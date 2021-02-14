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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Сан-Лоренсо
2:1
Первый тайм: 43'
Арсенал Саранди
0'
1:0
5' Гол
Bruno Pitton
2:0
9' Гол
Ди Санто Франко
13' Желтая карточка
Руис Алан
2:1
31' Гол
Julian Navas
35' Желтая карточка
Nicolas Castro1
43'
23
Fernando
Monetti
4
Перуцци
Джино
6
Federico
Gattoni
28
Брагьери
Диего
3
Bruno
Pitton
27
Перейра
Элиас
8
Diego
Rodriguez
IV
20
Juan
Edgardo
Ramirez
7
Мелано
Лукас
9
Ди
Санто
Франко
16
Nicolas
Fernandez
I
1
Nicolas
Navarro
II
18
Julian
Navas
5
Emiliano
Mendez
14
Mateo
Carabajal
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
21
Leonel
Picco
11
Nicolas
Castro1
31
Руис
Алан
20
Jhonatan
Candia
9
Lucas
Albertengo
Сан-Лоренсо
4-3-3
Арсенал Саранди
4-3-1-2

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Колон
Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Арсенал Саранди 0:1 Уракан Лас-Эрас Арсенал Саранди 1:0 Уракан Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Арсенал Саранди: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 1:0 Арсенал Саранди Суперлига Арсенал Саранди 1:3 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:2 Арсенал Саранди Примера
Сан-Лоренсо 3:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 2:1 Сан-Лоренсо Примера Арсенал Саранди 1:3 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:0 Арсенал Саранди Примера Сан-Лоренсо 2:0 Арсенал Саранди Примера
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Nicolas Castro получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Julian Navas бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ди Санто Франко бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Bruno Pitton бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Арсенал Саранди
2.16
8.50
39.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.45 4.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.54 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.25 3.35
  2.24 3.10 3.64

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Лоренсо» – «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Лоренсо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Лоренсо» – «Арсенал Саранди», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.02 7.90 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.87 2.03 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30 1.00 11.25
11.50 1.02 8.20 1.05 3.45 1.29 2.65 1.44 2.17 1.69 1.88 1.92 1.49 2.65 1.32 3.20 1.13 5.30 1.11 6.10 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
3.53 1.30 2.85 1.43 2.66 1.49 2.11 1.74 1.83 2.01 1.64 2.28 1.45 2.78 1.31 3.44 1.11 7.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
1.92 1.88 1.40 2.80 1.12 5.70
2.84 1.44 2.33 1.62 1.82 2.03 1.51 2.60 1.37 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
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