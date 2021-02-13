Унион Санта-Фе
1:2
Второй тайм: 70'
Атлетико Тукуман
15' Желтая карточкаNelson Acevedo
0:1
17' ГолRamiro Carrera
1:1
30' ГолMartin Ezequiel Canete
34' Желтая карточкаGabriel Risso
39' Желтая карточкаKevin Zenon
1:2
40' ГолВергини Сантьяго
68' Желтая карточкаGuillermo Acosta
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Kevin ZenonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
14 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
-
21 Gaston Comas
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Kevin IsaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
Ход матча
15'
17'
0:1
30'
34'
39'
40'
68'
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =4 -8Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Тукуман: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе Суперлига Атлетико Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Примера Атлетико Тукуман 2:0 Унион Санта-Фе Примера Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Атлетико Тукуман 1:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Националь Б
Победитель
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