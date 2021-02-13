  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
1:0
Перерыв

Стадион:
Ланс
0'
1:0
13' Гол
Зенели Арбер
43' Желтая карточка
Конан Гислен
1:0
45' Не забитый пенальти
Какута Гаэль
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
2
Фас
Ваут
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
21
Мбюкю
Натанаэль
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
16
Лека
Жан-Луи
4
Баде
Луак
24
Гради
Жонатан
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
23
Банса
Саймон
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
Реймс
4-3-3
Ланс
3-4-3

Ход матча

13'
Зенели Арбер
1:0
43'
Конан Гислен
 
45'
1:0
Какута Гаэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.48
2. Зенели Арбер 3 0.12
3. Кафаро Матьё 3 0.12
4. Мбюкю Натанаэль 2 0.08
5. Туре Эль Билал 2 0.08
6. Абдельамид Юнис 2 0.08
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Фас Ваут 1 0.04
9. Кассама Морету 1 0.04
10. Манетси Маршал 1 0.04
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Сирхейс Кай 0 0
14. Конан Гислен 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.36
2. Сотока Флорьян 6 (1) 0.24
3. Ганаго Игнатиус 5 0.2
4. Мюинга Арно 4 0.16
5. Банса Саймон 3 0.12
6. Дукуре Шейк 2 0.08
7. Медина Факундо 2 0.08
8. Силла Иссиага 1 0.04
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Клаусс Джонатан 0 0
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Айдара Массадио 0 0
14. Жан Корентин 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кассама Морету 7 2
2. Фас Ваут 8 1
3. Шавалерин Ксавье 6 0
4. Манетси Маршал 4 1
5. Фокет Томас 3 0
6. Туре Эль Билал 3 0
7. Бериша Валон 2 0
8. Абдельамид Юнис 2 0
9. Кутеса Дерек 2 0
10. Кафаро Матьё 2 0
11. Сирхейс Кай 2 0
12. Де Смет Тибо 2 0
13. Конан Гислен 2 0
14. Мбюкю Натанаэль 2 0
15. Донис Анастасиос 0 1
16. Райкович Предраг 1 0
17. Хорнби Фрэйзер 1 0
18. Диа Булайе 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 8 0
3. Медина Факундо 7 0
4. Баде Луак 5 1
5. Дукуре Шейк 6 0
6. Сотока Флорьян 4 0
7. Айдара Массадио 3 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5) 14.81% (4) 18.52% (5) 11.11% (3)
 Ланс 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7) 21.88% (7) 9.38% (3) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реймс 3:4 Валансьен Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс
Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс
Ланс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс
Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Реймс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Ланс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Ланс 4:4 Реймс Лига 1 Ланс 1:1 Реймс Товарищеские матчи Реймс 2:0 Ланс Кубок Реймс 3:1 Ланс Лига 2
Ланс 3:2 Реймс Кубок Ланс 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:2 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:0 Ланс Лига 1 Ланс 4:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:2 Реймс Лига 2 Ланс 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:2 Ланс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 24 16 6 2 42 - 15 54
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 24 15 7 2 50 - 20 52
4. Монако Заявка 24 15 3 6 50 - 35 48
5. Ренн Заявка 23 10 8 5 31 - 24 38
6. Ланс 0:1 Заявка 25 10 6 9 34 - 34 36
7. Метц Заявка 24 9 8 7 28 - 22 35
8. Анже Заявка 24 10 4 10 29 - 37 34
9. Марсель Заявка 22 9 6 7 29 - 26 33
10. Бордо Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
11. Монпелье Заявка 24 9 5 10 39 - 44 32
12. Реймс 1:0 Заявка 25 8 7 10 31 - 32 31
13. Брест Заявка 24 9 3 12 37 - 44 30
14. Ницца Заявка 24 8 5 11 28 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 24 6 8 10 23 - 36 26
16. Страсбург Заявка 24 7 4 13 32 - 39 25
17. Лорьян Заявка 23 6 4 13 28 - 43 22
18. Нант Заявка 24 3 10 11 22 - 39 19
19. Ним Заявка 23 4 3 16 20 - 51 15
20. Дижон Заявка 24 2 9 13 17 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лион Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Монако Заявка 12 8 3 1 28 - 15 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
7. Ренн Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
8. Реймс 1:0 Заявка 12 5 3 4 11 - 11 18
9. Бордо Заявка 12 5 3 4 12 - 12 18
10. Анже Заявка 11 5 1 5 12 - 14 16
11. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
12. Ланс 0:1 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
13. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
14. Марсель Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 12 0 6 6 4 - 12 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
6. Ланс 0:1 Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
7. Марсель Заявка 11 5 3 3 14 - 12 18
8. Ницца Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
9. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
10. Монпелье Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
13. Страсбург Заявка 12 4 1 7 18 - 22 13
14. Реймс 1:0 Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
16. Ним Заявка 12 3 2 7 8 - 24 11
17. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
18. Брест Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
19. Нант Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Лорьян Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Реймс: 41%, Ланс: 59%.
  • 48'
    Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 47'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 47'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Зенели Арбер наказан за толчок Гради Жонатан
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • Травма, повреждение
    46'
    Банса Саймон возвращается на поле.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Реймс: 42%, Ланс: 58%.
  • Описание гола
    45'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Какута Гаэль бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Банса Саймон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    44'
    Банса Саймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    43'
    Конан Гислен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    ПЕНАЛЬТИ! - Конан Гислен совершил грубый фол. Банса Саймон заработал пенальти!
