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  3. Испания
Леванте
1:1
Доп. время (1 тайм)

Стадион:
Атлетик Б
0'
1:0
17' Гол
Рохер Марти
28' Желтая карточка
Дуарте Оскар
1:1
30' Пенальти
Гарсия Рауль
42' Желтая карточка
Нуньес Унай
55' Желтая карточка
Лопес Унаи
76' Желтая карточка
Рочина Рубен
99'
13
Айтор
Фернандес
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
4
Робер
Пьер
20
Мирамон
Хорхе
16
Рочина
Рубен
12
Малса
Микаэль
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
12
Беренгер
Алекс
8
Лопес
Унаи
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
Леванте
3-4-2-1
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

17'
Рохер Марти
(Рочина Рубен)
1:0
28'
Дуарте Оскар
 
30'
1:1
Гарсия Рауль
42'
 
Нуньес Унай
46'
Барди Энис
Робер Пьер
 
55'
 
Лопес Унаи
76'
Рочина Рубен
 
85'
Сон
Малса Микаэль
 
85'
Вукчевич Никола
Рочина Рубен
 
90'
Леон Серхио
Моралес Луис
 
91'
Гомес Даниэль
Рохер Марти
 
97'
 
Вильялибре Асьер
Гарсия Рауль
97'
 
Гарсия Дани
Весга Микель

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леон Серхио 5 0.71
2. Рохер Марти 2 0.29
3. Моралес Луис 1 (1) 0.14
4. Коке Хорхе II 1 0.14
5. Малса Микаэль 1 0.14
6. Мелеро Гонсало 1 0.14
7. Барди Энис 1 0.14
8. Коке Вегас 1 0.14
9. Кочорашвили Георгий 1 0.14
10. Де Фрутос Хорхе 0 0
11. Рочина Рубен 0 0
12. Антонио Гарсия 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 3 (1) 0.6
2. Иньиго Мартинес 1 0.2
3. Вильялибре Асьер 1 0.2
4. Уильямс Иньяки 1 0.2
5. Нуньес Унай 1 0.2
6. Муньяин Икер 0 0
7. Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Рочина Рубен 2 0
2. Постиго Серхио 1 0
3. Дуарте Оскар 1 0
4. Коке Хорхе II 1 0
5. Мелеро Гонсало 1 0
6. Барди Энис 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 2 0
2. Иньиго Мартинес 2 0
3. Юри Берчиче 1 0
4. Гарсия Дани 1 0
5. Лопес Унаи 1 0
6. Весга Микель 1 0
7. Лекуе Иньиго 1 0
8. Йерай Альварес 1 0
9. Нуньес Унай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Леванте 0 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 7.69% (1)
 Атлетик Б 0 0 0 50% (3) 0 50% (3) 0

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна
Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал
Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Леванте 1:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:1 Леванте Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:2 Атлетик Б Ла Лига
Атлетик Б 2:1 Леванте Ла Лига Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера
  • Дополнительное время
  • Опасный момент
    101'
    Вышедший на замену Вильялибре каким-то чудом продавил защитника, дотянул мяч до вратарской, но точно пробить не сумел - угловой.
  • 100'
    Уильямс выполнил очередную неточную навесную передачу. Получателем в который раз выступил Фернандес. 
  • 99'
    Складывается впечатление, что команды уже ждут серию послематчевых пенальти.
  • Замена
    97'
    Первые замены у "Атлетика" на 7-й минуте дополнительного времени. Гарсию заменил Асьер Вильялибре. А Весгу - Дани Гарсия.
     
  • 95'
    Хорхе Де Фрутос сегодня главная жертва в составе "Леванте". По ногам футболиста не бил, наверное, только вратарь "Атлетика".

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  • 94'
    Как и в концовке второго тайма инициативой владеет "Атлетик".
  • Опасный момент
    93'
    Рауль Гарсия ворвался в штрафную с правого фланга, но угол был слишком острый, а поддержки не нашлось, так что форвард решился на удар и промахнулся.
  • Замена
    92'
    Пятая замена у хозяев поля.
    Рохер уступил позицию Даниэлю Гомесу.

