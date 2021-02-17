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Леванте
1:1
Перерыв

Стадион:
Атлетико М
0'
1:0
17' Гол
Барди Энис
26' Желтая карточка
Ньигес Сауль
1:1
37' Гол
Льоренте Маркос
42' Желтая карточка
Савич Стефан
45' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
4
Робер
Пьер
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
12
Малса
Микаэль
5
Радоя
Неманья
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
13
Облак
Ян
24
Врсалько
Шиме
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
Леванте
4-4-2
Атлетико М
4-4-2

Ход матча

17'
Барди Энис
(Де Фрутос Хорхе)
1:0
26'
 
Ньигес Сауль
37'
1:1
Льоренте Маркос
(Коке Хорхе)
42'
 
Савич Стефан
45'
Де Фрутос Хорхе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 10 0.43
2. Рохер Марти 9 (1) 0.39
3. Мелеро Гонсало 4 0.17
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.09
5. Гомес Даниэль 2 0.09
6. Барди Энис 1 0.04
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.04
8. Дуарте Оскар 1 0.04
9. Везу Рубен 1 0.04
10. Леон Серхио 1 0.04
11. Клерк Карлос 0 0
12. Радоя Неманья 0 0
13. Мирамон Хорхе 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 16 (2) 0.73
2. Льоренте Маркос 8 0.36
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.27
4. Корреа Анхель 4 0.18
5. Карраско Янник 2 0.09
6. Ньигес Сауль 2 0.09
7. Коста Диего 2 (1) 0.09
8. Коке Хорхе 1 0.05
9. Лемар Тома 1 0.05
10. Эрмосо Марио 1 0.05
11. Торрейра Лукас 1 0.05
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Малса Микаэль 4 0
3. Робер Пьер 2 1
4. Клерк Карлос 3 0
5. Постиго Серхио 2 0
6. Гомес Даниэль 2 0
7. Рочина Рубен 2 0
8. Вукчевич Никола 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Рохер Марти 2 0
11. Моралес Луис 2 0
12. Антонио Гарсия 2 0
13. Мелеро Гонсало 2 0
14. Де Фрутос Хорхе 2 0
15. Кампанья Хосе 1 0
16. Сон 1 0
17. Радоя Неманья 1 0
18. Мирамон Хорхе 1 0
19. Барди Энис 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 10 0
2. Коке Хорхе 7 0
3. Ньигес Сауль 5 0
4. Суарес Луис 4 0
5. Карраско Янник 3 0
6. Хименес Хосе 3 0
7. Эрмосо Марио 3 0
8. Фелипе Аугусто IV 3 0
9. Фелиш Жоау 3 0
10. Врсалько Шиме 2 0
11. Кондогбия Жоффрей 2 0
12. Эррера Эктор 2 0
13. Корреа Анхель 2 0
14. Льоренте Маркос 2 0
15. Коста Диего 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 19.35% (6) 16.13% (5) 12.9% (4) 16.13% (5) 12.9% (4) 22.58% (7)
 Атлетико М 6.98% (3) 11.63% (5) 16.28% (7) 20.93% (9) 18.6% (8) 25.58% (11)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал
Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче
Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия
Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Атлетико М: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Леванте 0:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:1 Леванте Ла Лига Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера
Атлетико М 3:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Атлетико М Примера Леванте 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион Леванте 0:1 Атлетико М Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 22 17 4 1 45 - 14 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 23 10 3 10 31 - 38 33
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
11. Леванте 1:1 Заявка 23 6 10 7 32 - 33 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
14. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
15. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте 1:1 Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
17. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте 1:1 Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
19. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 48'
    Вторую половину встречи хозяева будут проводить в три центральных защитника. 
  • Замена
    47'
    В перерыве произошли изменения в составах. У "Леванте" ушел Радоя, вышел Дуарте. А у "Атлетико" Кондогбия заменил Врсалько. 
  • Второй тайм начался
    46'
    На стадионе "Сьюдад де Валенсия" начинается второй тайм. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Исполнили штрафной гости, ничем примечательным он не завершился, а затем прозвучал свисток - перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Грубо сыграл Де Фрутос, сбил Карраско, за что получил желтую карточку. Оба игрока продолжают лежать на газоне. 

