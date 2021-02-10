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АЕК
4:2
Второй тайм: 62'
Волос
0'
0:1
14' Гол
Дувикас Анастасиос
1:1
25' Гол
Манталос Петрос
2:1
29' Гол
Танкович Муамер
3:1
32' Гол
Танкович Муамер
4:1
36' Пенальти
Оливейра Нелсон
38' Желтая карточка
Данченко Олег
4:2
58' Гол
Митоглу Герасимос
62'
АЕК
Волос

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 2 0.67
2. Оливейра Нелсон 2 (1) 0.67
3. Манталос Петрос 1 0.33
4. Шимански Дамиан 1 0.33
5. Гарсия Леви 1 0.33
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 2 0.67
2. Митоглу Герасимос 2 0.67
3. Мартинес Николас II 1 0.33
4. Бартоло Хулиан 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Симоэш Андре 1 0
2. Данченко Олег 1 0
3. Гарсия Леви 1 0
4. Лаци Жига 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 1 0
2. Ренату Сантуш 1 0
3. Текио Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Волос 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
АЕК 0:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 2:1 АЕК ОФИ 0:2 АЕК АЕК 0:2 ПАС Янина
ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса
Волос Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос
ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос

Последние игры между собой

АЕК: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
АЕК 2:2 Волос Суперлига Волос 1:3 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Волос Суперлига Волос 1:3 АЕК Кубок
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Прогнозы
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Волос
1.26
6.80
17.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 5.60 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 6.80 17.00

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Волос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Волос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
9.90 1.01 9.00 1.04 3.54 1.28 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 10.25
11.50 1.02 8.30 1.05 3.45 1.28 2.65 1.44 1.89 1.91 1.72 2.17 1.49 2.60 5.90 1.10 4.50 1.18 2.30 1.58 1.70 2.08 4.90 1.15 3.55 1.27 1.95 1.80 1.45 2.62 1.28 3.45 1.09 6.50 1.07 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72
1.95 1.85 1.42 2.75 1.13 5.40 1.48 2.55 1.08 7.00 1.04 9.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Букмекер Да Нет
6.30 1.10
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Где смотреть матч АЕК 4:2 Волос онлайн

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