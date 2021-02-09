Леванте
Позже
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|10
|0.45
|2.
|Рохер Марти
|9 (1)
|0.41
|3.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.18
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.09
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.09
|6.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.05
|7.
|Дуарте Оскар
|1
|0.05
|8.
|Везу Рубен
|1
|0.05
|9.
|Леон Серхио
|1
|0.05
|10.
|Клерк Карлос
|0
|0
|11.
|Радоя Неманья
|0
|0
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|16 (2)
|0.76
|2.
|Льоренте Маркос
|7
|0.33
|3.
|Фелиш Жоау
|6 (1)
|0.29
|4.
|Корреа Анхель
|4
|0.19
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.1
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.1
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.1
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.05
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.05
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.05
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.05
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|4
|0
|2.
|Малса Микаэль
|4
|0
|3.
|Робер Пьер
|2
|1
|4.
|Клерк Карлос
|3
|0
|5.
|Постиго Серхио
|2
|0
|6.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|7.
|Рочина Рубен
|2
|0
|8.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|9.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|10.
|Рохер Марти
|2
|0
|11.
|Моралес Луис
|2
|0
|12.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|13.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|14.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|15.
|Сон
|1
|0
|16.
|Радоя Неманья
|1
|0
|17.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|18.
|Барди Энис
|1
|0
|19.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|9
|0
|2.
|Коке Хорхе
|7
|0
|3.
|Суарес Луис
|4
|0
|4.
|Ньигес Сауль
|4
|0
|5.
|Карраско Янник
|3
|0
|6.
|Хименес Хосе
|3
|0
|7.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|8.
|Фелипе Аугусто IV
|3
|0
|9.
|Фелиш Жоау
|3
|0
|10.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|11.
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|12.
|Эррера Эктор
|2
|0
|13.
|Корреа Анхель
|2
|0
|14.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|15.
|Коста Диего
|1
|0
|16.
|Лемар Тома
|1
|0
|17.
|Парти Томас
|1
|0
|18.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|19.
|Витоло Виктор
|1
|0
|20.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|Атлетико М
|6.98% (3)
|11.63% (5)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
|25.58% (11)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал
Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче
Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия
Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Атлетико М: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико М 3:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Атлетико М Примера Леванте 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион Леванте 0:1 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|44 - 13
|54
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|41 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|31 - 38
|33
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Леванте
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|31 - 32
|27
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|17 - 29
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 32
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М
Исход игры
Леванте
0% (0)
Ничья
9.3% (5)
Атлетико М
90.7% (49)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (29)
Меньше
43.14% (22)
Обе команды забьют
Да
58.82% (30)
Нет
41.18% (21)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
42.6% (23)
0:2 Атлетико М
18.5% (10)
0:1 Атлетико М
16.7% (9)
1:3 Атлетико М
5.6% (3)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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