Леванте
Позже
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Атлетик Б
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леон Серхио
|5
|0.83
|2.
|Моралес Луис
|1 (1)
|0.17
|3.
|Коке Хорхе II
|1
|0.17
|4.
|Рохер Марти
|1
|0.17
|5.
|Малса Микаэль
|1
|0.17
|6.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.17
|7.
|Барди Энис
|1
|0.17
|8.
|Коке Вегас
|1
|0.17
|9.
|Кочорашвили Георгий
|1
|0.17
|10.
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
|11.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|2
|0.5
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.25
|3.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.25
|4.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.25
|5.
|Нуньес Унай
|1
|0.25
|6.
|Муньяин Икер
|0
|0
|7.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Постиго Серхио
|1
|0
|2.
|Рочина Рубен
|1
|0
|3.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|4.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|5.
|Барди Энис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|3.
|Юри Берчиче
|1
|0
|4.
|Гарсия Дани
|1
|0
|5.
|Весга Микель
|1
|0
|6.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|7.
|Йерай Альварес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Леванте
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|50% (3)
|0
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна
Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =6 -4Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б
Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетик Б 2:1 Леванте Ла Лига Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте - Атлетик Б
Исход игры
Леванте
17% (8)
Ничья
48.9% (23)
Атлетик Б
34% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (17)
Меньше
62.22% (28)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (21)
1:2 Атлетик Б
19.1% (9)
2:1 Леванте
14.9% (7)
0:1 Атлетик Б
10.6% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!