    "Атлетик" продолжает играть стартовой 11-й. Универсальные солдаты.
  • Свисток
    91'
    Стартовала первая 15-минутка дополнительного времени кубкового противостояния. Третий раз в матче мяч в центральном круге разыграли футболисты "Леванте"
  • Второй тайм
  • Перерыв
    Завершилось основное время второго полуфинального матча Кубка Короля в паре "Леванте" - "Атлетик". Как и вчера во встрече "Барселоны" и "Севильи" мы станем свидетелями дополнительного времени.
  • Фол, нарушение
    90'
    Последняя возможность "Леванте" забить - штрафной в нескольких метрах от "прямоугольника". Клерк несколько раз поцеловал мяч и готовится к подаче.
  • 90'
    Марти нарушил правила в нападении и теряет драгоценное время своей команды на разговоры с арбитром.
  • Судья
    90'
    5 минут компенсировал ко второму тайму арбитр.
  • Замена
    90'
    Четвёртая замена у хозяев. Серхио Леон отправил отдыхать Моралеса.
  • 89'
    Сон пытался сделать передачу "сквозь" защитника, но оказалось, что это невозможно - аут для "Леванте" вблизи штрафной.
  • 88'
    Две минуты основного времени осталось сыграть командам. "Атлетик" вернулся к длинным забросам, а "Леванте" занят перестройкой после замен и пока не заморачивается содержательным футболом.
  • 87'
    Главный тренер "Атлетика" пока играет без замен. Видимо, считает, что дополнительного времени командам не избежать уже.
  • Замена
    85'
    Замены у "Леванте". 

