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  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
3:1
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
36' Желтая карточка
Ригони Эмилиано
1:0
45' Гол
Мина Сантьяго
2:0
45' Гол
Браис Мендес
2:1
50' Гол
Ригони Эмилиано
53' Желтая карточка
Браис Мендес
3:1
68' Гол
Мина Сантьяго
78' Желтая карточка
Феррейра Факундо
82' Желтая карточка
Аспас Яго
82' Желтая карточка
Верду Гонсало
90'+5
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Бадия
Эдгар
23
Сифу
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
25
Мохика
Хоан
17
Фернандес
Хосан
14
Гутьеррес
Хосе
4
Марконе
Иван
22
Ригони
Эмилиано
21
Каррильо
Гидо
9
Бое
Лукас
Сельта
4-1-3-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

27'
 
Хосема
Фернандес Хосан
31'
 
Моренте Тете
Мохика Хоан
36'
 
Ригони Эмилиано
45'
Мина Сантьяго
(Нолито Агудо)
1:0
45'
Браис Мендес
(Нолито Агудо)
2:0
46'
 
Кальво Даниэль
Диего Гонсалес VII
50'
2:1
Ригони Эмилиано
(Каррильо Гидо)
53'
Браис Мендес
 
63'
Солари Аугусто
Нолито Агудо
 
68'
Мина Сантьяго
(Солари Аугусто)
3:1
76'
Пейнадо Франсиско
Мина Сантьяго
 
76'
Феррейра Факундо
Браис Мендес
 
78'
Феррейра Факундо
 
82'
Аспас Яго
 
82'
 
Верду Гонсало
85'
 
Милья Пере
Каррильо Гидо
89'
Баэса Мигель
Денис Суарес
 
89'
Айду Джозеф
Аспас Яго
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.39
2. Мина Сантьяго 5 0.22
3. Браис Мендес 5 0.22
4. Нолито Агудо 4 0.17
5. Пейнадо Франсиско 2 0.09
6. Мальо Уго 1 0.04
7. Феррейра Факундо 1 0.04
8. Баэса Мигель 1 0.04
9. Каррейра Серхио 1 0.04
10. Денис Суарес 0 0
11. Солари Аугусто 0 0
12. Олаза Лукас 0 0
13. Тапия Ренато 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Хосан 4 0.19
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.19
3. Бое Лукас 4 0.19
4. Моренте Тете 2 0.1
5. Каррильо Гидо 2 0.1
6. Милья Пере 1 0.05
7. Ригони Эмилиано 1 0.05
8. Гутьеррес Хосе 1 0.05
9. Барраган Антонио 0 0
10. Верду Гонсало 0 0
11. Хосема 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 8 0
2. Денис Суарес 6 0
3. Мурильо Джейсон 6 0
4. Йокушлу Окай 4 1
5. Аспас Яго 5 0
6. Браис Мендес 5 0
7. Мальо Уго 4 0
8. Нолито Агудо 4 0
9. Араухо Нестор 4 0
10. Олаза Лукас 4 0
11. Пейнадо Франсиско 3 0
12. Фонтан Хосе 1 1
13. Родригес Мигель 2 0
14. Мина Сантьяго 2 0
15. Мор Эмре 2 0
16. Феррейра Факундо 1 0
17. Аарон Мартин 1 0
18. Жунка Давид 1 0
19. Айду Джозеф 1 0
20. Вильяр Иван 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 5 1
2. Верду Гонсало 6 0
3. Бое Лукас 4 1
4. Барраган Антонио 5 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Милья Пере 3 0
9. Гутьеррес Хосе 2 0
10. Фидель Чавес 2 0
11. Санчес-Миньо Хуан 2 0
12. Мфулу Оменуке 2 0
13. Фернандес Хосан 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 20.69% (6) 10.34% (3) 31.03% (9) 6.9% (2) 10.34% (3) 20.69% (6)
 Эльче 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 15.79% (3) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта
Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта
Эльче Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче
Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче

Последние игры между собой

Сельта: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Эльче: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Эльче 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:1 Эльче Примера Эльче 0:1 Сельта Примера Эльче 1:0 Сельта Примера
Сельта 0:1 Эльче Примера Эльче 0:2 Сельта Сегунда Сельта 1:2 Эльче Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда Эльче 1:3 Сельта Сегунда Эльче 1:0 Сельта Сегунда Сельта 2:1 Эльче Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Сельта Сегунда Сельта 2:2 Эльче Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 20 16 3 1 42 - 12 51
2. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
3. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
4. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
4. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
5. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
6. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
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Новости матча
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Прогнозы
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Сельта 90.5% (134)
X 8.1% (12)
Эльче 1.4% (2)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.49 4.20 7.20
  1.14 7.05 34.67

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5
9.00 1.07 3.20 1.36 2.43 1.57 1.76 2.08 1.28 3.70 1.09 7.40
1.00 11.00
3.46 1.33 2.29 1.67 1.88 2.00 1.62 2.37 1.38 3.16 1.65 2.33 1.50 2.70 3.41 1.34 2.69 1.50 1.95 1.93 2.39 1.62 1.96 1.93 1.49 2.72 1.32 3.52 1.50 2.69 1.28 3.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5
2.70 1.43 1.78 1.96 1.36 2.95 1.07 7.20
1.20 4.83 1.56 2.52 1.23 4.38 1.54 2.57 1.39 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.60 1.26 2.47 1.51 1.60 2.24 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.24 1.60
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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Прогнозы на матч Сельта 3:1 Эльче

Исход игры
Сельта
90.5% (134)
Ничья
8.1% (12)
Эльче
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
52.08% (75)
Нет
47.92% (69)
Популярный счёт
2:1 Сельта
41.2% (61)
1:0 Сельта
27.7% (41)
2:0 Сельта
16.2% (24)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:1 Сельта
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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