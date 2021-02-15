Росарио Сентраль
2:0
Второй тайм: 69'
Аргентинос Хуниорс
33' Желтая карточкаEmiliano Vecchio
1:0
41' ГолLuca Martinez Dupuy
2:0
43' ГолLucas Emanuel Gamba
19
Броун
Хорхе
13
Joan
Mazzaco
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Joan MazzacoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
30 Marcelo Mino
-
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-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Juan Pucheta
-
-
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-
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Главный тренер: Diego Dabove
Ход матча
33'
41'
43'
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =3 -10Росарио Сентраль 0:3 Бока Унидос Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия
Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Аргентинос Хуниорс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Росарио Сентраль 5:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Аргентины Росарио Сентраль 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Примера А Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
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