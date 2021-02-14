Сан-Лоренсо
2:1
Первый тайм: 43'
Арсенал Саранди
1:0
5' ГолBruno Pitton
2:0
9' ГолДи Санто Франко
13' Желтая карточкаРуис Алан
2:1
31' ГолJulian Navas
35' Желтая карточкаNicolas Castro1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Mariano Soso
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Руис АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
10 Lucas Necul
-
23 Facundo Pons
-
-
15 Ramiro Luna
-
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-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
5'
9'
2:0
13'
31'
2:1
35'
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +8 =5 -7Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Колон
Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =7 -8Арсенал Саранди 0:1 Уракан Лас-Эрас Арсенал Саранди 1:0 Уракан Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Арсенал Саранди: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Победитель
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