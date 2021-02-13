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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Унион Санта-Фе
1:2
Второй тайм: 70'
Атлетико Тукуман
0'
15' Желтая карточка
Nelson Acevedo
0:1
17' Гол
Ramiro Carrera
1:1
30' Гол
Martin Ezequiel Canete
34' Желтая карточка
Gabriel Risso
39' Желтая карточка
Kevin Zenon
1:2
40' Гол
Вергини Сантьяго
68' Желтая карточка
Guillermo Acosta
70'
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
27
Jonathan
Galvan
28
Juan
Portillo
34
Kevin
Zenon
23
Mauro
Luna
Diale
5
Nelson
Acevedo
26
Martin
Ezequiel
Canete
15
Gaston
Gonzalez2
9
Фернандо
Андре
Маркес
1
Cristian
David
Lucchetti
14
Augustin
Lagos
33
Вергини
Сантьяго
24
Guillermo
Luis
Ortiz
30
Gabriel
Risso
21
Эрбес
Кристиан
23
Ramiro
Carrera
7
Муссис
Франко
8
Guillermo
Acosta
29
Kevin
Isa
22
Javier
Fabian
Toledo
Унион Санта-Фе
5-4-1
Атлетико Тукуман
4-1-4-1

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Тукуман: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Кубок Диего Марадоны Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Кубок Диего Марадоны Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Суперлига Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Суперлига
Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе Суперлига Атлетико Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Примера Атлетико Тукуман 2:0 Унион Санта-Фе Примера Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Атлетико Тукуман 1:0 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 2:3 Атлетико Тукуман Националь Б
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Вергини Сантьяго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Kevin Zenon получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Gabriel Risso получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Martin Ezequiel Canete бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ramiro Carrera бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Nelson Acevedo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Атлетико Тукуман
6.90
3.52
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.90 3.30 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.52 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 3.35 1.60
  6.09 3.38 1.66

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Санта-Фе» – «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Санта-Фе» – «Атлетико Тукуман», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.40 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.75
12.00 1.05 6.50 1.09 5.50 1.12 4.00 1.22 2.10 1.73 2.08 1.70 1.71 2.14 1.55 2.35 3.75 1.25 2.48 1.50 1.58 2.30 1.22 4.00 1.15 5.00 1.02 11.00 1.02 11.00
3.64 1.29 2.76 1.46 2.17 1.70 1.88 1.96 1.67 2.24 1.47 2.74 1.31 3.44 3.60 1.28 2.88 1.41 2.04 1.79 1.71 2.15 1.49 2.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.00
2.55 1.47 1.72 2.05 1.58 2.30 1.12 5.80 1.07 7.50
2.97 1.40 2.44 1.57 1.91 1.93 1.55 2.47 1.40 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.75 1.41 1.71 2.07 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.20 1.33
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