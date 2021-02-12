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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Банфилд
0:0
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
21
Martin
Payero
25
Alejandro
Cabrera
8
Giuliano
Galoppo
22
Juan
Alvarez2
29
Luciano
Pons
17
Куэро
Маурисио
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
16
Мартинес
Маурисио
3
Сото
Алексис
23
Nery
Dominguez
10
Matias
Rojas
II
19
Leonel
Ariel
Miranda
26
Carlos
Alcaraz
11
Pablo
Maximiliano
Cuadra
20
Цвитанич
Дарио
Банфилд
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-1-3-2

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Колон 1:2 Банфилд
Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Суперлига Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Суперлига Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда Суперлига Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда Примера
Банфилд 0:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Банфилд Примера Расинг Авельянеда 1:2 Банфилд Примера А Банфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:3 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Банфилд 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Расинг Авельянеда
2.90
3.34
3.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.34 3.32
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 2.35 3.30
  2.31 3.06 3.35

Самый высокий коэффициент на матч «Банфилд» – «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Банфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Банфилд» – «Расинг Авельянеда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 6.80 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50
3.50 1.27 2.42 1.52 1.62 2.20 1.25 3.75 1.93 1.87 1.17 4.70 1.03 10.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
2.95 1.40 2.48 1.54 2.10 1.74 1.77 2.06 1.58 2.37 1.43 2.82 1.23 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.77 2.05 1.35 3.20 1.10 7.10 1.07 8.40
1.18 4.50 1.25 3.75 1.14 5.20 1.09 6.70 1.05 8.50
2.47 1.53 2.03 1.78 1.57 2.38 1.36 3.04 1.33 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
2.40 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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