0:1
14' ГолДувикас Анастасиос
1:1
25' ГолМанталос Петрос
2:1
29' ГолТанкович Муамер
3:1
32' ГолТанкович Муамер
4:1
36' ПенальтиОливейра Нелсон
38' Желтая карточкаДанченко Олег
4:2
58' ГолМитоглу Герасимос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Митай МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
14'
25'
1:1
29'
2:1
32'
3:1
36'
4:1
38'
58'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|2
|0.67
|2.
|Оливейра Нелсон
|2 (1)
|0.67
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.33
|4.
|Шимански Дамиан
|1
|0.33
|5.
|Гарсия Леви
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.67
|2.
|Митоглу Герасимос
|2
|0.67
|3.
|Мартинес Николас II
|1
|0.33
|4.
|Бартоло Хулиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Симоэш Андре
|1
|0
|2.
|Данченко Олег
|1
|0
|3.
|Гарсия Леви
|1
|0
|4.
|Лаци Жига
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|1
|0
|2.
|Ренату Сантуш
|1
|0
|3.
|Текио Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Волос
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +9 =3 -8АЕК 0:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 2:1 АЕК ОФИ 0:2 АЕК АЕК 0:2 ПАС Янина
Волос Последние 20 матчей: +5 =9 -6Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос
Последние игры между собой
АЕК: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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