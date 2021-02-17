На стадионе "Сьюдад де Валенсия" начинается второй тайм.

В перерыве произошли изменения в составах. У "Леванте" ушел Радоя, вышел Дуарте. А у "Атлетико" Кондогбия заменил Врсалько.

Вторую половину встречи хозяева будут проводить в три центральных защитника.

Грубо сыграл Де Фрутос, сбил Карраско, за что получил желтую карточку. Оба игрока продолжают лежать на газоне.

Исполнили штрафной гости, ничем примечательным он не завершился, а затем прозвучал свисток - перерыв!

45' 1 минуту добавил арбитр.

44' Карраско выдумывает блестящий пас в штрафную площадку на Коке, но последующий прострел был прерван защитниками.

43' Мяч после дальнего удара Эрмосо проходит над перекладиной. Много бьют гости, в частности издали, один раз это уже принесло плоды.

42' Савич ударил локтем Рохера, за что тут же увидел перед собой прямоугольник желтого цвета.

42' Луис Суарес классно выстреливает из пределов штрафной площадки, но реагирует Айтор Фернандес, отражая мяч.

41' Неманья Радоя ошибается в центре поля, дарит мяч сопернику, но везёт, что партнёры удачны в отборе.

39' Анхель Корреа прекрасно взаимодействует с Саулем и Льоренте, получает мяч в штрафной площадке и пробивает низом - промах.

38' Разыграли корнер мадридские футболисты, довели дело до подачи, но ничего острого придумать не удалось, так как Суарес угодил в офсайд.

37' ГО-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЛЬОРЕНТЕ!!! Из-за пределов штрафной площадки пробивает Маркос, мяч рикошетом от защитника попадает в сетку.

36' Моралес пробивает по воротам, но вмешивается рикошет, после которого мяч, не спеша, прилетает к Облаку.

35' Суарес побежал прессинговать Айтора Фернандеса, но голкипер "Леванте" сыграл внимательно, выбив игровой снаряд в центр поля.

34' Снова провал в центре обороны "Атлетико". Долго катали мяч друг другу хозяева, пока не пробил Рохер - выше.

33' Поднят флажок бокового арбитра, да и рука главного - в положении "вне игры" был замечен Сауль.

32' Тяжело приходится "Атлетико". Слишком плотно обороняются хозяева, демонстрируя некогда любимое занятие гостей.

31' Анхель Корреа принял мяч, попытался пройти к воротам, но наткнулся на игроков "Леванте".

30' Сауль получает желтую карточку за слишком грубую игру по отношению к Серхио Постиго.

29' Коке врывается в штрафную площадку, получает передачу, но не обрабатывает мяч должным образом, лишь цепляет его, а затем круглый достаётся вратарю.

28' Включился уругвайский форвард "Атлетико", что не эпизод, так с его участием. На сей раз по ногам получил Луис Суарес. Некоторое время провёл на газоне, а затем стал выражать претензии арбитру.

26' Паника у ворот "Леванте". Накручивает соперника Суарес, а затем пробивает по воротам - какой-то, честно сказать, корявый удар, но Айтор Фернандес с ним справляется с трудом, отбивает перед собой, а первые на подборе партнёры.

25' Ошибаются хозяева у своей штрафной площадки, мяч подхватывает Суарес, выдерживает паузу, а затем верхом выполняет передачу - защитники перехватывают.

23' Луис Суарес даже не пытался зацепиться за мяч после навеса с правого фланга, так как понимал, что находится в офсайде.

22' Льоренте на газоне на правом фланге. Не сразу, но зафиксировал нарушение правил Мунуэра Монтеро.

21' Айтор Фернандес надёжно играет, выбивая мяч кулаком после подачи с углового от Карраско.

19' А теперь ждём реакцию мадридского клуба. Начал он активнее и интереснее, но затем успокоился, что позволило хозяевам отличиться.

18' Корреа увидел забегание Льоренте и тут же отдал пас, но на перехвате сыграл соперник.

17' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! БАРДИ!!! Де Фрутос отдаёт на Барди, который оказывается 1 на 1 с Облаком, бьёт в левый угол - гол.

16' Выполнили корнер гости, мяч был отправлен во вратарскую, откуда его вынесли защитники "Леванте".

15' Право на угловой удар с левого фланга получает "Атлетико".

14' Высокий прессинг "Леванте" приводит к ошибке Марио Эрмосо. Аут для хозяев на правом фланге.

13' Начинают чаще встречаться с мячом хозяева. Со стартовым натиском оппонента справились.

12' Главный арбитр встречи Мунуэра Монтеро фиксирует фол в атаке со стороны "Леванте".

11' Шиме Врсалько убирает мяч под левую и подаёт в центр штрафной площадки - пробивает Луис Суарес головой, но в створ не попадает.

10' Суарес дежурил в центре штрафной площадки, но перевод с правого фланга оказался в руки Айтору.

8' А вот это не плохо. Убегает "Леванте" в контратаку. Рохер получает мяч и решает пробить, но в створ не попадает, отправляя игровой снаряд слишком неточно.

7' Плохо держится мяч у хозяев. Удаётся сделать несколько передач, а затем следует потеря.

5' Янник Карраско получает передачу перед штрафной площадкой, пробует сыграть в центр, но защитники прерывают.

4' Гости берут мяч под контроль, начинают развивать атаку, подключая защитников.

3' Обоих наставников нам показали, каждый из них на ногах. Перед стартовым свистком улыбались, а сейчас максимально сосредоточены.

2' Маркос Льоренте выполняет подачу в штрафную площадку, но защита справляется.