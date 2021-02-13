Эйбар
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Ипуруа
Вальядолид
0:1
7' ПенальтиРоке Меса
1:1
23' ГолКике Гарсия
39' Желтая карточкаЛуиш Рафаэл
11
Луиш
Рафаэл
14
Инуи
Такаси
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
30
Рубио
Мигель
25
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
40
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Рубио МигельЗащитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Янко СаидиЗащитник
-
27 Куки ХосеПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
0:1
23'
1:1
39'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|7
|0.3
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.13
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.13
|4.
|Педро Леон
|1
|0.04
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.04
|6.
|Муто Йосинори
|1
|0.04
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.04
|8.
|Энрич Серхи
|1
|0.04
|9.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.04
|10.
|Папа Диоп
|0
|0
|11.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|12.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|13.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|3
|0.13
|2.
|Андре Маркос
|3
|0.13
|3.
|Плано Оскар
|2
|0.09
|4.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.09
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.09
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.09
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.04
|8.
|Жота Серран
|1
|0.04
|9.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.04
|10.
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|11.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.04
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.04
|13.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.04
|14.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.04
|15.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|16.
|Куки Хосе
|0
|0
|17.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|5
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|6
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Эспозито Эду
|4
|0
|5.
|Кике Гарсия
|2
|1
|6.
|Альварес Серхио
|3
|0
|7.
|Ресио Хосе
|3
|0
|8.
|Корреа Робер
|2
|0
|9.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|10.
|Хиль Бриан
|2
|0
|11.
|Педро Леон
|1
|0
|12.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|13.
|Бигас Педро
|1
|0
|14.
|Кевин Родригес
|1
|0
|15.
|Техеро Альваро
|1
|0
|16.
|Посо Алехандро
|1
|0
|17.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|18.
|Арьета Унаи
|1
|0
|19.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|6
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|5
|0
|3.
|Сан Эметерио Феде
|5
|0
|4.
|Хоакин Фернандес
|5
|0
|5.
|Роке Меса
|3
|1
|6.
|Начо Мартинес
|2
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|2
|0
|8.
|Мичел Мигель
|2
|0
|9.
|Вилья Тони
|2
|0
|10.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|11.
|Эль-Ямик Джавад
|2
|0
|12.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|13.
|Луис Перез
|1
|0
|14.
|Масип Хорди
|1
|0
|15.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|16.
|Жота Серран
|1
|0
|17.
|Янко Саиди
|1
|0
|18.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|19.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|20.
|Вайссман Шон
|1
|0
|21.
|Перес Кике
|1
|0
|22.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|44.44% (8)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|Вальядолид
|4.76% (1)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =7 -8Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М
Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =5 -8Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид
Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|44 - 13
|54
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 19
|46
|3.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|4.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|44 - 20
|43
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 37
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Хетафе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|17 - 28
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Вальядолид
|1:1 Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 7
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Вальядолид
|1:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|2.12
|2.65
|4.90
|
|2.33
|2.49
|4.67
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Вальядолид
Исход игры
Эйбар
54.4% (80)
Ничья
37.4% (55)
Вальядолид
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
26.39% (38)
Меньше
73.61% (106)
Обе команды забьют
Да
59.72% (86)
Нет
40.28% (58)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
35.4% (52)
1:1 Ничья
32.7% (48)
2:1 Эйбар
16.3% (24)
1:2 Вальядолид
6.1% (9)
2:0 Эйбар
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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