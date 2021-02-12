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  3. Испания
Сельта
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Эльче
0' 22'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Бадия
Эдгар
23
Сифу
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
25
Мохика
Хоан
17
Фернандес
Хосан
14
Гутьеррес
Хосе
4
Марконе
Иван
22
Ригони
Эмилиано
21
Каррильо
Гидо
9
Бое
Лукас
Сельта
4-1-3-2
Эльче
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.39
2. Нолито Агудо 4 0.17
3. Браис Мендес 4 0.17
4. Мина Сантьяго 3 0.13
5. Пейнадо Франсиско 2 0.09
6. Мальо Уго 1 0.04
7. Феррейра Факундо 1 0.04
8. Баэса Мигель 1 0.04
9. Каррейра Серхио 1 0.04
10. Денис Суарес 0 0
11. Олаза Лукас 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Тапия Ренато 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Хосан 4 0.19
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.19
3. Бое Лукас 4 0.19
4. Моренте Тете 2 0.1
5. Каррильо Гидо 2 0.1
6. Милья Пере 1 0.05
7. Гутьеррес Хосе 1 0.05
8. Барраган Антонио 0 0
9. Ригони Эмилиано 0 0
10. Верду Гонсало 0 0
11. Хосема 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 8 0
2. Денис Суарес 6 0
3. Мурильо Джейсон 6 0
4. Йокушлу Окай 4 1
5. Аспас Яго 4 0
6. Мальо Уго 4 0
7. Нолито Агудо 4 0
8. Араухо Нестор 4 0
9. Олаза Лукас 4 0
10. Браис Мендес 4 0
11. Пейнадо Франсиско 3 0
12. Фонтан Хосе 1 1
13. Родригес Мигель 2 0
14. Мина Сантьяго 2 0
15. Мор Эмре 2 0
16. Аарон Мартин 1 0
17. Жунка Давид 1 0
18. Айду Джозеф 1 0
19. Вильяр Иван 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 5 1
2. Бое Лукас 4 1
3. Барраган Антонио 5 0
4. Моренте Тете 5 0
5. Верду Гонсало 5 0
6. Диего Гонсалес VII 4 0
7. Милья Пере 3 0
8. Ригони Эмилиано 3 0
9. Гутьеррес Хосе 2 0
10. Фидель Чавес 2 0
11. Санчес-Миньо Хуан 2 0
12. Мфулу Оменуке 2 0
13. Фернандес Хосан 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 23.08% (6) 11.54% (3) 26.92% (7) 7.69% (2) 7.69% (2) 23.08% (6)
 Эльче 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5) 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта
Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта
Эльче Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче
Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче

Последние игры между собой

Сельта: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Эльче: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Эльче 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:1 Эльче Примера Эльче 0:1 Сельта Примера Эльче 1:0 Сельта Примера
Сельта 0:1 Эльче Примера Эльче 0:2 Сельта Сегунда Сельта 1:2 Эльче Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда Эльче 1:3 Сельта Сегунда Эльче 1:0 Сельта Сегунда Сельта 2:1 Эльче Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Сельта Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 20 16 3 1 42 - 12 51
2. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
3. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
4. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта 0:0 Заявка 23 6 9 8 26 - 33 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче 0:0 Заявка 21 3 10 8 18 - 28 19
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
4. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
5. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
6. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
9. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
10. Сельта 0:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 17 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче 0:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Эльче 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
13. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
14. Сельта 0:0 Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Сельта 90.5% (134)
X 8.1% (12)
Эльче 1.4% (2)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Эльче
1.63
4.20
7.37
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.63 3.60 6.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.49 4.20 7.20
  1.49 4.12 7.37

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 5 5
9.00 1.07 3.20 1.36 2.43 1.57 1.76 2.08 1.28 3.70 1.09 7.40
1.00 11.00
3.51 1.33 3.03 1.43 2.60 1.53 2.08 1.80 1.82 2.07 1.61 2.39 1.41 3.01 1.29 3.85 1.10 8.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5
2.70 1.43 1.78 1.96 1.36 2.95 1.07 7.20
2.92 1.43 2.40 1.61 1.87 2.01 1.54 2.57 1.39 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.60 1.26 2.47 1.51 1.60 2.24 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.24 1.60
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Где смотреть матч Сельта 0:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 0:0 Эльче

Исход игры
Сельта
90.5% (134)
Ничья
8.1% (12)
Эльче
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
52.08% (75)
Нет
47.92% (69)
Популярный счёт
2:1 Сельта
41.2% (61)
1:0 Сельта
27.7% (41)
2:0 Сельта
16.2% (24)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:1 Сельта
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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