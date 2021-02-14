Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
23' Желтая карточкаПерес Пабло II
1:0
35' ГолJuan Martin Lucero
45' Желтая карточкаМанкуэльо Федерико
58' Вторая желтая карточкаПерес Пабло II
67' Желтая карточкаJulian Fernandez II
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
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-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
41 Manuel Llano
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Ход матча
23'
35'
58'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +9 =5 -6Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль
Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Велес Сарсфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Либертадорес Велес Сарсфилд 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Велес Сарсфилд Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
Победитель
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