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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Сентраль Кордоба
0:3
Конец матча
Колон
0'
0:1
13' Гол
Luis Miguel Rodriguez
20' Желтая карточка
Federico Andueza
28' Желтая карточка
Juan Daniel Galeano
0:2
56' Гол
Tomas Sandoval
67' Желтая карточка
Santiago Rosales
69' Желтая карточка
Кастро Алексис
0:3
79' Гол
Nicolas Leguizamon
90'+4
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
25
Gonzalo
Bettini
4
Oscar
Salomon
2
Federico
Andueza
12
Jonathan
Bay
27
Carlo
Lattanzio
5
Cristian
Vega
14
Juan
Daniel
Galeano
30
Santiago
Rosales
9
Риано
Клаудио
10
Cristian
Nahuel
Barrios
1
Леонардо
Буриан
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
3
Gonzalo
Piovi
21
Eric
Meza
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
31
Gonzalo
Escobar
30
Santiago
Pierotti
10
Luis
Miguel
Rodriguez
32
Tomas
Sandoval
Сентраль Кордоба
4-4-2
Колон
3-4-1-2

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сентраль Кордоба 0:2 Итусаиндо Берасатеги 3:0 Сентраль Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо
Колон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Колон 1:0 Чиполлетти Колон 1:2 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:2 Колон Колон 1:2 Банфилд
Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Колон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба 0:2 Колон Кубок Диего Марадоны Колон 2:0 Сентраль Кордоба Кубок Диего Марадоны Сентраль Кордоба 1:0 Колон Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Juan Daniel Galeano получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Federico Andueza получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
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3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
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