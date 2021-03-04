Хорхе Де Фрутос сегодня главная жертва в составе "Леванте". По ногам футболиста не бил, наверное, только вратарь "Атлетика".

Первые замены у "Атлетика" на 7-й минуте дополнительного времени. Гарсию заменил Асьер Вильялибре . А Весгу - Дани Гарсия .

Складывается впечатление, что команды уже ждут серию послематчевых пенальти.

Уильямс выполнил очередную неточную навесную передачу. Получателем в который раз выступил Фернандес.

Вышедший на замену Вильялибре каким-то чудом продавил защитника, дотянул мяч до вратарской, но точно пробить не сумел - угловой.

Стартовала первая 15-минутка дополнительного времени кубкового противостояния. Третий раз в матче мяч в центральном круге разыграли футболисты "Леванте"

Рауль Гарсия ворвался в штрафную с правого фланга, но угол был слишком острый, а поддержки не нашлось, так что форвард решился на удар и промахнулся.

Как и в концовке второго тайма инициативой владеет "Атлетик".

Второй тайм

— Завершилось основное время второго полуфинального матча Кубка Короля в паре "Леванте" - "Атлетик". Как и вчера во встрече "Барселоны" и "Севильи" мы станем свидетелями дополнительного времени.

90' Последняя возможность "Леванте" забить - штрафной в нескольких метрах от "прямоугольника". Клерк несколько раз поцеловал мяч и готовится к подаче.

90' Марти нарушил правила в нападении и теряет драгоценное время своей команды на разговоры с арбитром.

90' 5 минут компенсировал ко второму тайму арбитр.

90' Четвёртая замена у хозяев. Серхио Леон отправил отдыхать Моралеса.

89' Сон пытался сделать передачу "сквозь" защитника, но оказалось, что это невозможно - аут для "Леванте" вблизи штрафной.

88' Две минуты основного времени осталось сыграть командам. "Атлетик" вернулся к длинным забросам, а "Леванте" занят перестройкой после замен и пока не заморачивается содержательным футболом.

87' Главный тренер "Атлетика" пока играет без замен. Видимо, считает, что дополнительного времени командам не избежать уже.

85' Замены у "Леванте".



Рочина и Малса уступили место на поле Николе Вукчевичу и Сону.

84' "Атлетик" острее и свежее выглядит на последних минутах и именно гости сейчас имеют больше шансов, чтобы вырвать победу.

83' Рочина мог заработать для "Леванте" опасный штрафной, но Рохер решил продолжать играть, подхватил мяч и издали пальнул в нескольких метрах от ворот. Партнеры не поняли хитрый замысел форварда.

82' Пенальти не будет. "Атлетик" продолжает атаковать и Фернандес спасает команду после удара с острого угла Беренгера.

81' А теперь уже "Атлетик" просит 11-метровый. Уильямс выполнил подачу слева и, как ему показалось, попал в руку Мирамону.

80' Угловой заработал "Леванте". И Де Фрутос пытался заработать пенальти, но упал слишком "красиво", так что арбитр попросил подниматься "театрала".

79' Моралес решил в "слепую" выполнить подачу в штрафную с левого фланга и не нашёл там даже защитников "Атлетика".

78' Дуарте выбил мяч на угловой. "Атлетик" выполнил подачу в штрафную, а Гарсия, уже по традиции, головой пробил слабо и неточно.

77' Рочина фолит вблизи своих ворот и получает четвёртое предупреждение в матче. Пострадал Уильямс.

76' Фернандес грубо ошибся при выходе из ворот и Беренгер едва не отправил мяч в сетку ударом затылка. Но чуть-чуть промахнулся.

74' На протяжении последних 10 минут всё чаще случаются атаки, которые завершаются передачами назад аж вратарю. Понимаю, что команды боятся рисковать, но не до такой же степени?!

72' Арбитр делает замечание Муньяину за то, что тот вернулся в игру без разрешения. И проводит игроку "Атлетика" быстрый обзор правил футбола.

71' Муньяин обыграл защитника на углу вратарской, но вместо удара по воротам, подскользнулся и упал на газон. Комичное падение, вот только теперь игроку "Атлетика" необходима помощь врачей - у нас пауза в игре.

70' Команды переходят в режим ожидания - контролируют мяч и пытаются не рисковать, разыгрывая до верного.

69' После прострела справа Моралеса за мяч едва не зацепился Марти, но защитник оперативно среагировал на отскок "снаряда" от груди форварда и сыграл на "вынос".

67' В качестве подтверждения моих слов Барди покрутил позвонки защитникам в центре поля, но стремительному выходу в атаку предпочёл неспешный розыгрыш назад. И партнерры своего поддержали.

66' Это первый острый момент на две команды в первом тайме. Соперники заиграли более аккуратно - цена ошибки слишком велика.

65' Уильямс после передачи Рауля Гарсии упустил блестящую возможность вывести свою команду вперёд. Удар форварда из убойной позиции оказался неточным.

63' В аналогичном стиле пытались провести атаку и гости. Моралес не рассчитал скорость Де Фрутоса и, так вышло, что отдал передачу защитнику "Атлетика".

62' После затяжной атаки "львов" Уильямс за счёт длины ног оббежал защитника и едва не опередил на мяче Фернандеса. Но для "Леванте" всё обоошлось.

61' Во втором тайме "Леванте" владеет подавляющим преимуществом. Но пока "жабы" не материализуют свой игровой перевес в моменты у ворот Унай.

60' Первый фол за долгое время от игроков "Леванте". В нападении ошибся Рохер и съездил по ногам Нуньесу.

58' Подачу в штрафную площадь в исполнении Рочины нейтрализовали защитники гостевой команды.

57' Третий кряду штрафной в сторону ворот "Атлетика". Получивший только что жёлтую Лопес выполнил хоккейную блокировку против Де Фрутеса.

56' Марселино выбрал не хитрый план на второй тайм. Во-первых, часто фолить и сбивать темп "Леванте". Во-вторых, действовать на контратаках в расчёте на талант Гарсии.

55' А вот и третья жёлтая карточка. Унаи Лопес из "Атлетика" заработал предупреждение за свои эмоции.

54' Неплохая подача слева в исполнении вингера "Атлетика" завершилась плохим ударом с района 11-метровой отметки Гарсии. Мяч полетел высоко над перекладиной.

53' Теперь уже Уильямс и Мирамон лежат на газоне. Кубковый матч получается жёстким, но не грубым. Пока.

52' Игра возобновилась, команды в равных составах. "Леванте" пытался провести позиционную атаку, но ошибся при передаче, так что теперь отвечать будет "Атлетик".

51' Агрессивно пошёл в отбор Мирамон - помощь требуется сразу двоим игрокам Де Фрутосу и Берчиче.

49' "Атлетик" попытался обострить игру у ворот Фернандеса, но передача справа оказалась без получателя.

48' Первую атаку "Леванте" во втором тайме разогнал Мирамон, но гости сумели отбиться и вернуть мяч аж Фернандесу - вратарю.

47' Подача углового в исполнении "львов" продолжилась выстрелом из-за пределов штрафной площади Лопеса, сэйвом Фернандеса и завершилась ещё одним угловым.

46' Первую замену в матче проводит "Леванте".

Энис Барди заменил Пьера Робера.