везу
Рубен
16
Рочина
Рубен
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Клерк КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
1:0
28'
30'
1:1
42'
46'
55'
76'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леон Серхио
|5
|0.71
|2.
|Рохер Марти
|2
|0.29
|3.
|Моралес Луис
|1 (1)
|0.14
|4.
|Коке Хорхе II
|1
|0.14
|5.
|Малса Микаэль
|1
|0.14
|6.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.14
|7.
|Барди Энис
|1
|0.14
|8.
|Коке Вегас
|1
|0.14
|9.
|Кочорашвили Георгий
|1
|0.14
|10.
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
|11.
|Рочина Рубен
|0
|0
|12.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|3 (1)
|0.6
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.2
|3.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.2
|4.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.2
|5.
|Нуньес Унай
|1
|0.2
|6.
|Муньяин Икер
|0
|0
|7.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рочина Рубен
|2
|0
|2.
|Постиго Серхио
|1
|0
|3.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|4.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|5.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|6.
|Барди Энис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|3.
|Юри Берчиче
|1
|0
|4.
|Гарсия Дани
|1
|0
|5.
|Лопес Унаи
|1
|0
|6.
|Весга Микель
|1
|0
|7.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|8.
|Йерай Альварес
|1
|0
|9.
|Нуньес Унай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Леванте
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|50% (3)
|0
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна
Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал
Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетик Б 2:1 Леванте Ла Лига Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера
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Тотал
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Леванте
23.2% (36)