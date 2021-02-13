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  3. Испания
Эйбар
1:1
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
0:1
7' Пенальти
Роке Меса
1:1
23' Гол
Кике Гарсия
39' Желтая карточка
Луиш Рафаэл
63' Желтая карточка
Посо Алехандро
79' Желтая карточка
Перес Кике
85' Желтая карточка
Олаза Лукас
90' Желтая карточка
Орельяна Фабиан
90'+4
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
11
Луиш
Рафаэл
14
Инуи
Такаси
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
30
Рубио
Мигель
6
Бруно
Гонсалес
25
Олаза
Лукас
12
Орельяна
Фабиан
17
Роке
Меса
8
Перес
Кике
40
Жота
Серран
7
Гвардиола
Серхи
9
Вайссман
Шон
Эйбар
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

7'
0:1
Роке Меса
23'
Кике Гарсия
(Хиль Бриан)
1:1
39'
Луиш Рафаэл
 
63'
Посо Алехандро
 
64'
Анхель Хосе
Луиш Рафаэл
 
68'
 
Кодро Кенан
Вайссман Шон
74'
 
Янко Саиди
Жота Серран
79'
Муто Йосинори
Кике Гарсия
 
79'
 
Перес Кике
85'
 
Олаза Лукас
89'
 
Мичел Мигель
Роке Меса
90'
 
Орельяна Фабиан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 7 0.3
2. Хиль Бриан 3 0.13
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.13
4. Педро Леон 1 0.04
5. Кевин Родригес 1 0.04
6. Муто Йосинори 1 0.04
7. Инуи Такаси 1 0.04
8. Энрич Серхи 1 0.04
9. Дмитрович Марко 1 (1) 0.04
10. Папа Диоп 0 0
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Эспозито Эду 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.13
2. Андре Маркос 3 0.13
3. Плано Оскар 2 0.09
4. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.09
5. Мичел Мигель 2 0.09
6. Вилья Тони 2 0.09
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Жота Серран 1 0.04
9. Бруно Гонсалес 1 0.04
10. Алькарас Рубен 1 0.04
11. Хоакин Фернандес 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 6 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Корреа Робер 2 0
9. Луиш Рафаэл 2 0
10. Посо Алехандро 2 0
11. Хиль Бриан 2 0
12. Педро Леон 1 0
13. Паулу Оливейра 1 0
14. Бигас Педро 1 0
15. Кевин Родригес 1 0
16. Техеро Альваро 1 0
17. Атьенса Мигель 1 0
18. Арьета Унаи 1 0
19. Мендиа Эньяут 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 6 0
2. Алькарас Рубен 5 0
3. Сан Эметерио Феде 5 0
4. Хоакин Фернандес 5 0
5. Роке Меса 3 1
6. Начо Мартинес 2 1
7. Орельяна Фабиан 3 0
8. Мичел Мигель 2 0
9. Вилья Тони 2 0
10. Санчес Хавьер 2 0
11. Эль-Ямик Джавад 2 0
12. Перес Кике 2 0
13. Карнеро Рауль 2 0
14. Луис Перез 1 0
15. Масип Хорди 1 0
16. Эрвиас Пабло 1 0
17. Жота Серран 1 0
18. Янко Саиди 1 0
19. Гвардиола Серхи 1 0
20. Рубио Вальдо 1 0
21. Вайссман Шон 1 0
22. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 42.11% (8) 5.26% (1) 10.53% (2)
 Вальядолид 9.09% (2) 4.55% (1) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М
Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид
Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Вальядолид 1:2 Эйбар Ла Лига Эйбар 3:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:2 Вальядолид Примера
Вальядолид 0:0 Эйбар Примера Вальядолид 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 21 17 3 1 44 - 13 54
2. Барселона 2:0 Заявка 22 14 4 4 46 - 20 46
3. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
16. Алавес 0:2 Заявка 23 5 7 11 19 - 31 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Барселона 2:0 Заявка 11 7 3 1 25 - 11 24
4. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес 0:2 Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона 2:0 Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Алавес 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Эйбар 54.4% (80)
X 37.4% (55)
Вальядолид 8.2% (12)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.10 1.20 12.50
  3.79 1.58 6.54

Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4
8.28 1.10 3.24 1.38 2.85 1.48 2.43 1.62 2.00 1.91 1.71 2.22 1.43 2.93 1.16 5.57 1.59 2.45 1.42 2.99 1.34 3.37 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.77 1.50 2.27 1.70 1.77 2.18 1.49 2.78 2.47 1.58 2.03 1.85 1.57 2.50 1.37 3.20 1.39 3.10 1.22 4.55
Где смотреть матч Эйбар 1:1 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Вальядолид

Исход игры
Эйбар
54.4% (80)
Ничья
37.4% (55)
Вальядолид
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
26.39% (38)
Меньше
73.61% (106)
Обе команды забьют
Да
59.72% (86)
Нет
40.28% (58)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
35.4% (52)
1:1 Ничья
32.7% (48)
2:1 Эйбар
16.3% (24)
1:2 Вальядолид
6.1% (9)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Эйбар
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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