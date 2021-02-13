  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
ПСЖ
1:0
Перерыв

Стадион:
Ницца
0'
1:0
22' Гол
Дракслер Юлиан
1
Навас
Кейлор
4
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
27
Гуэйе
Идрисса
8
Паредес
Леандро
18
Кин
Мойзе
23
Дракслер
Юлиан
7
Мбаппе
Килиан
9
Икарди
Мауро
40
Бенитес
Вальтер
24
Пельмар
Анди
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
22
Лопеш
Рони
10
Клод-Морис
Алексис
8
Лис-Мелу
Пьерр
11
Гуйри
Амин
7
Маолида
Мизиан
ПСЖ
4-2-3-1
Ницца
4-1-4-1

Ход матча

22'
Дракслер Юлиан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 16 (4) 0.64
2. Кин Мойзе 9 0.36
3. Неймар 6 (3) 0.24
4. Икарди Мауро 5 0.2
5. Ди Мария Анхель 4 0.16
6. Сарабия Пабло 4 0.16
7. Дракслер Юлиан 3 0.12
8. Флоренци Алессандро 2 0.08
9. Гуэйе Идрисса 2 0.08
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Пембеле Тимоте 1 0.04
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Паредес Леандро 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 7 (2) 0.29
2. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.17
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.13
4. Данте Бонфим 2 0.08
5. Маолида Мизиан 2 0.08
6. Рен-Аделед Жефф 1 0.04
7. Лопеш Рони 1 0.04
8. Будауи Хишем 1 0.04
9. Ндой Дан 1 0.04
10. Клод-Морис Алексис 1 0.04
11. Лотомба Жордан 1 0.04
12. Аталь Юсеф 1 0.04
13. Тюрам Кефрен 1 0.04
14. Камара Ассан 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 4 1
2. Паредес Леандро 4 1
3. Диалло Абду 1 2
4. Верратти Марко 4 0
5. Кимпембе Преснел 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Дагба Колин 3 0
9. Бернат Хуан 2 0
10. Данилу Перейра 2 0
11. Керер Тило 2 0
12. Кин Мойзе 2 0
13. Сарабия Пабло 1 0
14. Ди Мария Анхель 1 0
15. Гуэйе Идрисса 1 0
16. Рафинья Алькантара 1 0
17. Флоренци Алессандро 1 0
18. Эррера Андер 1 0
19. Икарди Мауро 1 0
20. Маркиньос Маркос 1 0
21. Мбаппе Килиан 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 7 0
2. Шнайдерлин Морган 5 1
3. Гуйри Амин 5 0
4. Бамбу Робсон 3 1
5. Лотомба Жордан 4 0
6. Нсоки Стенли 3 0
7. Данте Бонфим 2 0
8. Камара Ассан 2 0
9. Лис-Мелу Пьерр 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тодибо Жан-Клер 2 0
13. Тюрам Кефрен 2 0
14. Лопеш Рони 1 0
15. Бенитес Вальтер 1 0
16. Рен-Аделед Жефф 1 0
17. Маю Хишам 1 0
18. Маолида Мизиан 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Клод-Морис Алексис 1 0
22. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 9.09% (5) 18.18% (10) 16.36% (9) 10.91% (6) 18.18% (10) 27.27% (15)
 Ницца 7.69% (2) 26.92% (7) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 23.08% (6)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ
ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн
Ницца Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен
Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ницца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1
Ницца 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Ницца Лига 1 ПСЖ 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Ницца Лига 1 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1 Ницца 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. ПСЖ 1:0 Заявка 25 17 3 5 56 - 14 54
3. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
4. Монако Заявка 24 15 3 6 50 - 35 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс Заявка 24 10 6 8 34 - 33 36
7. Метц Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже Заявка 24 10 4 10 29 - 37 34
9. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Монпелье Заявка 24 9 5 10 39 - 44 32
12. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
13. Ницца 0:1 Заявка 24 8 5 11 27 - 32 29
14. Реймс Заявка 24 7 7 10 30 - 32 28
15. Сент-Этьен Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 24 3 10 11 22 - 39 19
19. Ним Заявка 23 4 3 16 20 - 51 15
20. Дижон Заявка 24 2 9 13 17 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 13 10 1 2 33 - 5 31
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
9. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
13. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца 0:1 Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ 1:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
6. Ланс Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
7. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
8. Ницца 0:1 Заявка 12 5 3 4 14 - 10 18
9. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
10. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего экстраординарного в эту минуту не произошло. Перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена.
  • 44'
    И сам Клод-Морис теперь пробил из пределов штрафной площади. Выше ворот.
  • 43'
    Кин догнал мяч у самой линии и подал в штрафную, где ни один из его партнеров пробить не сумел.
     