    Рочина и Малса уступили место на поле Николе Вукчевичу и Сону.
  • 84'
    "Атлетик" острее и свежее выглядит на последних минутах и именно гости сейчас имеют больше шансов, чтобы вырвать победу.
  • 83'
    Рочина мог заработать для "Леванте" опасный штрафной, но Рохер решил продолжать играть, подхватил мяч и издали пальнул в нескольких метрах от ворот. Партнеры не поняли хитрый замысел форварда.
  • Опасный момент
    82'
    Пенальти не будет. "Атлетик" продолжает атаковать и Фернандес спасает команду после удара с острого угла Беренгера.
  • 81'
    А теперь уже "Атлетик" просит 11-метровый. Уильямс выполнил подачу слева и, как ему показалось, попал в руку Мирамону.
  • Угловой
    80'
    Угловой заработал "Леванте". И Де Фрутос пытался заработать пенальти, но упал слишком "красиво", так что арбитр попросил подниматься "театрала".
  • 79'
    Моралес решил в "слепую" выполнить подачу в штрафную с левого фланга и не нашёл там даже защитников "Атлетика".
  • Угловой
    78'
    Дуарте выбил мяч на угловой. "Атлетик" выполнил подачу в штрафную, а Гарсия, уже по традиции, головой пробил слабо и неточно.
  • Желтая карточка
    77'
    Рочина фолит вблизи своих ворот и получает четвёртое предупреждение в матче. Пострадал Уильямс. 
  • Опасный момент
    76'
    Фернандес грубо ошибся при выходе из ворот и Беренгер едва не отправил мяч в сетку ударом затылка. Но чуть-чуть промахнулся.
  • 74'
    На протяжении последних 10 минут всё чаще случаются атаки, которые завершаются передачами назад аж вратарю. Понимаю, что команды боятся рисковать, но не до такой же степени?!
  • 72'
    Арбитр делает замечание Муньяину за то, что тот вернулся в игру без разрешения. И проводит игроку "Атлетика" быстрый обзор правил футбола.
  • 71'
    Муньяин обыграл защитника на углу вратарской, но вместо удара по воротам, подскользнулся и упал на газон. Комичное падение, вот только теперь игроку "Атлетика" необходима помощь врачей - у нас пауза в игре.
  • 70'
    Команды переходят в режим ожидания - контролируют мяч и пытаются не рисковать, разыгрывая до верного. 
  • 69'
    После прострела справа Моралеса за мяч едва не зацепился Марти, но защитник оперативно среагировал на отскок "снаряда" от груди форварда и сыграл на "вынос".
  • 67'
    В качестве подтверждения моих слов Барди покрутил позвонки защитникам в центре поля, но стремительному выходу в атаку предпочёл неспешный розыгрыш назад. И партнерры своего поддержали.
  • 66'
    Это первый острый момент на две команды в первом тайме. Соперники заиграли более аккуратно - цена ошибки слишком велика.
  • Опасный момент
    65'
    Уильямс после передачи Рауля Гарсии упустил блестящую возможность вывести свою команду вперёд. Удар форварда из убойной позиции оказался неточным.
  • 63'
    В аналогичном стиле пытались провести атаку и гости. Моралес не рассчитал скорость Де Фрутоса и, так вышло, что отдал передачу защитнику "Атлетика".
  • 62'
    После затяжной атаки "львов" Уильямс за счёт длины ног оббежал защитника и едва не опередил на мяче Фернандеса. Но для "Леванте" всё обоошлось.
  • 61'
    Во втором тайме "Леванте" владеет подавляющим преимуществом. Но пока "жабы" не материализуют свой игровой перевес в моменты у ворот Унай.
  • 60'
    Первый фол за долгое время от игроков "Леванте". В нападении ошибся Рохер и съездил по ногам Нуньесу.
  • 58'
    Подачу в штрафную площадь в исполнении Рочины нейтрализовали защитники гостевой команды.
  • Фол, нарушение
    57'
    Третий кряду штрафной в сторону ворот "Атлетика". Получивший только что жёлтую Лопес выполнил хоккейную блокировку против Де Фрутеса.
  • 56'
    Марселино выбрал не хитрый план на второй тайм. Во-первых, часто фолить и сбивать темп "Леванте". Во-вторых, действовать на контратаках в расчёте на талант Гарсии.
  • Желтая карточка
    55'
    А вот и третья жёлтая карточка. Унаи Лопес из "Атлетика" заработал предупреждение за свои эмоции.
  • 54'
    Неплохая подача слева в исполнении вингера "Атлетика" завершилась плохим ударом с района 11-метровой отметки Гарсии. Мяч полетел высоко над перекладиной.
  • 53'
    Теперь уже Уильямс и Мирамон лежат на газоне. Кубковый матч получается жёстким, но не грубым. Пока.
  • 52'
    Игра возобновилась, команды в равных составах. "Леванте" пытался провести позиционную атаку, но ошибся при передаче, так что теперь отвечать будет "Атлетик".
  • 51'
    Агрессивно пошёл в отбор Мирамон - помощь требуется сразу двоим игрокам Де Фрутосу и Берчиче.
  • 49'
    "Атлетик" попытался обострить игру у ворот Фернандеса, но передача справа оказалась без получателя.
  • 48'
    Первую атаку "Леванте" во втором тайме разогнал Мирамон, но гости сумели отбиться и вернуть мяч аж Фернандесу - вратарю.
  • Угловой
    47'
    Подача углового в исполнении "львов" продолжилась выстрелом из-за пределов штрафной площади Лопеса, сэйвом Фернандеса и завершилась ещё одним угловым.
  • Замена
    46'
    Первую замену в матче проводит "Леванте".
    Энис Барди заменил Пьера Робера.
  • Второй тайм начался
    46'
    Впереди ещё как минимум один тайм противостояния "Леванте" и "Атлетика". В центре поля мяч разыграли гости - поехали.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Уводит Карлос Гранде команды на перерыв. После первого тайма счёт во втором полуфинальном матче "Леванте" - "Атлетик" - 1:1.
  • 44'
    Последние минуты первого тайма с мячом проводят хозяева. С задачей "минимум" они уже справились - забили. А вот пропущенный гол серьёзно испортил плану Пако Лопеса на первую 45-минутку.
  • Штанга
    43'
    Альварес едва не вывел хозяев вперёд. После прострельной передачи слева Мирамона мяч от ноги защитника "Атлетика" врезался в штангу.
  • Желтая карточка
    42'
    1:1 у нас и по жёлтым карточкам. Нуньес грубо сыграл против Моралеса.
  • 40'
    Арбитр Карлос Гранде, похоже, пытается снизить градус противостояния и дал пару свистков за сомнительные нарушения со стороны обеих команд.
  • 39'
    Обе команды через короткий пас выводят мяч из своей "зоны", что рано или поздно может привести к ошибке и голевой возможности для соперника.
  • 38'
    Каждая навесная подача футболистов команды Марселино рассчитана на скорость Гарсии. Но пока форварду тяжело цепляться за мяч.
  • 36'
    "Атлетик" перешёл в атаку левым флангом и после навесной передачи на дальнюю штангу едва не добрался до мяча Муньяин.
  • 35'
    Хозяева пытаются взвинтить темп и завладеть инициативой в заключительной 10-минутке. Активный отрезок проводит Карлос Клерк.
  • Опасный момент
    34'
    Шикарный момент упустил "Леванте". Хорхе Де Фрутос пробил из-под ноги защитника после прострельной передачи слева Рохера Марти. Мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
  • 33'
    После второго гола мяч не держится у команд - много верховых дуэлей, падений и ошибок. 
  • 32'
    Повышается градус противостояния. Каждое столкновение сопровождается криками и разговорами с арбитром.
  • 31'
    Не знаем, как закончится сегодняшний матч, но популярный в паре счёт 1:1 пока повторяется. Следующий гол лишит нас возможности экстра-тайма.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАУЛЬ ГАРСИЯ! 1:1!

