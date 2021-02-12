13
Рубен
Бланко
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
13
Бадия
Эдгар
23
Сифу
25
Мохика
Хоан
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреНападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Салинас ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
-
26 Дональд Джон
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.39
|2.
|Нолито Агудо
|4
|0.17
|3.
|Браис Мендес
|4
|0.17
|4.
|Мина Сантьяго
|3
|0.13
|5.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.09
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.04
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|8.
|Баэса Мигель
|1
|0.04
|9.
|Каррейра Серхио
|1
|0.04
|10.
|Денис Суарес
|0
|0
|11.
|Олаза Лукас
|0
|0
|12.
|Солари Аугусто
|0
|0
|13.
|Тапия Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Хосан
|4
|0.19
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.19
|3.
|Бое Лукас
|4
|0.19
|4.
|Моренте Тете
|2
|0.1
|5.
|Каррильо Гидо
|2
|0.1
|6.
|Милья Пере
|1
|0.05
|7.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.05
|8.
|Барраган Антонио
|0
|0
|9.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|10.
|Верду Гонсало
|0
|0
|11.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|8
|0
|2.
|Денис Суарес
|6
|0
|3.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|5.
|Аспас Яго
|4
|0
|6.
|Мальо Уго
|4
|0
|7.
|Нолито Агудо
|4
|0
|8.
|Араухо Нестор
|4
|0
|9.
|Олаза Лукас
|4
|0
|10.
|Браис Мендес
|4
|0
|11.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|12.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|13.
|Родригес Мигель
|2
|0
|14.
|Мина Сантьяго
|2
|0
|15.
|Мор Эмре
|2
|0
|16.
|Аарон Мартин
|1
|0
|17.
|Жунка Давид
|1
|0
|18.
|Айду Джозеф
|1
|0
|19.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|5
|1
|2.
|Бое Лукас
|4
|1
|3.
|Барраган Антонио
|5
|0
|4.
|Моренте Тете
|5
|0
|5.
|Верду Гонсало
|5
|0
|6.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|7.
|Милья Пере
|3
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|3
|0
|9.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|10.
|Фидель Чавес
|2
|0
|11.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|12.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|13.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|14.
|Хосема
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|19.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|Эльче
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +6 =6 -8Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта
Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта
Эльче Последние 20 матчей: +4 =8 -8Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче
Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче
Последние игры между собой
Сельта: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Эльче: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|42 - 12
|51
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 19
|46
|3.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|44 - 20
|43
|4.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|31 - 16
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 37
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|23
|6
|9
|8
|26 - 33
|27
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Хетафе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|17 - 28
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 25
|20
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|19.
|Эльче
|0:0 Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 28
|19
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 7
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|5.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Эльче
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|14.
|Сельта
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Эльче
Исход игры
Сельта
90.5% (134)
Ничья
8.1% (12)
Эльче
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
52.08% (75)
Нет
47.92% (69)
Популярный счёт
2:1 Сельта
41.2% (61)
1:0 Сельта
27.7% (41)
2:0 Сельта
16.2% (24)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:1 Сельта
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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