  • Опасный момент
    42'
    Сойдет за первый момент "Ниццы"! Клод-Морис с левого фланга подал в центр на Будауи, который с лету пробил выше ворот.

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  • 40'
    Теперь Мбаппе выступил в качестве распасовщика, а Икарди передачей не воспользовался, не догнал.
  • Опасный момент
    39'
    А вот это уже момент! Мбаппе мог легко удваивать счет, но не сумел подстроиться под высоко летящий мяч после заброса в штрафную. В итоге Киллиан лишь слегка коснулся мяча, и Бенитес его легко забрал.
  • 38'
    Подопечные Почеттино решили немного поконтролировать мяч, дабы утихомирить пыл гостей, которые после гола, пусть и не остро, но все же подходят к штрафной парижского клуба.
  • 37'
    ПСЖ потерял мяч в атаке, и гости ринулись вперед. Быстро войти в опасную зону не удалось, и спустя пару секунд мяч был потерян. 
  • 36'
    Не прошла обостряющая передачу у "Ниццы", после чего Лис-Мелу зарядил метров с 18. Мимо ворот.
  • 35'
    Лопеш потерял мяч у штрафной парижан, после чего Мбаппе пробежал, кажется, через все поле и хотел сыграть в стеночку с Кином, но тот отдал неточную передачу обратно на Килиана.
  • 34'
    Все в той же атаке после вбрасывания из-за боковой Кюрзава пробил из-за пределов штрафной. Сильно выше цели.
  • 33'
    Интересная подача последовала с левого фланга на Мойзе Кина, который пробить не сумел. 
  • 32'
    Мяч все еще под контролем команды из Ниццы, получилась хорошая передача на Гуйри, который на скорости вбежал в штрафную, но не смог обработать мяч и отпустил его слишком далеко от себя.
  • 31'
    Кимпембе сыграл рукой в центре поля, и гости неспеша стали начинать свою атаку. В итоге чуть не ошиблись в защите с неточной передачей. 
  • Угловой
    30'
    Первый угловой в матче парижане разыграли, а затем последовал навес в штрафную, который толком не получился. "Ницца" отбивается.
  • 29'
    Вновь Мбаппе с мячом вошел в штрафную, и уже был готов пробить с острого угла, как Пельмар в классном подкате выбил мяч на угловой.
  • 28'
    После возобновления игры гости контролируют мяч на чужой половине. И получился заброс в штрафную, но там Гуйри в борьбе нарушил правила. 
  • 27'
    Похоже, что придется Почетинно экстренно менять футболиста, ибо он, хромая, уходит за бровку.
  • Травма, повреждение
    26'
    Гуэйе получил повреждение около чужой штрафной. Пауза.
  • 25'
    Получился не самый плохой перевод на Дракслера на левый фланг, но немец ничего необычного не придумал и пришлось вернуть мяч назад.
  • 24'
    Маолида пробил по воротам примерно с линии штрафной. Выше цели.
  • 23'
    Было видно, как ПСЖ усиляется в атаке, и в последние 5 минут "Ницца" даже со своей половины не могла выйти, так что гол вполне закономерен.
  • Описание гола
    22'
    ГОЛ!!! 1:0!!! А точнее справлялась! Мойзе Кин отдал передачу на Керера. Тот прострелил мяч на дальнюю штангу, где пытался замкнуть Икарди. Мяч попал в штангу после удара аргентинского форварда, а затем отскочил к Дракслеру, который уверенно открыл счет!
  • 21'
    Постепенно наращивает давление парижская команда, но в целом пока "Ницца" с ним справляется.
  • 20'
    Мбаппе получив мяч на своем любимом левом углу штрафной, тут же попытался закрутить в дальний угол, но удар совсем не получился.
  • Фол, нарушение
    19'
    Хозяева контролируют мяч на чужой половине поля, Гуэйе попытался прорваться ближе к штрафной, но был остановлен, правда с нарушением.
  • 18'
    Стал прессинговать на чужой половине ПСЖ, пытаясь не пустить "Ниццу" дальше центра поля. Пока это получается.
  • 17'
    Почти все атаки парижан идут именно через Мбаппе, что в целом логично, учитывая, что другого лидера - Неймара на поле нет.
  • 16'
    Мбаппе наконец вышел на свободное пространство на левом фланге, но отдал неточную передачу в центр и упустил столь неплохой шанс.
  • 15'
    Паредес отдавал передачу на Кина вперед, но Мойзе за мяч зацепиться не сумел.
  • 14'
    Вновь "Ницца" зарабатывает штрафной метрах в 30 от ворот. На Гуйри правила были нарушены. Однако в этот раз подачи не последовало, лишь короткий розыгрыш.
  • 13'
    ПСЖ очень часто действует через левый фланг через Мбаппе, но пока опасности создать не удается.
  • 12'
    Вновь Маолида оказался виновен в потере мяча в атаке "Ниццы", да еще и сфолил, пытаясь отобрать мяч сразу после этого.
  • 11'
    Маолида попытался отдать неплохую проникающую передачу в штрафную ПСЖ, но защита все прочитала и перехватила этот пас.
  • 10'
    Лопеш со стандарта подал на дальнюю штангу, откуда его напарник попытался скинуть мяч в центр штрафной, однако оборона хозяев справилась с этой передачей.
  • Фол, нарушение
    8'
    Вновь Мбаппе получил по голеностопу, на этот раз в центре поля. Сразу после быстрого розыгрыша все тот же Киллиан попытался войти в штрафную, но был остановлен.
  • 7'
    "Ницца" ответила подачей в чужую штрафную. Маркиньос разрядил ситуацию.
  • 6'
    ПСЖ отобрал мяч в центре поля и тут же довел его до Мбаппе, который отдал дальше на Курзава, после чего последовала подача в штрафную, но безуспешно.
  • Фол, нарушение
    5'
    Мбаппе получил по ногам на своей половине поля на левом фланге, но довольно быстро встал, немного поспорив с соперником.
  • 4'
    Сильно начали хозяева, подтверждая статус очевидного фаворита в сегодняшнем матче.
  • 3'
    Хороший удар Киллана Мбаппе с левого края штрафной. Француз бил в дальний угол, но в створ не попал.
  • 2'
    ПСЖ начал с дальнего удара. Мимо цели, однако для удара на первой минуте вполне неплохо.
  • Первый тайм начался
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: ПСЖ: 56%, Ницца: 44%.
  • Фол, нарушение
    46'
    Кин Мойзе наказан за толчок Салиба Вильям
  • 46'
    Ницца контролирует мяч.
  • 46'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 45'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 45'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: ПСЖ: 56%, Ницца: 44%.
