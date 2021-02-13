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  3. Испания
Эйбар
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Вальядолид
0'
0:1
7' Пенальти
Роке Меса
1:1
23' Гол
Кике Гарсия
39' Желтая карточка
Луиш Рафаэл
60'
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
11
Луиш
Рафаэл
14
Инуи
Такаси
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
30
Рубио
Мигель
6
Бруно
Гонсалес
25
Олаза
Лукас
12
Орельяна
Фабиан
17
Роке
Меса
8
Перес
Кике
40
Жота
Серран
7
Гвардиола
Серхи
9
Вайссман
Шон
Эйбар
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

7'
0:1
Роке Меса
23'
Кике Гарсия
(Хиль Бриан)
1:1
39'
Луиш Рафаэл
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 7 0.3
2. Хиль Бриан 3 0.13
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.13
4. Педро Леон 1 0.04
5. Кевин Родригес 1 0.04
6. Муто Йосинори 1 0.04
7. Инуи Такаси 1 0.04
8. Энрич Серхи 1 0.04
9. Дмитрович Марко 1 (1) 0.04
10. Папа Диоп 0 0
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Эспозито Эду 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.13
2. Андре Маркос 3 0.13
3. Плано Оскар 2 0.09
4. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.09
5. Мичел Мигель 2 0.09
6. Вилья Тони 2 0.09
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Жота Серран 1 0.04
9. Бруно Гонсалес 1 0.04
10. Алькарас Рубен 1 0.04
11. Хоакин Фернандес 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 6 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Корреа Робер 2 0
9. Луиш Рафаэл 2 0
10. Хиль Бриан 2 0
11. Педро Леон 1 0
12. Паулу Оливейра 1 0
13. Бигас Педро 1 0
14. Кевин Родригес 1 0
15. Техеро Альваро 1 0
16. Посо Алехандро 1 0
17. Атьенса Мигель 1 0
18. Арьета Унаи 1 0
19. Мендиа Эньяут 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 6 0
2. Алькарас Рубен 5 0
3. Сан Эметерио Феде 5 0
4. Хоакин Фернандес 5 0
5. Роке Меса 3 1
6. Начо Мартинес 2 1
7. Орельяна Фабиан 2 0
8. Мичел Мигель 2 0
9. Вилья Тони 2 0
10. Санчес Хавьер 2 0
11. Эль-Ямик Джавад 2 0
12. Карнеро Рауль 2 0
13. Луис Перез 1 0
14. Масип Хорди 1 0
15. Эрвиас Пабло 1 0
16. Жота Серран 1 0
17. Янко Саиди 1 0
18. Гвардиола Серхи 1 0
19. Рубио Вальдо 1 0
20. Вайссман Шон 1 0
21. Перес Кике 1 0
22. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 44.44% (8) 5.56% (1) 11.11% (2)
 Вальядолид 4.76% (1) 4.76% (1) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М
Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид
Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Вальядолид 1:2 Эйбар Ла Лига Эйбар 3:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:2 Вальядолид Примера
Вальядолид 0:0 Эйбар Примера Вальядолид 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 21 17 3 1 44 - 13 54
2. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
3. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
4. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар 1:1 Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид 1:1 Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
4. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид 1:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар 1:1 Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар 1:1 Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид 1:1 Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Эйбар 54.4% (80)
X 37.4% (55)
Вальядолид 8.2% (12)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Вальядолид
2.48
2.60
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.12 2.65 4.90
  2.33 2.49 4.67

Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4
8.28 1.10 3.24 1.38 2.85 1.48 2.43 1.62 2.00 1.91 1.76 2.17 2.95 1.43 2.29 1.66 1.75 2.15 1.52 2.62 1.34 3.37 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.77 1.50 2.27 1.70 1.77 2.18 1.49 2.78 2.47 1.58 2.03 1.85 1.57 2.50 1.37 3.20 1.39 3.10 1.22 4.55
Где смотреть матч Эйбар 1:1 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Вальядолид

Исход игры
Эйбар
54.4% (80)
Ничья
37.4% (55)
Вальядолид
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
26.39% (38)
Меньше
73.61% (106)
Обе команды забьют
Да
59.72% (86)
Нет
40.28% (58)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
35.4% (52)
1:1 Ничья
32.7% (48)
2:1 Эйбар
16.3% (24)
1:2 Вальядолид
6.1% (9)
2:0 Эйбар
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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