    Рауль Гарсия подошёл к "точке" и переиграл Айтора Фернандеса ударом в верхний угол ворот.
  • Желтая карточка
    29'
    Центральный защитник Оскар Дуарте из "Леванте" сфолил в своей штрафной и получил жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    28'
    Пенальти назначает Карлос Дель Серро Гранде в ворота "Леванте"..
  • 26'
    Просит успокоится свою команду Пако Лопес и не спешить с ударами по воротам, а больше контролировать мяч.
  • Опасный момент
    25'
    Моралес после "стеночки" на линии штрафной площади с Де Фрутосом в касание выполнил обводящий удар, но мяч миновал и вратаря, и дальнюю штангу.
  • Опасный момент
    24'
    Продолжают атаковать "львы" и после подачи справа головой без сопротивления пробил Икер Муньяин. Удар получился сильный, но немного не точный.
  • 23'
    Перспективную атаку гостей сорвал Рочина, который выскочил из-за спины Гарсии и отобрал у того мяч.
  • 22'
    Дважды грубо сыграли игроки "Атлетика" против нападающих "Леванте". Арбитр назначает штрафной удар, но пока не показывает карточки.
  • 21'
    Айтор Фернандес вступает в игру после навесной мягкой подачи во вратарскую. Гарсия по-джентельменски не стал бороться в "воздухе" с вратарём, чтобы избежать возможной травмы для того.
  • 20'
    Мирамон пытался пройти всю оборону гостей по правому флангу, но лишился мяча после встречи с четвертым защитником.
  • 19'
    "Жабы" не желают расставаться с мячом и продолжают контролировать игру. Правда, пока хозяева держат мяч на своей половине поля - не позволяют гостям соорудить быстрый ответ.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОХЕР МАРТИ! 1:0!

    "Леванте" удается результативная атака. Рохер Марти получил мяч в районе вратарской слева от Рочины, развернулся и со второй попытки пробил мимо вратаря точно в цель.
  • Фол, нарушение
    16'
    Еще одна подача со штрафного в исполнении Муньяина оказалась крайне неточной - мяч пролетел далеко от ворот и высоко над головами всех игроков в штрафной площади.
  • 14'
    "Атлетик" очень высоко встречает соперника. Во время вбрасывания мяча из-за боковой возле углового флажка защитники "Леванте" пребывали в окружении сразу четырех игроков "Атлетика".
  • 13'
    Скользкий газон, похоже, в Валенсии. Футболисты обеих команд регулярно оказываются на газоне.
  • Фол, нарушение
    12'
    Теперь шанс обострить со штрафного у "Леванте". Подачу Мирамона вкулаком выбил Симон Унай. С мячом снова "Атлетик".
  • 11'
    Команды обмениваются острыми выпадами и пока играют на равных.
  • Фол, нарушение
    10'
    Опасный штрафной удар заработал "Атлетик". После подачи мяч достался Гарсие, тот сделал скидку головой, но лайнсмен зафиксировал у форварда положение вне игры. 
  • Опасный момент
    8'
    Хорхе Де Фруто пытался пяткой замкнуть прострельную передачу справа, но удар получился слабым.
  • 7'
    Правым флангом пока чаще атакуют гости. Хозяева, в свою очередь, также разгоняют атаки по правой "бровке".
  • 6'
    "Атлетик" высоко встречает своего оппонента и не стесняется прибегать к мелким нарушениям, сбивая темп атак "Леванте".
  • Опасный момент
    5'
    Мяч перешёл к "Атлетику". Гости сделали несколько передач в районе центрального круга, а после нашли в штрафной Гарсию, который бил слёта, но промахнулся.
  • 4'
    В дебюте именно игроки "Леванте" больше контролируют мяч и даже пытались нанести первый удар. После навеса справа нападающий гостей бил ударом "скорпиона", но лишь зажёг свечу в штрафной.
  • 3'
    В атаку идёт "Леванте". Хозяевам необходимо забивать, иначе сегодня они прекратят борьбу в Кубке Короля.

