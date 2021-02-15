Эстудиантес Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 23'
Ривер Плейт
20' Желтая карточкаПерес Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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24 David Ayala
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
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10 Диас МауроПолузащитник
- Полузащитник
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11 Deian Veron
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Главный тренер: Pablo Quatrocchi
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
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17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
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Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
20'
Предыдущие игры
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эстудиантес Рио-Куарто 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атланта Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Барракас Централь
Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба Ферро Карриль 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Депортиво Морон 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 3:3 Атланта Темперлей 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Агропекуарио Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ривер Плейт 4:0 Дефенсорес де Пронунсиамьенто Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Ривер Плейт 0:3 Палмейрас
Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина) Ривер Плейт 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера Ривер Плейт 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ривер Плейт Копа Судамерикана Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина) Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера Ривер Плейт 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Примера Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:4 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
Победитель
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