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  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил арбитр.
  • 44'
    Карраско выдумывает блестящий пас в штрафную площадку на Коке, но последующий прострел был прерван защитниками. 
  • 43'
    Мяч после дальнего удара Эрмосо проходит над перекладиной. Много бьют гости, в частности издали, один раз это уже принесло плоды. 
  • Желтая карточка
    42'
    Савич ударил локтем Рохера, за что тут же увидел перед собой прямоугольник желтого цвета. 
  • Опасный момент
    42'
    Луис Суарес классно выстреливает из пределов штрафной площадки, но реагирует Айтор Фернандес, отражая мяч. 
  • 41'
    Неманья Радоя ошибается в центре поля, дарит мяч сопернику, но везёт, что партнёры удачны в отборе. 
  • 39'
    Анхель Корреа прекрасно взаимодействует с Саулем и Льоренте, получает мяч в штрафной площадке и пробивает низом - промах. 
  • Угловой
    38'
    Разыграли корнер мадридские футболисты, довели дело до подачи, но ничего острого придумать не удалось, так как Суарес угодил в офсайд. 
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЛЬОРЕНТЕ!!! Из-за пределов штрафной площадки пробивает Маркос, мяч рикошетом от защитника попадает в сетку.
  • 36'
    Моралес пробивает по воротам, но вмешивается рикошет, после которого мяч, не спеша, прилетает к Облаку. 
  • 35'
    Суарес побежал прессинговать Айтора Фернандеса, но голкипер "Леванте" сыграл внимательно, выбив игровой снаряд в центр поля.
  • Опасный момент
    34'
    Снова провал в центре обороны "Атлетико". Долго катали мяч друг другу хозяева, пока не пробил Рохер - выше. 
  • Офсайд
    33'
    Поднят флажок бокового арбитра, да и рука главного - в положении "вне игры" был замечен Сауль. 
  • 32'
    Тяжело приходится "Атлетико". Слишком плотно обороняются хозяева, демонстрируя некогда любимое занятие гостей. 
  • 31'
    Анхель Корреа принял мяч, попытался пройти к воротам, но наткнулся на игроков "Леванте". 
  • Желтая карточка
    30'
    Сауль получает желтую карточку за слишком грубую игру по отношению к Серхио Постиго.
  • 29'
    Коке врывается в штрафную площадку, получает передачу, но не обрабатывает мяч должным образом, лишь цепляет его, а затем круглый достаётся вратарю. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Включился уругвайский форвард "Атлетико", что не эпизод, так с его участием. На сей раз по ногам получил Луис Суарес. Некоторое время провёл на газоне, а затем стал выражать претензии арбитру. 
  • Опасный момент
    26'
    Паника у ворот "Леванте". Накручивает соперника Суарес, а затем пробивает по воротам - какой-то, честно сказать, корявый удар, но Айтор Фернандес с ним справляется с трудом, отбивает перед собой, а первые на подборе партнёры.
  • 25'
    Ошибаются хозяева у своей штрафной площадки, мяч подхватывает Суарес, выдерживает паузу, а затем верхом выполняет передачу - защитники перехватывают. 
  • 23'
    Луис Суарес даже не пытался зацепиться за мяч после навеса с правого фланга, так как понимал, что находится в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Льоренте на газоне на правом фланге. Не сразу, но зафиксировал нарушение правил Мунуэра Монтеро.
  • Угловой
    21'
    Айтор Фернандес надёжно играет, выбивая мяч кулаком после подачи с углового от Карраско.
  • 19'
    А теперь ждём реакцию мадридского клуба. Начал он активнее и интереснее, но затем успокоился, что позволило хозяевам отличиться. 
  • 18'
    Корреа увидел забегание Льоренте и тут же отдал пас, но на перехвате сыграл соперник. 
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! БАРДИ!!! Де Фрутос отдаёт на Барди, который оказывается 1 на 1 с Облаком, бьёт в левый угол - гол.
  • 16'
    Выполнили корнер гости, мяч был отправлен во вратарскую, откуда его вынесли защитники "Леванте". 
  • Угловой
    15'
    Право на угловой удар с левого фланга получает "Атлетико". 
  • 14'
    Высокий прессинг "Леванте" приводит к ошибке Марио Эрмосо. Аут для хозяев на правом фланге.
  • 13'
    Начинают чаще встречаться с мячом хозяева. Со стартовым натиском оппонента справились. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Главный арбитр встречи Мунуэра Монтеро фиксирует фол в атаке со стороны "Леванте". 
  • Опасный момент
    11'
    Шиме Врсалько убирает мяч под левую и подаёт в центр штрафной площадки - пробивает Луис Суарес головой, но в створ не попадает. 
  • 10'
    Суарес дежурил в центре штрафной площадки, но перевод с правого фланга оказался в руки Айтору.
  • 8'
    А вот это не плохо. Убегает "Леванте" в контратаку. Рохер получает мяч и решает пробить, но в створ не попадает, отправляя игровой снаряд слишком неточно. 
  • 7'
    Плохо держится мяч у хозяев. Удаётся сделать несколько передач, а затем следует потеря. 
  • 5'
    Янник Карраско получает передачу перед штрафной площадкой, пробует сыграть в центр, но защитники прерывают. 
  • 4'
    Гости берут мяч под контроль, начинают развивать атаку, подключая защитников. 
  • 3'
    Обоих наставников нам показали, каждый из них на ногах. Перед стартовым свистком улыбались, а сейчас максимально сосредоточены. 
  • 2'
    Маркос Льоренте выполняет подачу в штрафную площадку, но защита справляется. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок начинается!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.60 2.85 1.75
Бонус: 10 000 ₽ 4.50 3.55 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 3.56 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 2.85 3.00
  6.97 2.94 1.77