    Первая атака вышла "комом". Подопечные Пако Лопеса потеряли мяч в середине поля и сфолили. 
  • 2'
    Две предыдущих встречи сегодняшних оппонентов завершились идентично со счетом 1:1. Если эта серия продлится до трёх матчей, то мы станем свидетелями дополнительного времени, а быть может и серии пенальти.
  • Первый тайм начался
    1'
    Карлос Дель Серро Гранде даёт стартовый свисток. С центра поля начинает "Леванте". Желаем удачи поклонникам обеих команд, а победит пусть тот – кто больше забьет. Так будет справедливо.
  • До матча
  • Представляем бригаду арбитров

    Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде
    1-й ассистент: Хуан Карлос Юсте Хименес
    2-й ассистент: Гонсало Гарсия
    4-й арбитр: Педро Муньос
  • Поклонников футбола высшей европейской пробы приветствует спортивный портал LiveResult.Ru! Сегодня мы узнаем имя финалиста Кубка Испании в паре «Леванте» – «Атлетик» Бильбао. Первый матч завершился ничьей 1:1.

    Вместе с вами болеть за зрелищный футбол и вести текстовую трансляцию будет Александр Костюк.
    • Прогнозы 155
    Леванте 23.2% (36)
    X 35.5% (55)
    Атлетик Б 41.3% (64)
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    3.65
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.80 3.62 2.09
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 3.65 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 1.53 4.20
  5.07 1.81 3.31

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.04 4.40 1.21 2.80 1.44 2.07 1.88 1.58 2.38 1.33 3.34 1.19 4.74 1.08 7.90
10.25 1.01 9.00 1.04 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.98 1.45 2.75 1.28 3.50 1.10 5.95 1.08 6.25 1.00 11.00
8.40 1.07 6.50 1.11 2.85 1.42 2.15 1.70 2.14 1.83 2.70 1.45 1.72 2.20 1.12 6.10 1.07 8.40 1.25 6.80 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 7.20 0.00 19.00
3.47 1.32 3.03 1.41 2.56 1.54 2.04 1.83 2.16 1.74 1.81 2.05 1.46 2.80 1.32 3.44 1.66 2.28 1.45 2.81 1.43 2.91 1.10 7.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.45 1.55 1.55 2.45 1.26 3.84 1.09 7.10
3.15 1.36 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
2.20 1.66 1.42 2.85 1.22 4.20 1.13 6.06 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
2.82 1.46 2.31 1.65 1.80 2.09 1.50 2.68 1.94 1.93 1.59 2.41 1.25 4.00 1.26 3.91 1.14 6.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.84 1.96 1.41 2.91 1.18 4.88
3.85 1.26 2.59 1.50 1.66 2.22 1.22 4.25 1.17 5.00
3.90 1.25 2.75 1.53 1.68 2.27 1.26 3.55 1.17 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5
1.97 1.82 1.16 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер Да Нет
1.91 1.85
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
4.54 1.20
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.60 1.27
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Где смотреть матч Леванте 1:1 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 1:1 Атлетик Б

Исход игры
Леванте
23.2% (36)