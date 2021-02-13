Альдосиви
1:2
Конец матча
Годой Крус
27' Желтая карточкаHugo Ezequiel Silva
0:1
42' ГолEzequiel Bullaude
45' Желтая карточкаRenzo Tesuri
1:1
45' ГолАндрада Федерико
50' Желтая карточкаВильдер Картагена
54' Желтая карточкаАндрада Федерико
1:2
55' ГолTomas Badaloni
73' Желтая карточкаLeonel Gonzalez
90' Желтая карточкаРомеро Гастон
23
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Brian GuzmanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перес ДамианЗащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Alejo Cerda
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
Ход матча
42'
45'
45'
1:1
54'
55'
1:2
73'
90'
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =4 -10Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви
Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =2 -13Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Годой Крус 3:1 Хусто Хосе де Уркиса Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус
Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Годой Крус: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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