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.06 3.45 1.32 2.60 1.50 1.82 2.00 1.45 2.75 1.32 3.45 1.11 6.80
8.50 1.03 6.80 1.08 2.99 1.37 2.28 1.63 1.74 2.21 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 11.25
7.20 1.09 5.55 1.14 5.55 1.14 4.20 1.22 1.94 1.92 3.90 1.25 1.72 2.14 2.63 1.48 1.66 2.20 1.27 3.70 1.18 4.75 1.04 15.00 1.03 15.50 0.00 22.00
8.30 1.10 3.17 1.39 2.78 1.49 2.37 1.65 2.75 1.48 2.14 1.76 3.54 1.32 2.83 1.46 2.04 1.85 1.71 2.22 1.49 2.72 1.11 7.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.84 1.90 1.39 2.85 1.08 6.80
2.83 1.43 1.75 2.08 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
2.08 1.72 1.37 3.05 1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50
2.71 1.51 2.23 1.74 1.72 2.23 1.47 2.86 1.32 3.49 1.17 5.29 1.25 4.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.24 2.60 1.45 1.66 2.15 1.17 4.60
3.45 1.31 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
3.90 1.25 2.63 1.57 1.55 2.35 1.24 4.22 1.16 4.56

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
1.27 3.70
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
4.44 1.20
Где смотреть матч Леванте 1:1 Атлетико М онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 1:1 Атлетико М

Исход игры
Леванте
1.3% (2)
Ничья
7.3% (11)
Атлетико М
91.3% (137)
Тотал 2.5
Больше
58.9% (86)
Меньше
41.1% (60)
Обе команды забьют
Да
60.27% (88)
Нет
39.73% (58)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
44% (66)
0:1 Атлетико М
19.3% (29)
0:2 Атлетико М
17.3% (26)
1:3 Атлетико М
6.7% (10)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.7% (4)
2:3 Атлетико М
1.3% (2)
0:3 Атлетико М
1.3% (2)
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