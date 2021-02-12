Банфилд
0:0
Перерыв
Расинг Авельянеда
29
Luciano
Pons
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Luciano PonsНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Tiago Banega
-
-
25 Gaston Gomez
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +8 =6 -6Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Колон 1:2 Банфилд
Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =3 -8Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Банфилд 0:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Банфилд Примера Расинг Авельянеда 1:2 Банфилд Примера А Банфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:3 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Банфилд 3:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
Победитель
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