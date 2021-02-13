Реймс
1:0
Перерыв
Стадион: Стад Огюст Делон
Ланс
1:0
13' ГолЗенели Арбер
43' Желтая карточкаКонан Гислен
1:0
45' Не забитый пенальтиКакута Гаэль
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
23
Банса
Саймон
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банса СаймонНападающий
-
10 Какута ГаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
-
33 Кошта ДавидПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
43'
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|12 (5)
|0.48
|2.
|Зенели Арбер
|3
|0.12
|3.
|Кафаро Матьё
|3
|0.12
|4.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.08
|5.
|Туре Эль Билал
|2
|0.08
|6.
|Абдельамид Юнис
|2
|0.08
|7.
|Кутеса Дерек
|1
|0.04
|8.
|Фас Ваут
|1
|0.04
|9.
|Кассама Морету
|1
|0.04
|10.
|Манетси Маршал
|1
|0.04
|11.
|Бериша Валон
|0
|0
|12.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|14.
|Конан Гислен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|9 (5)
|0.36
|2.
|Сотока Флорьян
|6 (1)
|0.24
|3.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.2
|4.
|Мюинга Арно
|4
|0.16
|5.
|Банса Саймон
|3
|0.12
|6.
|Дукуре Шейк
|2
|0.08
|7.
|Медина Факундо
|2
|0.08
|8.
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|9.
|Маурисио Тони
|0
|0
|10.
|Фофана Секо
|0
|0
|11.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
|12.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|13.
|Айдара Массадио
|0
|0
|14.
|Жан Корентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассама Морету
|7
|2
|2.
|Фас Ваут
|8
|1
|3.
|Шавалерин Ксавье
|6
|0
|4.
|Манетси Маршал
|4
|1
|5.
|Фокет Томас
|3
|0
|6.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|7.
|Бериша Валон
|2
|0
|8.
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|10.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|12.
|Де Смет Тибо
|2
|0
|13.
|Конан Гислен
|2
|0
|14.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0
|15.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|16.
|Райкович Предраг
|1
|0
|17.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|18.
|Диа Булайе
|1
|0
|19.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|20.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|7
|1
|2.
|Каюзак Янник
|8
|0
|3.
|Медина Факундо
|7
|0
|4.
|Баде Луак
|5
|1
|5.
|Дукуре Шейк
|6
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|4
|0
|7.
|Айдара Массадио
|3
|0
|8.
|Фортес Стивен
|3
|0
|9.
|Маурисио Тони
|3
|0
|10.
|Банса Саймон
|3
|0
|11.
|Какута Гаэль
|2
|0
|12.
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|13.
|Жан Корентин
|2
|0
|14.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|15.
|Перес Мануэль
|1
|0
|16.
|Фофана Секо
|1
|0
|17.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|Ланс
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс
Ланс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс
Последние игры между собой
Реймс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Ланс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|42 - 15
|54
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|24
|15
|7
|2
|50 - 20
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|50 - 35
|48
|5.
|Ренн
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 24
|38
|6.
|Ланс
|0:1 Заявка
|25
|10
|6
|9
|34 - 34
|36
|7.
|Метц
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|28 - 22
|35
|8.
|Анже
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 37
|34
|9.
|Марсель
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|29 - 26
|33
|10.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|39 - 44
|32
|12.
|Реймс
|1:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|31 - 32
|31
|13.
|Брест
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|37 - 44
|30
|14.
|Ницца
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|28 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 36
|26
|16.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|32 - 39
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 43
|22
|18.
|Нант
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|22 - 39
|19
|19.
|Ним
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|20 - 51
|15
|20.
|Дижон
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|17 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 15
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|Реймс
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|9.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 12
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|11.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|12.
|Ланс
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|14.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|6.
|Ланс
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|8.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|9.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|13.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 22
|13
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 24
|11
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|19.
|Нант
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Лорьян
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|1.65
|3.70
|5.60
|
|1.81
|3.51
|4.95
Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Ланс
Исход игры
Реймс
28.9% (41)
Ничья
45.8% (65)
Ланс
25.4% (36)
Тотал 2.5
Больше
28.78% (40)
Меньше
71.22% (99)
Обе команды забьют
Да
71.94% (100)
Нет
28.06% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (60)
2:1 Реймс
12.7% (18)
1:0 Реймс
12.7% (18)
1:2 Ланс
12% (17)
0:1 Ланс
11.3% (16)
3:1 Реймс
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Ланс
1.4% (2)
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