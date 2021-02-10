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Олимпиакос
2:1
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
1' Гол
Хассан Ахмед
1:1
3' Гол в свои ворота
Ба Уссейну
2:1
14' Гол
Хассан Ахмед
37' Желтая карточка
Кейперс Уго
68' Желтая карточка
Ба Уссейну
81' Желтая карточка
Беналуань Йоан
89' Желтая карточка
Ранджелович Лазар
90' Желтая карточка
Джегго Джеймс
90'+4
Олимпиакос
Арис Салоники

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хассан Ахмед 2 0.67
2. Врусаи Мариус 1 0.33
3. Кейперс Уго 1 0.33
4. Брума Арминду 1 0.33
5. Масурас Гиоргос 1 0.33
6. Сиссе Папе Абу 1 0.33
7. Андруцос Танасис 1 0.33
8. Холебас Хосе 0 0
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манос Димитриос 1 0.33
2. Мансини Даниэль 1 0.33
3. Бертолио Факундо 1 0.33
4. Матео Гарсия 1 0.33
5. Сундгрен Даниэль 0 0
6. Сакик Эмануэль 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Холебас Хосе 1 0
2. Пападопулос Авраам 1 0
3. Силва Тьягу 1 0
4. Кейперс Уго 1 0
5. Ба Уссейну 1 0
6. Ранджелович Лазар 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Беналуань Йоан 1 0
2. Джегго Джеймс 1 0
3. Сакик Эмануэль 1 0
4. Матео Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 37.5% (3) 25% (2) 0 0 12.5% (1) 25% (2)
 Арис Салоники 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК
Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Олимпиакос 1:0 Панатинаикос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +13 =2 -5
АЕК 0:2 Арис Салоники Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Лариса
Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 3:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:3 Олимпиакос Суперлига Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Олимпиакос Суперлига
1/8 финала
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Кейперс Уго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Хассан Ахмед бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ба Уссейну уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Хассан Ахмед бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.34 5.00 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.80 5.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 15.00 140.00
  1.22 5.11 17.81

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.50 1.18 2.30 1.58 1.82 1.92 1.52 2.42 1.21 4.20 1.07 7.40
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.45 1.55 1.82 2.09 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.70 1.01 10.75 1.04 7.70
10.50 1.03 7.60 1.07 3.20 1.32 2.50 1.52 2.05 1.77 1.80 2.01 1.75 2.08 1.41 2.80 1.05 8.50 1.22 4.00 1.48 5.55 1.17 4.70 1.11 5.80 1.02 12.60 1.01 12.60
3.37 1.32 2.96 1.41 2.52 1.54 2.03 1.82 1.76 2.09 1.59 2.39 1.48 2.69 1.49 2.64 1.68 2.20 1.40 2.91 1.89 1.93 1.55 2.46 1.39 2.98 1.33 3.26 1.34 3.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
3.40 1.29 2.33 1.56 1.56 2.32 1.14 5.20
2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95 1.24 4.05
1.85 1.96 1.38 2.90 1.10 6.10 1.60 2.25 1.12 5.55 1.07 7.50
3.00 1.40 2.47 1.55 1.93 1.90 1.57 2.42 1.41 2.94 1.31 3.31 2.33 1.59 1.93 1.88 1.48 2.60 1.31 3.31 1.36 3.04 1.19 4.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.96 1.79 1.28 3.45
2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
2.00 1.75
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.65 1.25
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