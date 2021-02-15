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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Росарио Сентраль
2:0
Второй тайм: 69'
Аргентинос Хуниорс
0'
33' Желтая карточка
Emiliano Vecchio
1:0
41' Гол
Luca Martinez Dupuy
2:0
43' Гол
Lucas Emanuel Gamba
69'
19
Броун
Хорхе
32
Facundo
Almada
6
Joaquin
Laso
22
Laurtaro
Giaccone
13
Joan
Mazzaco
8
Diego
Zabala
5
Rodrigo
Villagra
21
Ринаудо
Фабиан
10
Emiliano
Vecchio
29
Luca
Martinez
Dupuy
28
Lucas
Emanuel
Gamba
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
26
Matias
Romero1
5
Вера
Фаусто
8
Ivan
Colman
18
Diego
Sosa
III
9
Gabriel
Avalos
25
Mateo
Agustin
Coronel
Росарио Сентраль
4-5-1
Аргентинос Хуниорс
4-3-3

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Росарио Сентраль 0:3 Бока Унидос Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия
Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Аргентинос Хуниорс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига Росарио Сентраль 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера
Росарио Сентраль 5:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Аргентины Росарио Сентраль 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Примера А Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Lucas Emanuel Gamba бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Luca Martinez Dupuy бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Эмилиано Вечио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Аргентинос Хуниорс
2.12
3.25
50.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.15 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.25 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 15.00 50.00
  1.06 11.30 40.59

Самый высокий коэффициент на матч «Росарио Сентраль» – «Аргентинос Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Росарио Сентраль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аргентинос Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Росарио Сентраль» – «Аргентинос Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.95 1.06 5.75 1.12 2.44 1.53 1.95 1.85 1.56 2.58 1.21 4.40 1.17 4.75 1.04 8.50 1.03 9.60
3.75 1.25 2.48 1.50 1.60 2.25 2.18 1.68 1.23 3.90 1.73 2.12 2.75 1.42 1.77 1.97 1.35 3.05 1.09 6.50 1.07 7.50 1.03 10.00 1.03 10.00 0.00 21.00
2.58 1.50 2.09 1.75 1.81 2.02 1.51 2.53 1.38 2.99 1.49 2.61 3.10 1.36 2.49 1.53 1.88 1.94 1.61 2.32 1.40 2.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.61 2.31 1.29 3.60 1.07 8.50 1.05 9.90
1.14 5.20 1.18 4.50 1.10 6.25 1.05 8.50 1.04 9.00
1.53 2.48 1.30 3.37 1.44 2.72 1.29 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 2.05 1.77 1.43 2.83 1.15 5.25 1.11 6.85
2.17 1.66 1.49 2.50 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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