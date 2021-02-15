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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Эстудиантес Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 23'
Ривер Плейт
0'
20' Желтая карточка
Перес Энцо
23'
Эстудиантес Ла-Плата
Ривер Плейт

Ход матча

20'
 
Перес Энцо

Предыдущие игры

Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эстудиантес Рио-Куарто 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атланта Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Барракас Централь
Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба Ферро Карриль 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Депортиво Морон 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 3:3 Атланта Темперлей 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Агропекуарио Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ривер Плейт 4:0 Дефенсорес де Пронунсиамьенто Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Ривер Плейт 0:3 Палмейрас
Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Эстудиантес Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Кубок Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Суперлига
Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина) Ривер Плейт 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера Ривер Плейт 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ривер Плейт Копа Судамерикана Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина) Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера Ривер Плейт 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Примера Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:4 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Ривер Плейт
6.12
3.66
1.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 3.25 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 5.35 3.54 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.55 1.72
  5.44 3.64 1.69

Самый высокий коэффициент на матч «Эстудиантес Ла-Плата» – «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эстудиантес Ла-Плата» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эстудиантес Ла-Плата» – «Ривер Плейт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.04 6.60 1.08 2.90 1.39 2.26 1.64 1.71 2.26 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.00 1.05 7.50
8.90 1.05 6.40 1.10 2.85 1.40 2.23 1.65 1.87 1.93 1.67 2.20 1.30 3.30 1.21 3.95 1.07 7.00 1.06 8.00 1.01 13.00 0.00 12.50 0.00 19.50
3.02 1.39 2.65 1.49 2.25 1.66 1.88 1.96 1.66 2.25 1.49 2.66 1.23 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.75 2.08 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.71 2.14 1.32 3.20 1.07 7.20
2.73 1.47 2.23 1.67 1.74 2.14 1.46 2.75 1.33 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.31 1.61 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.70
2.30 1.58 1.53 2.39 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
5.50 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.23
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