  • 44'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 44'
    Клод-Морис Алексис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 44'
    Лопеш Рони из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 43'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Кин Мойзе из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 42'
    Гуйри Амин из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 42'
    Клод-Морис Алексис из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
  • 41'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    41'
    Гуэйе Идрисса делает подножку сопернику.
  • 41'
    Ницца контролирует мяч.
  • 41'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Контроль мяча: ПСЖ: 58%, Ницца: 42%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 40'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 39'
    Хорошую попытку сделал Мбаппе Килиан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 39'
    Паредес Леандро из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Выглядело как неплохой момент. Кюрзава Левен из команды ПСЖ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 39'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 38'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 37'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 37'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 37'
    Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 35'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: ПСЖ: 54%, Ницца: 46%.
  • 34'
    Ницца контролирует мяч.
  • 34'
    Ницца контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 34'
    Паредес Леандро из команды ПСЖ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 33'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Керер Тило из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Кюрзава Левен из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 32'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 32'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 32'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    31'
    Кимпембе Преснел задерживает мяч рукой
  • 30'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Угловой
    30'
    Паредес Леандро из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
  • Травма, повреждение
    29'
    Гуэйе Идрисса возвращается на поле.
  • 29'
    Пельмар Анди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 29'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 29'
    Контроль мяча: ПСЖ: 52%, Ницца: 48%.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Гуйри Амин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Керер Тило
  • 28'
    Ницца контролирует мяч.
  • 27'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гуэйе Идрисса получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    27'
    Гуэйе Идрисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 25'
    Кин Мойзе из команды ПСЖ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: ПСЖ: 51%, Ницца: 49%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 24'
    Маолида Мизиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 23'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Дракслер Юлиан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 22'
    Икарди Мауро видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 22'
    Керер Тило из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
  • 22'
    Кин Мойзе из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    21'
    Дракслер Юлиан фолит на сопернике
  • 20'
    Мбаппе Килиан пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
  • 20'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: ПСЖ: 51%, Ницца: 49%.
  • 20'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Кимпембе Преснел
  • 19'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 19'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 17'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 17'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: ПСЖ: 51%, Ницца: 49%.
  • 15'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
  • 13'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 13'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Маолида Мизиан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Паредес Леандро
  • 11'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Маолида Мизиан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Ницца: 36%.
  • 10'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Тодибо Жан-Клер из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 10'
    Лопеш Рони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Кюрзава Левен из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Лопеш Рони
  • 9'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Пельмар Анди из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мбаппе Килиан
  • 7'
    Кимпембе Преснел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Гуйри Амин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Керер Тило из команды ПСЖ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 6'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Пельмар Анди наказан за толчок Мбаппе Килиан
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 83%, Ницца: 17%.
  • Офсайд
    5'
    Гуйри Амин из команды Ницца в офсайде
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ницца контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 3'
    Мбаппе Килиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 2'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 2'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 1'
    Паредес Леандро из команды ПСЖ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 1'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 7.20 22.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 9.00 23.00
  1.15 7.88 22.95

