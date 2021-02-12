36' Желтая карточкаРигони Эмилиано
1:0
45' ГолМина Сантьяго
2:0
45' ГолБраис Мендес
2:1
50' ГолРигони Эмилиано
53' Желтая карточкаБраис Мендес
3:1
68' ГолМина Сантьяго
78' Желтая карточкаФеррейра Факундо
82' Желтая карточкаАспас Яго
82' Желтая карточкаВерду Гонсало
13
Рубен
Бланко
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
13
Бадия
Эдгар
23
Сифу
25
Мохика
Хоан
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреНападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Салинас ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
-
26 Дональд Джон
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
36'
45'
1:0
45'
2:0
50'
2:1
53'
68'
3:1
78'
82'
82'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.39
|2.
|Мина Сантьяго
|5
|0.22
|3.
|Браис Мендес
|5
|0.22
|4.
|Нолито Агудо
|4
|0.17
|5.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.09
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.04
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|8.
|Баэса Мигель
|1
|0.04
|9.
|Каррейра Серхио
|1
|0.04
|10.
|Денис Суарес
|0
|0
|11.
|Солари Аугусто
|0
|0
|12.
|Олаза Лукас
|0
|0
|13.
|Тапия Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Хосан
|4
|0.19
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.19
|3.
|Бое Лукас
|4
|0.19
|4.
|Моренте Тете
|2
|0.1
|5.
|Каррильо Гидо
|2
|0.1
|6.
|Милья Пере
|1
|0.05
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|8.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.05
|9.
|Барраган Антонио
|0
|0
|10.
|Верду Гонсало
|0
|0
|11.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|8
|0
|2.
|Денис Суарес
|6
|0
|3.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|5.
|Аспас Яго
|5
|0
|6.
|Браис Мендес
|5
|0
|7.
|Мальо Уго
|4
|0
|8.
|Нолито Агудо
|4
|0
|9.
|Араухо Нестор
|4
|0
|10.
|Олаза Лукас
|4
|0
|11.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|12.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|13.
|Родригес Мигель
|2
|0
|14.
|Мина Сантьяго
|2
|0
|15.
|Мор Эмре
|2
|0
|16.
|Феррейра Факундо
|1
|0
|17.
|Аарон Мартин
|1
|0
|18.
|Жунка Давид
|1
|0
|19.
|Айду Джозеф
|1
|0
|20.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|5
|1
|2.
|Верду Гонсало
|6
|0
|3.
|Бое Лукас
|4
|1
|4.
|Барраган Антонио
|5
|0
|5.
|Моренте Тете
|5
|0
|6.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|8.
|Милья Пере
|3
|0
|9.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|10.
|Фидель Чавес
|2
|0
|11.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|12.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|13.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|14.
|Хосема
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|19.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|31.03% (9)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|Эльче
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +6 =6 -8Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта
Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта
Эльче Последние 20 матчей: +4 =8 -8Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче
Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче
Последние игры между собой
Сельта: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Эльче: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|42 - 12
|51
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 19
|46
|3.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|44 - 20
|43
|4.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|31 - 16
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 37
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Хетафе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|17 - 28
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 25
|20
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 7
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|5.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта 3:1 Эльче
Исход игры
Сельта
90.5% (134)
Ничья
8.1% (12)
Эльче
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
52.08% (75)
Нет
47.92% (69)
Популярный счёт
2:1 Сельта
41.2% (61)
1:0 Сельта
27.7% (41)
2:0 Сельта
16.2% (24)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:1 Сельта
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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