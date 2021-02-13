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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Альдосиви
1:2
Конец матча
Годой Крус
0'
27' Желтая карточка
Hugo Ezequiel Silva
0:1
42' Гол
Ezequiel Bullaude
45' Желтая карточка
Renzo Tesuri
1:1
45' Гол
Андрада Федерико
50' Желтая карточка
Вильдер Картагена
54' Желтая карточка
Андрада Федерико
1:2
55' Гол
Tomas Badaloni
73' Желтая карточка
Leonel Gonzalez
90' Желтая карточка
Ромеро Гастон
90'+6
1
Поцрнич
Лучано
14
Federico
Milo
6
Jonathan
Schunke
36
Joaquin
Indacoechea
21
Emanuel
Iniguez
5
Ромеро
Гастон
33
Leandro
Maciel
23
Brian
Guzman
24
Gaston
Lodico
20
Malcom
Braida
7
Андрада
Федерико
12
Juan
Espinola
22
Gianluca
Ferrari
29
Hugo
Ezequiel
Silva
3
Leonel
Gonzalez
26
Перес
Дамиан
11
Martin
Ojeda
32
Gonzalo
Abrego
5
Вильдер
Картагена
33
Ezequiel
Bullaude
8
Renzo
Tesuri
9
Tomas
Badaloni
Альдосиви
4-2-3-1
Годой Крус
4-4-2

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви
Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Годой Крус 3:1 Хусто Хосе де Уркиса Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус
Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Годой Крус: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Годой Крус 3:2 Альдосиви Суперлига Годой Крус 2:0 Альдосиви Суперлига Годой Крус 3:1 Альдосиви Примера Альдосиви 2:0 Годой Крус Примера
Альдосиви 2:3 Годой Крус Националь Б
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Андрада Федерико бьет в цель!
  • Желтая карточка
    46'
    Renzo Tesuri получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ezequiel Bullaude бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Hugo Ezequiel Silva получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 77.00 6.40 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.45 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 6.50 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Годой Крус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Годой Крус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Годой Крус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.10 1.05 3.40 1.30 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.00
4.50 1.18 3.30 1.30 1.92 1.28 2.30 1.58 2.12 1.72 2.90 1.38 1.87 1.87 1.31 3.25 1.45 2.62 1.23 3.90 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
1.55 2.35 1.10 6.25 1.03 10.00 1.11 5.90 1.07 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
2.65 1.45 1.67 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
4.70 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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