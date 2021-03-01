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Леванте
 
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Стадион:
Атлетик Б

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леон Серхио 5 0.83
2. Моралес Луис 1 (1) 0.17
3. Коке Хорхе II 1 0.17
4. Рохер Марти 1 0.17
5. Малса Микаэль 1 0.17
6. Мелеро Гонсало 1 0.17
7. Барди Энис 1 0.17
8. Коке Вегас 1 0.17
9. Кочорашвили Георгий 1 0.17
10. Де Фрутос Хорхе 0 0
11. Антонио Гарсия 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 2 0.5
2. Иньиго Мартинес 1 0.25
3. Вильялибре Асьер 1 0.25
4. Уильямс Иньяки 1 0.25
5. Нуньес Унай 1 0.25
6. Муньяин Икер 0 0
7. Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Постиго Серхио 1 0
2. Рочина Рубен 1 0
3. Коке Хорхе II 1 0
4. Мелеро Гонсало 1 0
5. Барди Энис 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 2 0
2. Иньиго Мартинес 2 0
3. Юри Берчиче 1 0
4. Гарсия Дани 1 0
5. Весга Микель 1 0
6. Лекуе Иньиго 1 0
7. Йерай Альварес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Леванте 0 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 7.69% (1)
 Атлетик Б 0 0 0 50% (3) 0 50% (3) 0

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна
Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б
Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Леванте 1:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:1 Леванте Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:2 Атлетик Б Ла Лига
Атлетик Б 2:1 Леванте Ла Лига Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Леванте 17% (8)
    X 48.9% (23)
    Атлетик Б 34% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Атлетик Б
    3.25
    3.77
    2.26
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.70 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.64 2.26
    Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.60 2.17
      3.09 3.77 2.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.40 1.02 8.40 1.04 3.40 1.30 2.65 1.48 1.83 1.99 1.47 2.68 1.31 3.32 1.11 5.85 1.07 6.10 1.00 11.00
    11.50 1.02 7.60 1.06 3.40 1.35 2.65 1.52 2.06 1.77 1.80 2.01 1.41 2.65 1.31 3.65 1.13 6.40 1.10 6.60 1.02 12.00 1.01 11.00 0.00 20.00
    3.40 1.33 2.99 1.42 2.55 1.55 2.06 1.82 1.79 2.08 1.60 2.42 1.28 3.83 1.10 7.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.92 1.88 1.43 2.83 1.12 6.25 1.08 7.30
    1.88 1.92 1.39 2.85 1.11 6.60
    2.91 1.44 2.39 1.61 1.86 2.02 1.53 2.58 1.39 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.15 5.40
    2.70 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.90
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    Где смотреть матч Леванте - Атлетик Б онлайн

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    Прогнозы на матч Леванте - Атлетик Б

    Исход игры
    Леванте
    17% (8)
    Ничья
    48.9% (23)
    Атлетик Б
    34% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.78% (17)
    Меньше
    62.22% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.7% (21)
    1:2 Атлетик Б
    19.1% (9)
    2:1 Леванте
    14.9% (7)
    0:1 Атлетик Б
    10.6% (5)
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