  • Угловой
    43'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой слева.
  • 42'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Ланс: 57%.
  • 42'
    Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 42'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Натанаэль Мбуку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Кассама Морету из команды Реймс играет слишком грубо. Банса Саймон оказался на газоне.
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Кассама Морету выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Айдара Массадио из команды Ланс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 39'
    Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 39'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Какута Гаэль и попал в каркас ворот!
  • 39'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    38'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 38'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 37'
    После дальнего удара игрока из команды Реймс мяч отражается вратарем
  • 37'
    Шавалерин Ксавье нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 37'
    Сотока Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
  • 36'
    Зенели Арбер мяч отрикошетил от ворот
  • 35'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Ланс: 57%.
  • 35'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Медина Факундо из команды Ланс играет слишком грубо. Кафаро Матьё оказался на газоне.
  • 33'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 33'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 33'
    Ланс контролирует мяч.
  • 32'
    Ланс контролирует мяч.
  • 32'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 32'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Выглядело как неплохой момент. Фофана Секо из команды Ланс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 31'
    Ланс контролирует мяч.
  • 30'
    Реймс контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 42%, Ланс: 58%.
  • 30'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 29'
    Хороший удар издали нанес Кафаро Матьё, но отличный сейв сделал Лека Жан-Луи. Угловой.
  • 29'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 29'
    Реймс контролирует мяч.
  • 28'
    Реймс контролирует мяч.
  • 28'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Реймс контролирует мяч.
  • 27'
    Фас Ваут из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • Угловой
    27'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
  • 26'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 26'
    Лоик Баде из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 37%, Ланс: 63%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 25'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 24'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 24'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Кафаро Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Ланс контролирует мяч.
  • 23'
    Реймс контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 22'
    Сотока Флорьян из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 22'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 21'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Опасность предотвращена - Фас Ваут из команды Реймс вступил в отбор удачно
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 36%, Ланс: 64%.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Сотока Флорьян из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 19'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Кафаро Матьё из команды Реймс играет слишком грубо. Гради Жонатан оказался на газоне.
  • 18'
    Реймс контролирует мяч.
  • 17'
    Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 17'
    Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 47%, Ланс: 53%.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Зенели Арбер из команды Реймс забивает головой!
  • 13'
    Диа Булайе нанес удар, мяч был парирован, но Лека Жан-Луи не удержал его в руках.
  • 13'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Реймс контролирует мяч.
  • 12'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Банса Саймон задерживает мяч рукой
  • 11'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 11'
    Какута Гаэль из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Ланс: 57%.
  • 10'
    Какута Гаэль пробует нанести удар издали, но Райкович Предраг держит все под контролем
  • 10'
    Какута Гаэль из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кафаро Матьё наказан за толчок Сотока Флорьян
  • 9'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Реймс контролирует мяч.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 7'
    Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Ланс контролирует мяч.
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    5'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Банса Саймон не пострадал и надо продолжать игру!
  • 5'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 23%, Ланс: 77%.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 2'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Реймс 28.9% (41)
X 45.8% (65)
Ланс 25.4% (36)
Все прогнозы
2.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Ланс
1.67
3.50
6.64
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.70 5.60
  1.81 3.51 4.95

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
7.94 1.11 2.80 1.47 2.43 1.60 2.06 1.82 2.78 1.47 2.18 1.74 1.90 1.98 1.60 2.42 1.45 2.85 1.22 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.50 1.56 2.06 1.83 1.59 2.45 1.38 3.14 1.71 2.21 1.43 2.92 1.16 5.61
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Прогнозы на матч Реймс 1:0 Ланс

Исход игры
Реймс
28.9% (41)
Ничья
45.8% (65)
Ланс
25.4% (36)
Тотал 2.5
Больше
28.78% (40)
Меньше
71.22% (99)
Обе команды забьют
Да
71.94% (100)
Нет
28.06% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (60)
2:1 Реймс
12.7% (18)
1:0 Реймс
12.7% (18)
1:2 Ланс
12% (17)
0:1 Ланс
11.3% (16)
3:1 Реймс
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Ланс
1.4% (2)
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