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
8.78 1.03 6.80 1.25 3.00 1.38 2.50 1.53 1.87 1.92 1.88 1.99 1.50 2.55 1.74 2.17 1.22 4.20 1.16 5.10 1.03 8.81 1.03 9.43 1.02 10.50 1.02 11.00 1.01 14.50
6.07 1.15 2.65 1.51 3.13 1.39 2.39 1.61 2.06 1.82 1.72 2.19 1.53 2.61 1.70 2.23 1.54 2.57 1.49 2.72 1.28 3.97 1.11 7.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.52 1.52 1.62 2.27 1.50 2.55 1.09 7.20 1.05 9.50
2.16 1.75 1.77 2.12 1.38 3.16 1.26 4.02 1.27 3.90 1.14 6.03 1.32 3.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.50 1.15
4.41 1.17 3.20 1.30 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч ПСЖ 1:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Ницца

Исход игры
ПСЖ
97.9% (143)
Ничья
2.1% (3)
Ницца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (69)
Меньше
51.75% (74)
Обе команды забьют
Да
31.47% (45)
Нет
68.53% (98)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
45.2% (66)
3:0 ПСЖ
15.8% (23)
3:1 ПСЖ
14.4% (21)
2:1 ПСЖ
11.6% (17)
1:0 ПСЖ
4.1% (6)
4:1 ПСЖ
2.7% (4)
4:0 ПСЖ
1.4% (2)
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