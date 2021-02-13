Сентраль Кордоба
0:3
Конец матча
Колон
0:1
13' ГолLuis Miguel Rodriguez
20' Желтая карточкаFederico Andueza
28' Желтая карточкаJuan Daniel Galeano
0:2
56' ГолTomas Sandoval
67' Желтая карточкаSantiago Rosales
69' Желтая карточкаКастро Алексис
0:3
79' ГолNicolas Leguizamon
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
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-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Alex Aranda
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Ход матча
13'
20'
56'
0:2
67'
69'
79'
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +4 =5 -11Сентраль Кордоба 0:2 Итусаиндо Берасатеги 3:0 Сентраль Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо
Колон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Колон 1:0 Чиполлетти Колон 1:2 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:2 Колон Колон 1:2 Банфилд
Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Колон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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|1
|X
|2
|
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