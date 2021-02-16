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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Индепендьенте
0:1
Конец матча
Ланус
0'
0:1
68' Гол
Бурдиссо Гильермо
71' Желтая карточка
Бурдиссо Гильермо
80' Желтая карточка
Alexandro Bernabei
90' Желтая карточка
Gonzalo Asis
90' Желтая карточка
Matias Esquivel
90'+5
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
24
Sergio
Barreto
2
Alan
Franco1
32
Ayrton
Costa
5
Lucas
Rodriguez
I
8
Эрнандес
Пабло
II
23
Бланко
Доминго
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
1
Lautaro
Morales
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
2
Alexis
Perez
25
Alexandro
Bernabei
34
Facundo
Perez
8
Tomas
Belmonte
19
Факундо
Киньон
10
Де
Ла
Вега
Педро
33
Nicolas
Orsini
9
Жозе
Густаво
Санд
Индепендьенте
5-3-2
Ланус
4-4-2

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс
Индепендьенте 1:3 Ланус Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте
Ланус Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ланус 0:3 Дефенса и Хустисия Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 0:1 Ланус
Патронато де Парана 1:1 Ланус Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:3 Ланус Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ланус: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Индепендьенте 1:3 Ланус Копа Судамерикана Ланус 0:0 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 0:2 Ланус Кубок Индепендьенте 2:2 Ланус Суперлига
Ланус 1:0 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:1 Ланус Суперлига Индепендьенте 1:1 Ланус Примера Индепендьенте 1:0 Ланус Копа Судамерикана Ланус 0:2 Индепендьенте Копа Судамерикана Ланус 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Кубок Аргентины Индепендьенте 4:1 Ланус Примера Ланус 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Примера Индепендьенте 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:2 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:0 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.25 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 53.00 7.50 1.08
  28.38 5.67 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Индепендьенте» – «Ланус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Индепендьенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Индепендьенте» – «Ланус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.92 1.82 1.30 3.30 1.25 3.75 1.02 11.00 2.07 1.76 1.01 12.60 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.10 6.25 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
3.02 1.38 2.48 1.54 1.93 1.90 1.55 2.44 1.76 2.07 1.47 2.68 1.17 4.81 1.82 2.01 1.61 2.31 1.46 2.72 1.46 2.75 1.31 3.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.05 8.50 1.15 5.00 1.08 7.00 1.11 5.80 1.08 7.00
1.41 2.84 1.22 4.03 1.62 2.28 1.39 2.91 1.37 3.15
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Индепендьенте 0:1 Ланус онлайн

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