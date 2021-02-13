Сойдет за первый момент "Ниццы"! Клод-Морис с левого фланга подал в центр на Будауи, который с лету пробил выше ворот.

Кин догнал мяч у самой линии и подал в штрафную, где ни один из его партнеров пробить не сумел.

И сам Клод-Морис теперь пробил из пределов штрафной площади. Выше ворот.

Ничего экстраординарного в эту минуту не произошло. Перерыв.

40' Теперь Мбаппе выступил в качестве распасовщика, а Икарди передачей не воспользовался, не догнал.

39' А вот это уже момент! Мбаппе мог легко удваивать счет, но не сумел подстроиться под высоко летящий мяч после заброса в штрафную. В итоге Киллиан лишь слегка коснулся мяча, и Бенитес его легко забрал.

38' Подопечные Почеттино решили немного поконтролировать мяч, дабы утихомирить пыл гостей, которые после гола, пусть и не остро, но все же подходят к штрафной парижского клуба.

37' ПСЖ потерял мяч в атаке, и гости ринулись вперед. Быстро войти в опасную зону не удалось, и спустя пару секунд мяч был потерян.

36' Не прошла обостряющая передачу у "Ниццы", после чего Лис-Мелу зарядил метров с 18. Мимо ворот.

35' Лопеш потерял мяч у штрафной парижан, после чего Мбаппе пробежал, кажется, через все поле и хотел сыграть в стеночку с Кином, но тот отдал неточную передачу обратно на Килиана.

34' Все в той же атаке после вбрасывания из-за боковой Кюрзава пробил из-за пределов штрафной. Сильно выше цели.

33' Интересная подача последовала с левого фланга на Мойзе Кина, который пробить не сумел.

32' Мяч все еще под контролем команды из Ниццы, получилась хорошая передача на Гуйри, который на скорости вбежал в штрафную, но не смог обработать мяч и отпустил его слишком далеко от себя.

31' Кимпембе сыграл рукой в центре поля, и гости неспеша стали начинать свою атаку. В итоге чуть не ошиблись в защите с неточной передачей.

30' Первый угловой в матче парижане разыграли, а затем последовал навес в штрафную, который толком не получился. "Ницца" отбивается.

29' Вновь Мбаппе с мячом вошел в штрафную, и уже был готов пробить с острого угла, как Пельмар в классном подкате выбил мяч на угловой.

28' После возобновления игры гости контролируют мяч на чужой половине. И получился заброс в штрафную, но там Гуйри в борьбе нарушил правила.

27' Похоже, что придется Почетинно экстренно менять футболиста, ибо он, хромая, уходит за бровку.

26' Гуэйе получил повреждение около чужой штрафной. Пауза.

25' Получился не самый плохой перевод на Дракслера на левый фланг, но немец ничего необычного не придумал и пришлось вернуть мяч назад.

24' Маолида пробил по воротам примерно с линии штрафной. Выше цели.

23' Было видно, как ПСЖ усиляется в атаке, и в последние 5 минут "Ницца" даже со своей половины не могла выйти, так что гол вполне закономерен.

22' ГОЛ!!! 1:0!!! А точнее справлялась! Мойзе Кин отдал передачу на Керера. Тот прострелил мяч на дальнюю штангу, где пытался замкнуть Икарди. Мяч попал в штангу после удара аргентинского форварда, а затем отскочил к Дракслеру, который уверенно открыл счет!

21' Постепенно наращивает давление парижская команда, но в целом пока "Ницца" с ним справляется.

20' Мбаппе получив мяч на своем любимом левом углу штрафной, тут же попытался закрутить в дальний угол, но удар совсем не получился.

19' Хозяева контролируют мяч на чужой половине поля, Гуэйе попытался прорваться ближе к штрафной, но был остановлен, правда с нарушением.

18' Стал прессинговать на чужой половине ПСЖ, пытаясь не пустить "Ниццу" дальше центра поля. Пока это получается.

17' Почти все атаки парижан идут именно через Мбаппе, что в целом логично, учитывая, что другого лидера - Неймара на поле нет.

16' Мбаппе наконец вышел на свободное пространство на левом фланге, но отдал неточную передачу в центр и упустил столь неплохой шанс.

15' Паредес отдавал передачу на Кина вперед, но Мойзе за мяч зацепиться не сумел.

14' Вновь "Ницца" зарабатывает штрафной метрах в 30 от ворот. На Гуйри правила были нарушены. Однако в этот раз подачи не последовало, лишь короткий розыгрыш.

13' ПСЖ очень часто действует через левый фланг через Мбаппе, но пока опасности создать не удается.

12' Вновь Маолида оказался виновен в потере мяча в атаке "Ниццы", да еще и сфолил, пытаясь отобрать мяч сразу после этого.

11' Маолида попытался отдать неплохую проникающую передачу в штрафную ПСЖ, но защита все прочитала и перехватила этот пас.

10' Лопеш со стандарта подал на дальнюю штангу, откуда его напарник попытался скинуть мяч в центр штрафной, однако оборона хозяев справилась с этой передачей.

8' Вновь Мбаппе получил по голеностопу, на этот раз в центре поля. Сразу после быстрого розыгрыша все тот же Киллиан попытался войти в штрафную, но был остановлен.

7' "Ницца" ответила подачей в чужую штрафную. Маркиньос разрядил ситуацию.

6' ПСЖ отобрал мяч в центре поля и тут же довел его до Мбаппе, который отдал дальше на Курзава, после чего последовала подача в штрафную, но безуспешно.

5' Мбаппе получил по ногам на своей половине поля на левом фланге, но довольно быстро встал, немного поспорив с соперником.

4' Сильно начали хозяева, подтверждая статус очевидного фаворита в сегодняшнем матче.

3' Хороший удар Киллана Мбаппе с левого края штрафной. Француз бил в дальний угол, но в створ не попал.

2' ПСЖ начал с дальнего удара. Мимо цели, однако для удара на первой минуте вполне неплохо.